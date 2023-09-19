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Шахтар - Порту онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 19 вересня 2023, 22:00 - Фолькспаркштадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Порту
Порту
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Хто переможе?
99 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
51%
Нічия
25%
Порту
24%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 5 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 8 home matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • FC Porto haven't lost in their last 5 games.
  • FC Porto have a winning streak of 10 matches away from home.
  • FC Porto have lost none of their last 12 away matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Porto have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 48% of their matches, FC Porto in 50% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 48% of halftimes, FC Porto wins 50%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Porto leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Porto is down 1-0 away, they win 60% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Porto has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Porto have lost just 0 of their last 4 games against FC Shakhtar Donetsk (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Shakhtar Donetsk won 0, FC Porto won 2, 2 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1 goals in a match against FC Porto and FC Porto scores 1.75 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Porto is 2.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Porto is 0.5.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.1 goals when playing at home and FC Porto scores 2 goals when playing away (on average).
  • FC Porto have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Porto's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
0
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Порту
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
10.12.2014 - 21:45 Порту 1 - 1 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
30.09.2014 - 21:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Порту
Ліга чемпіонів УЄФА 2011/2012
23.11.2011 - 21:45 Шахтар 0 - 2 Завершено Порту
Ліга чемпіонів УЄФА 2011/2012
13.09.2011 - 21:45 Порту 2 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.09.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбас 3 - 3 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
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Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2023/2024
03.09.2023 - 20:00 Порту 1 - 1 Завершено Арока Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
28.08.2023 - 22:15 Rio Ave 1 - 2 Завершено Порту В
Суперкубок Португалии 2023
09.08.2023 - 22:45 Бенфіка 2 - 0 Завершено Порту П
Кубок Португалії 2022/2023
04.06.2023 - 19:15 Брага 0 - 2 Завершено Порту В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Порту 3 - 0 Завершено Віторія В
Показати більше
Хто переможе?
99 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
51%
Нічия
25%
Порту
24%
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Порту
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В ефірі
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Трансляція
Запасні: Рамуш, Кардозу, Груїч, Консейсан, Санчес, Ніко, Венделл, Наварро, Ромаріу, Мартінес, Боржеш.
Порту: Кошта — Маріу, Пепе, Карму, Зайду — Варела, Еуштакіу —Франку, Хайме, Галено — Таремі.
Запасні: Рудько, Пузанков, Гочолеішвілі, Азарові, Козік, Кастілло, Егіналду, Криськів, Бондаренко, Очеретько, Кащук, В’юнник.
Шахтар: Різник — Конопля, Лемкін, Ракіцький, Міроші — Степаненко — Зубков, Назарина, Судаков, Сікан — Келсі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Давіде Маса (Імперія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H. На полі стадіону Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина) зіграють донецький Шахтар та португальський Порту.
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Коментарі(1)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.09.2023 о 21:20
За сорок минут до начала нет составов?
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - Порту 19.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою Порту (Порту) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 19.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шахтар (Донецк) та командою Порту (Порту):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Порту та Шахтар у попередньому футбольному матчі 10.12.2014 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Порту можна подивитися 19.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Порту, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Оболонь - 16.09.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший матч команди Порту був зіграний проти Арока - 03.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Порту онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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