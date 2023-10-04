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Шахтар - Ройял Антверпен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 28 листопада 2023, 19:45 - Фолькспаркштадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Бартос Франковски
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 0
Оновити
30'
Ройял Антверпен
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Хід матчу
12' Микола Матвієнко
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
60%
Нічия
18%
Ройял Антверпен
22%
Цікаві факти
  • Royal Antwerp FC have a losing streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • When playing away, Royal Antwerp FC have not scored a goal so far this season.
  • Yukhym Konoplya has more yellow cards (3) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Toby Alderweireld has collected 2 for Royal Antwerp FC.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 46% of their matches, Royal Antwerp FC in 44% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 46% of halftimes, Royal Antwerp FC wins 44%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Royal Antwerp FC leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Royal Antwerp FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Royal Antwerp FC.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.79 goals when playing at home and Royal Antwerp FC scores 1.41 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Шахтар
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Ройял Антверпен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 19:45 Ройял Антверпен 2 - 3 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.11.2023 - 19:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Шахтар 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Шахтар 1 - 0 Завершено Барселона В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено Шахтар В
Кубок України 23-25
30.10.2023 - 15:00 Вікторія 0 - 3 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Ройял Антверпен
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
24.11.2023 - 21:45 Сент-Трюйден 1 - 1 Завершено Ройял Антверпен Н
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Ройял Антверпен 6 - 0 Завершено Стандард В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Порту 2 - 0 Завершено Ройял Антверпен П
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
04.11.2023 - 21:45 Ройял Антверпен 3 - 2 Завершено Генк В
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
29.10.2023 - 14:30 Брюгге 2 - 1 Завершено Ройял Антверпен П
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Головні події
ГООЛ! Микола Матвієнко
12'
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
60%
Нічия
18%
Ройял Антверпен
22%
Склади команд
31
Riznyk, Dmytro
16
Irakli Azarov
22
Микола Матвієнко
5
Bondar, Valerii
13
Gocholeishvili, Giorgi
39
Martins da Silva, Newertton
10
Sudakov, Georgiy
6
Тарас Степаненко
8
Kryskiv, Dmytro
11
Олександр Зубков
14
Sikan, Danylo
1
Butez, Jean
34
Bataille, Jelle
23
Тобі Алдервейрелд
44
Coulibaly, Soumaila
5
Wijndal, Owen
48
Vermeeren, Arthur
8
Yusuf, Alhassan
7
Гірано Керк
10
Balikwisha, Michel Ange
11
Muja, Arbnor
18
Janssen, Vincent
Стартовий склад
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 39
    Martins da Silva, Newertton
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
    12
  • 5
    Bondar, Valerii
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 18
    Janssen, Vincent
    Форвард
  • 7
    Гірано Керк
    Форвард
  • 10
    Balikwisha, Michel Ange
  • 11
    Muja, Arbnor
    Півзахисник
  • 48
    Vermeeren, Arthur
    Півзахисник
  • 8
    Yusuf, Alhassan
    Півзахисник
  • 34
    Bataille, Jelle
  • 23
    Тобі Алдервейрелд
    Воротар
  • 44
    Coulibaly, Soumaila
    Захисник
  • 5
    Wijndal, Owen
    Захисник
  • 1
    Butez, Jean
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • ван Боммель, Марк
Статистика матчу
1
Удари повз
2
Штрафні
5
4
Офсайди
58%
Володіння м'ячем
42%
1
Фоли
2
1
Удари в отвір
Кутові
4
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Ройял Антверпен
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
30'
Жовта картка
Кулібалі відмахнувся від Сікана під час прийому м'яча на власній половині.
28'
Зубков запустив дальню передачу на Сікана з власної половини, але повз двох суперників проштовхнути м'яч не вийшло.
26'
Антверпен грає з м'ячем у ногах цими хвилинами.
24'
Небезпечний момент
Баліквіша в центрі штрафного в дотик замикав простріл із правого флангу, але Бондар забезпечив відскок до рук Різнику.
22'
Різник у воротарському забрав простріл Керка з правого флангу.
20'
Бондар не дав Вейндалу виконати подачу з лівого флангу. Кутовий.
18'
Сікана збив на чужій половині Тобі.
16'
Шахтар контролює м'яч під пресингом на власній половині.
15'
Азарові блокував подачу з правого флангу на кутовий.
14'
Небезпечний момент
Гол зарахували!
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зубков подачею із штрафного з лівого флангу знайшов голову Матвієнка на ближній стійці.
11'
Батай підставив руку під подачу Азарові з лівого флангу.
9'
Степаненко з центру поля запустив закидання в офсайд на Зубкова.
8'
Судаков утратив м'яч у центрі поля, після чого Азарові довелось перехоплювати передачу з лівого флангу контратаки на Янссена в центрі штрафного.
7'
Перехопили пас Баліквіши з лівого флангу на Янссена в центр штрафного.
6'
Команди грають, ну, у дуже обережний футбол.
4'
М'яч відскочив на лівому фланзі атаки від Судакова в офсайд для Сікана.
3'
Небезпечний момент
Невертона розігнали передачею на лівий фланг атаки, після чого він з-за меж штрафного закрутив повз дальню стійку.
2'
Офсайд
Офсайд у Невертона під час закидання до лівого флангу атаки.
1'
Позиційна атака від Шахтаря.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Шахтар виграв у першому матчі 3:2.
Інфо
Шахтар гарантує собі єврокубки навесні, якщо не програє.
Інфо
Антверпен іде четвертим із 4 поразками — 0 очок.
Інфо
Шахтар іде третім із 2 перемогами та 2 поразками — 6 очок.
Запасні: Девалкенер, Ламменс, Іленіхена, Еджуке, ван ден Босх, Смітс, Корбані.
Антверпен: Бюте — Батай, Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал —Вермерен, Юсуф — Муя, Керк, Баліквіша — Янссен.
Запасні: Рудько, Лемкін, Педріньйо, Козік, Ракіцький, Кастілло, Егіналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келсі.
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон — Сікан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Бартош Франковські (Торунь, Польща) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H. На полі стадіону Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина) зіграють донецький Шахтар та бельгійський Антверпен.
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Анонс матчу Шахтар - Ройял Антверпен 28.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою Ройял Антверпен проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 28.11.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою Ройял Антверпен:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Ройял Антверпен залишилася з поразкою . Зіткнення Ройял Антверпен та Шахтар у попередньому футбольному матчі 04.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и ван Боммель, Марк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Ройял Антверпен можна подивитися 28.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Ройял Антверпен, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Полісся - 24.11.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ройял Антверпен
Країна: Бельгия

Предыдущий матч команди Ройял Антверпен був зіграний проти Сент-Трюйден - 24.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Ройял Антверпен онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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