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Уніон - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 грудня 2023, 22:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Obrenovic, Rade
Рейтинг матчу:
Уніон
Берлин
1 - 0
Оновити
60'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
35' Khedira, Rani 35' Bellingham, Jude 45' Кевін Фолланд
46' Федеріко Вальверде Вийшов: Тонi Кроос
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Уніон
35%
Нічия
26%
Реал
39%
Цікаві факти
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Real Madrid scores 31% of their goals between the minutes 16-30?
  • Union Berlin haven't won in their last 16 games.
  • Union Berlin have played 7 home matches in a row without winning.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 14 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 6 away matches.
  • Sheraldo Becker is Union Berlin's top scorer with 2 goals. Jude Bellingham has scored 4 times for Real Madrid.
  • Union Berlin have conceded a goal in each of their last 19 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Union Berlin wins 1st half in 28% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • Union Berlin wins 28% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Union Berlin leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Union Berlin is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than Union Berlin.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Union Berlin's.
  • Union Berlin scores 1.84 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.75 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Уніон
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 19:45 Реал 1 - 0 Завершено Уніон
Останні матчі - Уніон
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
09.12.2023 - 16:30 Уніон 3 - 1 Завершено Боруссія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Брага 1 - 1 Завершено Уніон Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
25.11.2023 - 16:30 Уніон 1 - 1 Завершено Аугсбург Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
12.11.2023 - 16:30 Байєр 4 - 0 Завершено Уніон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 19:45 Наполі 1 - 1 Завершено Уніон Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 17:15 Бетіс 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 19:35 Реал 2 - 0 Завершено Гранада В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Реал 4 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.11.2023 - 19:30 Кадіс 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Валенсія В
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Головні події
46'
Федеріко Вальверде
Вийшов: Тонi Кроос
ГООЛ! Кевін Фолланд
45'
Khedira, Rani
35'
35'
Bellingham, Jude
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Уніон
35%
Нічия
26%
Реал
39%
Склади команд
1
Ronnow, Frederik
26
Roussillon, Jerome
4
Leite, Diogo
31
Робін Кнохе
3
Jaeckel, Paul
8
Khedira, Rani
19
Янік Хаберер
6
Робін Гозенс
10
Кевін Фолланд
18
Juranovic, Josip
17
Behrens, Kevin
25
Кепа Аррiзабалага
17
Лукас Васкес
6
Nacho
4
Давід Алаба
20
Garcia, Francisco
15
Федеріко Вальверде
19
Данiель Себальос
5
Bellingham, Jude
10
Лука Модрiч
11
Rodrygo
14
Хоселу
Стартовий склад
  • 17
    Behrens, Kevin
    Форвард
  • 6
    Робін Гозенс
    Півзахисник
  • 10
    Кевін Фолланд
    Захисник
    45
  • 18
    Juranovic, Josip
    Захисник
  • 8
    Khedira, Rani
    Півзахисник
    35
  • 19
    Янік Хаберер
    Півзахисник
  • 26
    Roussillon, Jerome
    Захисник
  • 4
    Leite, Diogo
    Захисник
  • 31
    Робін Кнохе
    Півзахисник
  • 3
    Jaeckel, Paul
    Захисник
  • 1
    Ronnow, Frederik
    Воротар
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 14
    Хоселу
    Форвард
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
    35
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
    46
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 25
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ненад Бьелица
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
24%
Володіння м'ячем
76%
2
Удари в отвір
1
1
Штрафні
5
1
Кутові
4
1
Сейви
2
4
Фоли
1
Удари повз
6
Блоковано ударів
3
1
ЖК
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Уніон - Реал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
54'
Після перерви характер гри не змінюється. Гості атакують, а берлінці очікують на свій шанс у контргрі.
51'
Небезпечний момент
Лукас Васкес пробивав з лінії штрафної, але його удар у стрибку парирував голкіпер "Уніона".
49'
Гості продовжують грати першим номером, але поки без загострень. Очікуємо більш активної гри від підопічних Анчелотті.
