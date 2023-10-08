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Гранада - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 08 жовтня 2023, 22:00 - Лос-Карменес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Гранада
Гранада
1 - 0
Оновити
10'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Гранада
40%
Нічия
32%
Барселона
28%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings with Granada CF playing at home, Granada CF have won 2 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 6 times. The goal difference is 20-9 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 19 meetings, Granada CF have won 3 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 13 times. The goal difference is 45-15 in favour of FC Barcelona.
  • Did you know that Granada CF scores 46% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Barcelona scores 42% of their goals between the minutes 76-90?
  • Granada CF haven't won in their last 5 games.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 12 games.
  • FC Barcelona have lost none of their last 5 away matches.
  • Granada CF haven't scored in 1 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 2-2-0.
  • Gerard Gumbau has more yellow cards (4) than any other player at Granada CF. Gavi has collected 3 for FC Barcelona.
  • Granada CF have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Granada CF wins 1st half in 31% of their matches, FC Barcelona in 49% of their matches.
  • Granada CF wins 31% of halftimes, FC Barcelona wins 49%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Granada CF leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Granada CF is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Granada CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Granada CF's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Granada CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Granada CF won 1, FC Barcelona won 2, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Granada CF.
  • Granada CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Granada CF scores 1.4 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.4 goals against Granada CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Granada CF and FC Barcelona is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Granada CF and FC Barcelona is 1.2.
  • Granada CF scores 1.81 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Гранада
3
Перемог
19
Ігор
13
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Гранада 1 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.09.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершено Гранада
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
29.04.2021 - 20:00 Барселона 1 - 2 Завершено Гранада
Кубок Іспанії 2020/2021
03.02.2021 - 22:00 Гранада 3 - 5 Завершено Барселона
Останні матчі - Гранада
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.10.2023 - 15:00 Альмерія 3 - 3 Завершено Гранада Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.09.2023 - 20:00 Гранада 1 - 1 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 0 Завершено Гранада П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.09.2023 - 22:00 Гранада 2 - 4 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 5 - 3 Завершено Гранада П
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Порту 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.09.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.09.2023 - 22:30 Мальорка 2 - 2 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершено Ройял Антверпен В
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Новини команд
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Гранада
40%
Нічия
32%
Барселона
28%
Склади команд
13
Ferreira, Andre
15
Neva, Carlos
14
Miquel, Ignasi
4
Rubio, Miguel Angel
12
Sanchez, Ricard
33
Fernandez Carreras, Alvaro
23
Gumbau, Gerard
24
Villar, Gonzalo
26
Zaragoza Martinez, Bryan
7
Boye, Lucas
11
Uzuni, Myrto
1
Ter Stegen, Marc-Andre
2
Cancelo, Joao
23
Kounde, Jules
15
Андреас Крістенсен
3
Balde, Alejandro
6
Gavi
22
Ілкай Гюндоган
32
Marin, Fermin Lopez
7
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
7
Torres, Ferran
14
Felix, Joao
Стартовий склад
  • 7
    Boye, Lucas
  • 11
    Uzuni, Myrto
    Форвард
  • 33
    Fernandez Carreras, Alvaro
    Захисник
  • 23
    Gumbau, Gerard
  • 24
    Villar, Gonzalo
    Півзахисник
  • 26
    Zaragoza Martinez, Bryan
    Півзахисник
  • 15
    Neva, Carlos
  • 14
    Miquel, Ignasi
    Захисник
  • 4
    Rubio, Miguel Angel
    Захисник
  • 12
    Sanchez, Ricard
    Захисник
  • 13
    Ferreira, Andre
    Воротар
  • 7
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 6
    Gavi
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 32
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лопес, Пако
  • Xavi
Статистика матчу
20%
Володіння м'ячем
80%
1
Удари в отвір
1
Штрафні
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Гранада - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
7'
Варто віддати належне господарям поля, які не притискаються до власних воріт, а намагаються виходити в атаку.
4'
Гості після шаленого старту протистояння взяли м'яч під свій контроль, але пройти організований захист суперника буде непросто.
1'
Гоооол!!!
Це щось неймовірне! Вже на 19-й секунді після помилки у центрі поля Браян пробив потужно у дальній кут - 1:0.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Барселона": тер Штеген - Крістенсен, Ямал, Бальде, Гаві, Гюндоган, Фелікс, Канселу, Кунде, Лопес, Торрес
Інфо
"Гранада": Ферейра - Боє, Вільяр, Гумбау, Мікель, Нева, Рубіо, Санчес, Сарагоса, Узуні, Фернандес
Свою єдину наразі перемогу команда Пако Лопеса здобула у поєдинку 3-го туру у домашньому поєдинку проти "Мальорки" (3:2). У попередньому турі каталонці з величезними труднощами вимучили домашню перемогу над "Севільєю" (1:0)
Сьогодні на стадіоні "Нуево Лос Карменес" у матчі дев'ятого туру Ла Ліги "Гранад" прийматиме "Барселону". Гра розпочнеться в 22:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Гранада - "Барселона" 08.10.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Гранада (Гранада) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Лос-Карменес.

Дата проведення матчу: 08.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Гранада (Гранада) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Гранада та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 08.01.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Лопес, Пако и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Гранада - "Барселона" можна подивитися 08.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Гранада - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Гранада (Гранада)
Рік заснування Гранада (Гранада): 1931
Країна: Испания
Тренер: Роберт Морено

Прошедший поединок команди Гранада був зіграний проти Альмерія - 01.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Порту - 04.10.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Гранада - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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