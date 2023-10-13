Україна - Північна Македонія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Україна та командою Північна Македонія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Летна.
Дата проведення матчу: 14.10.2023
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь между Україна та командою Північна Македонія:
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Україна, тоді як команда Північна Македонія залишилася з поразкою . Зіткнення Північна Македонія та Україна у попередньому футбольному матчі 16.06.2023 закінчилось со счетом: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Ребров, Сергей и Благоя Милевски розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Прошедший матч команди Україна був зіграний проти Люксембург - 12.10.2023, у рамках чемпионата Молодіжна збірна 23-25 та закінчився перемогою команди Україна.
Назва: Північна Македонія
Країна: Македония
Тренер: Игор Ангеловский
Предыдущий матч команди Північна Македонія був зіграний проти Мальта - 12.09.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Північна Македонія.
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