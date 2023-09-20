Реал - Уніон онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Уніон (Берлин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 20.09.2023
Час початку матчу: 19:45
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 17.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Уніон (Берлин)
Рік заснування Унион (Берлин): 1966
Країна: Германия
Тренер: Урс Фишер
Предыдущий матч команди Уніон був зіграний проти Вольфсбург - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вольфсбург.
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