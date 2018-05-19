Жирона - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Лас-Пальмас 03.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 03.09.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення Лас-Пальмас та Жирона у попередньому футбольному матчі 19.05.2018 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Garcia Pimienta розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти "Севілья" - 26.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)

Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949

Країна: Испания

Тренер: Пако Хемес



Прошедший поединок команди Лас-Пальмас був зіграний проти Реал Сосьєдад - 25.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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