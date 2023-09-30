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Ройял Антверпен - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 04 жовтня 2023, 19:45 - Босэйлстадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Obrenovic, Rade
Рейтинг матчу:
Ройял Антверпен
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
121 Користувачів зробило свій вибір
Ройял Антверпен
31%
Нічия
33%
Шахтар
36%
Цікаві факти
  • Royal Antwerp FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Royal Antwerp FC wins 1st half in 40% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 46% of their matches.
  • Royal Antwerp FC wins 40% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 46%.
  • When Royal Antwerp FC leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Royal Antwerp FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Royal Antwerp FC has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Royal Antwerp FC's.
  • Royal Antwerp FC has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Royal Antwerp FC scores 1.69 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.03 goals when playing away (on average).
  • Royal Antwerp FC have not managed to score in their last 4 matches.
  • Royal Antwerp FC haven't won in their last 4 games.
  • Royal Antwerp FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Останні матчі - Ройял Антверпен
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
30.09.2023 - 21:45 Мехелен 0 - 0 Завершено Ройял Антверпен Н
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Ройял Антверпен 0 - 0 Завершено Гент Н
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
23.09.2023 - 21:45 Ройял Антверпен 0 - 0 Завершено Моленбек Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершено Ройял Антверпен П
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
15.09.2023 - 21:45 Вестерло 0 - 3 Завершено Ройял Антверпен В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Шахтар 1 - 2 Завершено Ворскла П
Кубок України 2023/2024
26.09.2023 - 17:00 Верес 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Порту П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Оболонь В
Показати більше
Хто переможе?
121 Користувачів зробило свій вибір
Ройял Антверпен
31%
Нічия
33%
Шахтар
36%
LIVE
Трансляція матчу Ройял Антверпен - Шахтар
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
У першому турі Антверпен зазнав розгрому від Барселони (0:5), а Шахтар поступився Порту (1:3).
Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Чигринський, Міроші, Козік, Кастілло, Егіналду, Швед, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келсі.
Шахтар: Різник — Конопля, Ракіцький, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Назарина, Судаков, Криськів — Сікан.
Запасні: де Волф, Ламменс, Керк, Юсуф, Іленіхена, Еджуке, ван ден Босх, Валенсія.
Антверпен: Бюте — Батай, Алдервейрелд, Кулібалі, Вейндал — Еккеленкамп, Вермерен, Кейта — Муя, Янссен, Баліквіша.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Раде Обренович (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H. На полі стадіону Босейлстадіон (Антверпен, Бельгія) зіграють бельгійський Антверпен та донецький Шахтар.
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Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Порту U19 Порту U19 0 Барселона U19 Барселона U19 2 Завершено 15:00 - Сьогодні РБ Лейпциг U19 РБ Лейпциг U19 1 Манчестер Сіті U19 Манчестер Сіті U19 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Боруссія U19 Боруссія U19 1 Мілан U19 Мілан U19 2 Завершено 22:00 - Вчора Сток Сіті Сток Сіті 0 Саутгемптон Саутгемптон 1 Завершено 22:00 - Вчора Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0

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Анонс матчу Ройял Антверпен - Шахтар 04.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Ройял Антверпен та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Босэйлстадион.

Дата проведення матчу: 04.10.2023
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ройял Антверпен - Шахтар можна подивитися 04.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Ройял Антверпен - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ройял Антверпен
Країна: Бельгия

Прошедший поединок команди Ройял Антверпен був зіграний проти Мехелен - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Бельгії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 30.09.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Ройял Антверпен - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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