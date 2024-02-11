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Барселона - Гранада онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 11 лютого 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
1 - 0
Оновити
37'
Гранада
Гранада
Дивитись трансляцію
Хід матчу
14' Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
42%
Нічия
30%
Гранада
27%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 7 times, there have been 1 draws while Granada CF have won 1 times. The goal difference is 25-6 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 20 meetings, FC Barcelona have won 13 times, there have been 4 draws while Granada CF have won 3 times. The goal difference is 47-17 in favour of FC Barcelona.
  • In LaLiga, Granada CF have lost their last 7 away matches.
  • Did you know that FC Barcelona scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Granada CF scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
  • Granada CF haven't won in their last 4 games.
  • Granada CF have lost 8 away matches in a row.
  • Granada CF haven't won any of their last 12 away matches.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Granada CF haven't scored in 7 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 9-0-3.
  • Granada CF's away record this season: 0-1-10.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 9 goals. Myrto Uzuni has scored 6 times for Granada CF.
  • Frenkie de Jong has more yellow cards (6) than any other player at FC Barcelona. Gerard Gumbau has collected 9 for Granada CF.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 40% of their matches, Granada CF in 21% of their matches.
  • FC Barcelona wins 40% of halftimes, Granada CF wins 21%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Granada CF leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Granada CF is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Granada CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Granada CF's.
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 1, Granada CF won 1, 3 draws.
  • FC Barcelona scores 2 goals in a match against Granada CF and Granada CF scores 1.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Granada CF is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Granada CF is 1.2.
  • FC Barcelona scores 2.07 goals when playing at home and Granada CF scores 0.95 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
13
Перемог
20
Ігор
3
Перемог
Гранада
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.10.2023 - 22:00 Гранада 2 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Гранада 1 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.09.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершено Гранада
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
29.04.2021 - 20:00 Барселона 1 - 2 Завершено Гранада
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 19:30 Алавес 1 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.01.2024 - 20:00 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 19:30 Барселона 3 - 5 Завершено Вільярреал П
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 22:49 Атлетік 4 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 19:30 Бетіс 2 - 4 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Гранада
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 17:15 Гранада 1 - 1 Завершено Лас-Пальмас Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.01.2024 - 22:00 Хетафе 2 - 0 Завершено Гранада П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.01.2024 - 22:00 Гранада 0 - 1 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.01.2024 - 22:00 Бетіс 1 - 0 Завершено Гранада П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 18:00 Гранада 2 - 0 Завершено Кадіс В
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Головні події
ГООЛ! Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
14'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
42%
Нічия
30%
Гранада
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
    14
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 11
    Uzuni, Myrto
    Форвард
  • 19
    Pellistri, Facundo
    Форвард
  • 23
    Gumbau, Gerard
  • 20
    Ruiz, Sergio
    Півзахисник
  • 21
    Melendo, Oscar
    Півзахисник
  • 6
    Hongla, Martin
    Півзахисник
  • 12
    Sanchez, Ricard
    Захисник
  • 4
    Rubio, Miguel Angel
    Захисник
  • 14
    Miquel, Ignasi
    Захисник
  • 15
    Neva, Carlos
  • 3
    Maouassa, Faitout
    Захисник
  • 25
    Batalla, Augusto
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Medina, Alexander
Статистика матчу
61%
Володіння м'ячем
39%
Блоковано ударів
2
5
Штрафні
5
4
Фоли
5
Удари повз
2
1
Удари в отвір
1
Офсайди
Кутові
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Гранада
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
33'
Жовта картка
Руїс небезпечно фолив проти Крістенсена, трохи жорсткіше і могло потягнути на вилучення.
27'
19'
Небезпечний момент
Погане введення мʼяча в гру від тер Штегена призвело до небезпечної атаки на ворота Барси. Пельїстрі виконав м’який навіс, а Узуні був готовий завершувати атаку ударом через себе, але Кунде в останній момент зняв мʼяч з ноги албанця.
19'
Мауасса знову найактивніший в атаці у Гранади. Змістився в центр по лінії штрафного та намагався виконати удар у дальній кут. Вийшло дуже неточно.
14'
Гоооол!!!
Барселона виходить уперед! Канселу комфортно почувався в штрафному суперника і виконав відмінний пас на Ямала, який уразив відкритий кут.
13'
Небезпечний момент
Ямал розібрався с Мауасса один в один і виконав щось середнє між ударом і прострілом. Левандовський був поруч, але не встиг замкнути дальню стійку.
9'
Левандовський класно пʼятою віддавав під забігання Гюндогану, але трохи засильно вийшло.
8'
Мауасса підтримав атаку своєї команди, але не зміг знайти її продовження в оточенні кількох суперників.
5'
Початок під диктовку Барселони, при цьому Гранада повністю контролює ситуацію на підході до своїх воріт.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Мігель Анхель Ортіс Аріас.
Запасні: Кокен (в), Пенья (в), Араухо, Гіу, Дельгадо, Касадо, Лопес, Рафінья, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген (к) — Канселу, Іньїго, Кубарсі, Кунде — Гюндоган, Крістенсен, де Йонг — Педрі, Левандовський, Ямал. Головний тренер — Хаві Ернандес.
Запасні: Лопес (в), Мартінес (в), Аресо, Бош, Кальєхон, Корбяну, Пуертас, Торренте, Юзвяк.
Інфо
Стартовий склад Гранади: Баталья — Мауасса, Мікель (к), Рубіо, Санчес — Онгла — Мелендо, Руїс, Гумбау, Пельїстрі — Узуні. Головний тренер — Александер Медіна.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 24-го раунду Ла Ліги між Барселоною і Гранадою.
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Анонс матчу "Барселона" - Гранада 11.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою "Барселона" (Барселона) та командою Гранада (Гранада) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 11.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Барселона" (Барселона) та командою Гранада (Гранада):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Гранада та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 08.10.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Medina, Alexander розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Гранада можна подивитися 11.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Гранада, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти "Алавес" - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Гранада (Гранада)
Рік заснування Гранада (Гранада): 1931
Країна: Испания
Тренер: Алешандер Медина

команди Гранада був зіграний проти Лас-Пальмас - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Гранада онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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