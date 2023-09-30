Ройял Антверпен - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ройял Антверпен - Шахтар 04.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Ройял Антверпен та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Босэйлстадион.

Дата проведення матчу: 04.10.2023

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ройял Антверпен

Країна: Бельгия



Прошедший поединок команди Ройял Антверпен був зіграний проти Мехелен - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Бельгії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 30.09.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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