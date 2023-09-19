Шахтар - Порту онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Порту 19.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою Порту (Порту) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 19.09.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шахтар (Донецк) та командою Порту (Порту):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Порту та Шахтар у попередньому футбольному матчі 10.12.2014 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Оболонь - 16.09.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Порту (Порту)

Рік заснування Порту (Порту): 1893

Країна: Португалия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Прошедший матч команди Порту був зіграний проти Арока - 03.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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