Уніон - Реал онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Уніон (Берлин) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 12.12.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Уніон (Берлин) та командою Реал (Мадрид):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Уніон залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Уніон у попередньому футбольному матчі 20.09.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ненад Бьелица и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Уніон (Берлин)
Рік заснування Уніон (Берлин): 1966
Країна: Германия
Тренер: Урс Фишер
Прошедший матч команди Уніон був зіграний проти Боруссія - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Уніон.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Бетіс - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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