47'
Заміна
Вирішив освіжити центр поля Карло Анчелотті. Замість Вальверде виходить Тоні Кроос. Більше замін у перерві не було.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Господарі активно розпочали гру, але потім ініціативою заволоділи гості. Темп матчу у нас досить повільний. Все змінилося наприкінці тайму, коли Модріч не реалізував пенальті, а Фолланд своїм шансом скористався. Цей результат піднімає господарів на третє місце.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:0!
45+1'
Гоооол!!!
Оце так розвиток подій. Фолланд реалізував вихід один на один - 1:0.
45'
Незабитий пенальті
Лука Модріч з пенальті не зміг переграти голкіпера. Лука так і не зміг забити свій дебютний гол у сезоні.
44'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота господарів поля. М'яч влучив у руку Лейте.
42'
Катають м'яч футболісти мадридського клубу у центрі поля і нікуди не поспішають.
39'
Беллінгем потужно пробивав з-за меж штрафної, але неточно. Досить непогано комбінують футболісти мадридського клуба.
36'
Жовта картка
Хедіра за неспортивну поведінку отримав попередження. Також арбітр продемонстрував попередження Беллінгему.
35'
Лука Модріч збив Фолланда у центрі поля, але арбітр вирішив не демонструвати попередження досвідченому хавбеку.
32'
На жаль, занадто мало у нас цікавих моментів у першій половині зустрічі. Темп матчу повільний. Одні не особливо хочуть, а інші і не можуть.
29'
Після активного старту зустрічі господарі поля майже не переходять центр поля. Футболісти "Уніона" пасивно грають без м'яча.
26'
Вальверде потужно пробивав зі штрафного, але занадто неточно. М'яч пролетів повз дальній кут.
24'
Поки що занадто одноманітно грають футболісти мадридського клуба. Не вистачає гостям нестандартних дій.
20'
Темп матчу у нас досить повільний, але це цілком влаштовує футболістів мадридського клубу, які грають солідно.
17'
Небезпечний момент
Тотальна перевага у володінні м'ячем у гостей, але це було прогнозовано. Після флангової передачі Хоселу головою пробив у поперечину.
14'
Варто віддати належне господарям поля, які при першій можливості намагаються вибігати в атаку.
11'
Небезпечний момент
Перший неебезпечний момент у гостей. Беллінгем потужно пробивав з меж штрафної, але його удар парирував голкіпер.
10'
У позиційному футболі у королівського клубу поки що мало що виходить, а господарі поля розраховують на контратаки. Швидкості невисокі.
7'
Мадридці поки що не поспішають, а суперник не намагається високо пресингувати.
5'
Гості контролюють м'яч, але поки що без просування вперед. Захисники берлінців на перших хвилинах грають уважно.
2'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у нашому матчі. Після передачі Хедіри розстрілював ворота Беренс, але блискуче зіграв Кепа.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Уніон" (стартовий склад): Реннов - Руссійон, Лейте, Кнохе, Єкель, Хедіда, Габерер, Госенс, Фолланд, Юрановіч, Беренс
Інфо
Андрій Лунін залишився у запасі!
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Кепа - Алаба, Беллінгем, Начо, Модріч, Родріго, Хоселу, Васкес, Себальос, Гарсія
Гості вже не мають турнірної мотивації, адже вони забронювали собі перше місце у групі. Господарі теоретично ще можуть вийти з групи, але для цього варто перемагати і сподіватися на поразку "Браги".
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу шостого туру ЛЧ між "Уніоном" та "Реалом". Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу Уніон - Реал 12.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Уніон (Берлин) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 12.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Уніон (Берлин) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Уніон залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Уніон у попередньому футбольному матчі 20.09.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ненад Бьелица и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Уніон - Реал можна подивитися 12.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Уніон - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Уніон (Берлин)
Рік заснування Уніон (Берлин): 1966
Країна: Германия
Тренер: Урс Фишер

Прошедший матч команди Уніон був зіграний проти Боруссія - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Уніон.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Бетіс - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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