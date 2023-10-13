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Україна - Північна Македонія онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 14 жовтня 2023, 16:00 - Летна . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 0
Оновити
24'
Північна Македонія
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Хід матчу
Хто переможе?
92 Користувачів зробило свій вибір
Україна
65%
Нічия
21%
Північна Македонія
14%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Ukraine have won 4 times, there have been 1 draws while North Macedonia have won 1 times. The goal difference is 8-4 in favour of Ukraine.
  • Ukraine haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • North Macedonia haven't won any of their last 4 games against Ukraine.
  • Viktor Tsygankov is Ukraine's top scorer with 2 goals. Eljif Elmas has scored 3 times for North Macedonia.
  • Mykhailo Mudryk has assisted the most goals for Ukraine with 2. Enis Bardhi is North Macedonia's biggest assister (3).
  • Taras Stepanenko has more yellow cards (2) than any other player at Ukraine. Jovan Manev has collected 2 for North Macedonia.
  • Ukraine have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Ukraine wins 1st half in 28% of their matches, North Macedonia in 25% of their matches.
  • Ukraine wins 28% of halftimes, North Macedonia wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Ukraine.
  • On their last meeting Ukraine won by 1 goals.
  • When Ukraine leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When North Macedonia leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When North Macedonia is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than North Macedonia's.
  • Ukraine have lost just 1 of their last 5 games against North Macedonia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Ukraine won 4, North Macedonia won 1, 0 draws.
  • Ukraine have lost just 0 of their last 3 UEFA EURO, Qualification games against North Macedonia.
  • North Macedonia have won just 0 of their last 3 UEFA EURO, Qualification games against Ukraine.
  • Ukraine scores 1.6 goals in a match against North Macedonia and North Macedonia scores 0.8 goals against Ukraine (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ukraine and North Macedonia is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ukraine and North Macedonia is 1.2.
  • Ukraine scores 1 goals when playing at home and North Macedonia scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Україна
4
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Північна Македонія
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:45 Північна Македонія 2 - 3 Завершено Україна
Евро 2024 2021
17.06.2021 - 16:00 Україна 2 - 1 Завершено Північна Македонія
Евро 2014/2015
09.10.2015 - 21:45 Північна Македонія 0 - 2 Завершено Україна
Евро 2014/2015
12.10.2014 - 19:00 Україна 1 - 0 Завершено Північна Македонія
Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 23-25
12.10.2023 - 20:30 Люксембург 0 - 3 Завершено Україна В
Евро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Україна П
Молодіжна збірна 23-25
12.09.2023 - 19:32 Україна 1 - 0 Завершено Північна Ірландія В
Евро 2024 2024
09.09.2023 - 19:00 Україна 1 - 1 Завершено Англія Н
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 19:00 Україна 1 - 0 Завершено Мальта В
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Останні матчі - Північна Македонія
Новини команд
Хто переможе?
92 Користувачів зробило свій вибір
Україна
65%
Нічия
21%
Північна Македонія
14%
Склади команд
1
Trubin, Anatolii
16
Віталій Миколенко
22
Микола Матвієнко
13
Ілля Забарний
2
Konoplya, Yukhym
17
Олександр Зінченко
6
Тарас Степаненко
10
Mudryk, Mykhailo
7
Sudakov, Georgiy
11
Олександр Зубков
9
Артем Довбик
1
Столе Дiмiтрiевскi
4
Manev, Jovan
4
Serafimov, Nikola
16
Musliu, Visar
3
Ashkovski, Stefan
22
Elezi, Agon
6
Atanasov, Jani
8
Bardhi, Enis
11
Alioski, Ezgjan
7
Elmas, Eljif
9
Miovski, Bojan
Стартовий склад
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 7
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 17
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 16
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 13
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 2
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 1
    Trubin, Anatolii
  • 7
    Elmas, Eljif
    Півзахисник
  • 9
    Miovski, Bojan
    Форвард
  • 3
    Ashkovski, Stefan
  • 22
    Elezi, Agon
    Півзахисник
  • 6
    Atanasov, Jani
    Півзахисник
  • 8
    Bardhi, Enis
    Півзахисник
  • 11
    Alioski, Ezgjan
    Півзахисник
  • 4
    Manev, Jovan
    Півзахисник
  • 4
    Serafimov, Nikola
  • 16
    Musliu, Visar
    Захисник
  • 1
    Столе Дiмiтрiевскi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ребров, Сергей
  • Благоя Милевски
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
2
Удари в отвір
3
Кутові
Сейви
2
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Україна - Північна Македонія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
21'
Небезпечний момент
Затягнута стінка поміж Мудриком та Довбиком на межі штрафного завершилась ударом над воротами.
20'
Аліоські біля центральної лінії збив Зубков.
18'
Мудрика на лівому фланзі атаки збив Ашковські ударом по ногах.
16'
Небезпечний момент
Мудрик залетів до лівого флангу штрафного повз суперників, після чого від кута воротарського пробив точно в Дімітрієвські.
14'
Елезі дальнім пострілом із правого флангу низом спрямував м'яч повз ближню стійку.
12'
Небезпечний момент
Довбик продавив на правому фланзі штрафного Серафімова, після чого бив у ближній, але Дімітрієвські парирував на кутовий.
10'
Дімітрієвські забрав у центрі штрафного подачу з лівого флангу від Зінченка.
8'
Заблокували простріл Миколенка з лівого флангу на кутовий.
6'
Трубін та Матвієнко за старою пам'яттю трохи попанікували на правому фланзі оборони, але вивели м'яч із-під тиску суперників.
5'
Україна й досі з м'ячем перебуває в позиційній атаці.
3'
Зубков із правого флангу грав низом до штрафного, але суперники прочитали.
2'
Конопля не дістав переведення Степаненка з центру поля на правий фланг.
1'
Граємо з м'ячем на стартових хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Північна Македонія йде четвертою з 2 перемогами, 1 нічиєю та 2 поразками — 7 очок.
Інфо
Україна йде третьою з 2 перемогами, 1 нічиєю та 2 поразками — 7 очок.
Запасні: Алексовські, Шишковські, Ілясовські, Адемі, Трайковські, Чурлінов, Дорієв, Дімоські, Мітровські, М. Рістовські, Тодороські.
Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв, Серафімов, Мусліу — Ашковські, Елезі, Атанасов, Барді, Аліоські — Ельмас, Міовські.
Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Сидорчук, Яремчук, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат, Караваєв.
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко, Судаков, Степаненко — Зубков, Довбик, Мудрик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Славко Вінцич (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C. На полі стадіону Дженералі Арена (Прага, Чехія) зіграють Україна та Північна Македонія.
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Анонс матчу Україна - Північна Македонія 14.10.2023, Евро 2024

Поединок між командою Україна та командою Північна Македонія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Летна.

Дата проведення матчу: 14.10.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Україна та командою Північна Македонія:

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Україна, тоді як команда Північна Македонія залишилася з поразкою . Зіткнення Північна Македонія та Україна у попередньому футбольному матчі 16.06.2023 закінчилось со счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ребров, Сергей и Благоя Милевски розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Північна Македонія можна подивитися 14.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Україна - Північна Македонія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший матч команди Україна був зіграний проти Люксембург - 12.10.2023, у рамках чемпионата Молодіжна збірна 23-25 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский

Предыдущий матч команди Північна Македонія був зіграний проти Мальта - 12.09.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Північна Македонія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Північна Македонія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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