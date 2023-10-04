Шахтар - Ройял Антверпен онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою Ройял Антверпен проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Фолькспаркштадион.
Дата проведення матчу: 28.11.2023
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою Ройял Антверпен:
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Ройял Антверпен залишилася з поразкою . Зіткнення Ройял Антверпен та Шахтар у попередньому футбольному матчі 04.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и ван Боммель, Марк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Полісся - 24.11.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Ройял Антверпен
Країна: Бельгия
Предыдущий матч команди Ройял Антверпен був зіграний проти Сент-Трюйден - 24.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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