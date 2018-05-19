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Жирона - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 вересня 2023, 15:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 0
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24'
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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Хід матчу
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
28%
Лас-Пальмас
36%
Цікаві факти
  • During the last 11 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 4 times, there have been 4 draws while UD Las Palmas have won 3 times. The goal difference is 21-12 in favour of Girona FC.
  • During the last 22 meetings, Girona FC have won 8 times, there have been 7 draws while UD Las Palmas have won 7 times. The goal difference is 37-30 in favour of Girona FC.
  • UD Las Palmas's last away win against Girona FC was in 2014.
  • Girona FC haven't lost in their last 9 games.
  • UD Las Palmas haven't won in their last 4 games.
  • When playing at home, Girona FC have not lost to UD Las Palmas in their last 4 encounters.
  • A year ago, Girona FC were number 13 in the table with 3 points. Now they are number 3 with 7 points.
  • Girona FC have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 22% of their matches, UD Las Palmas in 24% of their matches.
  • Girona FC wins 22% of halftimes, UD Las Palmas wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When UD Las Palmas leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When UD Las Palmas is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than UD Las Palmas.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than UD Las Palmas's.
  • UD Las Palmas has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 games against UD Las Palmas (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, UD Las Palmas won 0, 3 draws.
  • Girona FC scores 1.2 goals in a match against UD Las Palmas and UD Las Palmas scores 0.6 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and UD Las Palmas is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and UD Las Palmas is 0.6.
  • Girona FC scores 1.9 goals when playing at home and UD Las Palmas scores 0.89 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Жирона
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
19.05.2018 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
13.01.2018 - 14:00 Жирона 6 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.08.2023 - 22:30 Севілья 1 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:00 Жирона 3 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:33 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:03 Жирона 1 - 2 Завершено Бетіс П
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Останні матчі - Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 20:30 Лас-Пальмас 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.08.2023 - 22:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 20:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Кубок Іспанії 2021/2022
15.12.2021 - 21:00 Вальядолід 3 - 1 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
24.10.2020 - 19:15 Картахена 0 - 0 Завершено Лас-Пальмас Н
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
28%
Лас-Пальмас
36%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
5
Lopez, David
4
Arnau, Martinez
14
Garcia, Aleix
16
Savio
23
Martin, Ivan
21
Herrera, Yangel
8
Віктор Циганков
7
Крістіан Стуані
13
Valles, Alvaro
28
Araujo, Julian
4
Suarez, Alex
15
Medina, Mika
18
Cardona, Sergi
20
Rodriguez, Kirian
12
Loiodice, Enzo
21
Viera, Jonathan
17
Мунiр Ель-Хаддадi
16
Kaba, Sory
24
Pejino
Стартовий склад
  • 7
    Крістіан Стуані
    Форвард
  • 16
    Savio
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
  • 5
    Lopez, David
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 17
    Мунiр Ель-Хаддадi
    Форвард
  • 16
    Kaba, Sory
  • 24
    Pejino
    Форвард
  • 20
    Rodriguez, Kirian
    Півзахисник
  • 12
    Loiodice, Enzo
    Півзахисник
  • 21
    Viera, Jonathan
  • 28
    Araujo, Julian
    Захисник
  • 4
    Suarez, Alex
  • 15
    Medina, Mika
    Захисник
  • 18
    Cardona, Sergi
    Захисник
  • 13
    Valles, Alvaro
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Garcia Pimienta
Статистика матчу
2
Штрафні
4
3
Фоли
2
2
Удари в отвір
2
Блоковано ударів
1
2
Сейви
2
1
Офсайди
1
Кутові
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Лас-Пальмас
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
20'
Альваро Вальєс знову тягне небезпечний удар. Цього разу відзначитись намагався Савіо і позиція для цього була непогана.
16'
Після кількох небезпечних моментів команди заспокоїлися. Жирона грає першим номером, Лас-Пальмас від оборони.
11'
Небезпечний момент
Циганков вийшов віч-на-віч під гострим кутом і пробив, Альваро Вальєс ногою парирував удар.
6'
Офсайд
Класно розрізали захист суперника господарі, однак до якісного удару справа не дійшла. Ще й офсайд був, як показав повтор.
3'
Небезпечний момент
Гассаніга рятує свою команду від пропущеного мʼяча! Пехіньйо вискочив віч-на-віч, але не зміг переграти аргентинського голкіпера.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Маттео Бускетс Феррер.
Запасні: Фуїдіас (в), Хуан Карлос (в), Соліс Ромеро, Бернардо, Валері, Ерік Гарсія, Довбик, Кебе, Коуту, Порту, Торре, Хуанпе.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Гуттьєрес, Блінд, Лопес, Арнау — Алейш Гарсія — Савіо, Мартін, Еррера, Циганков — Стуані (к). Головний тренер — Мічел.
Запасні: Горін (в), Ескандель (в), Крістіан Еррера, Карлона, Коко, Курбело, Лемос, Мфулу, Перроне, Беніто Рамірес, Сандро Рамірес, Хав’єр Муньйос.
Інфо
Стартовий склад Лас-Пальмаса: Альваро Вальєс — Кардона, Мармоль, Алекс Суарес, Араухо — Вієра (к), Луаодіс, Кіріан — Пехіньйо, Каба, Ель-Хаддаді. Головний тренер — Гарсія Пімʼєнта.
Жирона набрала 7 очок у 3 турах і входить у трійку лідерів. У Лас-Пальмаса, що цього року повернувся до Ла Ліги, 2 бали та 17-а позиція.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го раунду Ла Ліги між Жироною і Лас-Пальмасом.
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Анонс матчу Жирона - Лас-Пальмас 03.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 03.09.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення Лас-Пальмас та Жирона у попередньому футбольному матчі 19.05.2018 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Garcia Pimienta розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Лас-Пальмас можна подивитися 03.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Лас-Пальмас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти "Севілья" - 26.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Пако Хемес

Прошедший поединок команди Лас-Пальмас був зіграний проти Реал Сосьєдад - 25.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Лас-Пальмас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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