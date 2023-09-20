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Реал - Уніон онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 20 вересня 2023, 19:45 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Эспен А. Эскас
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Уніон
Берлин
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Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Реал
50%
Нічия
25%
Уніон
25%
Цікаві факти
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Union Berlin have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 39% of their matches, Union Berlin in 27% of their matches.
  • Real Madrid wins 39% of halftimes, Union Berlin wins 27%.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Union Berlin leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Union Berlin is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Real Madrid scores 2.19 goals when playing at home and Union Berlin scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Union Berlin's.
Прогноз на матч
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 22:35 Сельта 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.08.2023 - 20:30 Альмерія 1 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 22:30 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал В
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Останні матчі - Уніон
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
16.09.2023 - 16:30 Вольфсбург 2 - 1 Завершено Уніон П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Уніон 0 - 3 Завершено РБ Лейпциг П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
26.08.2023 - 16:30 Дармштадт 1 - 4 Завершено Уніон В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
20.08.2023 - 16:30 Уніон 4 - 1 Завершено Майнц В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
27.05.2023 - 16:30 Уніон 1 - 0 Завершено Вердер В
Показати більше
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Реал
50%
Нічия
25%
Уніон
25%
LIVE
Трансляція матчу Реал - Уніон
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр — Еспен Ескас (Норвегія).
Запасні: Каньїсарес (в), Лунін (в), Вальверде, Г. Гарсія, Ф. Гарсія, Діас, Кроос, Менді, Себальйос, Тобіас.
Інфо
Стартовий склад Реала: Аррісабалага — Алаба, Начо (к), Рюдігер, Васкес — Камавінга, Чуамені, Модрич — Беллінгем — Хоселу, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Штайн (в), Шволов (в), Кемляйн, Ааронсон, Екель, Руссійон, Тріммель, Фолланд, Фофана.
Інфо
Стартовий склад Уніона: Реннов — Лейте, Бонуччі, Духі — Госенс, Лаїдуні, Крал, Тузар, Юранович — Беренс, Бекер (к). Головний тренер — Урс Фішер.
Срібний призер Ла Ліги та четверта команда Німеччини сьогодні зустрічаються. Уніон Берлін при цьому дебютує в головному євротурнірі.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал Мадрид – Уніон Берлін.
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Анонс матчу Реал - Уніон 20.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Уніон (Берлин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 20.09.2023
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 17.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Уніон (Берлин)
Рік заснування Унион (Берлин): 1966
Країна: Германия
Тренер: Урс Фишер

Предыдущий матч команди Уніон був зіграний проти Вольфсбург - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вольфсбург.

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