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LASK Linz - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 21 вересня 2023, 19:45 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Рейтинг матчу:
LASK Linz
Линц
1 - 2
Оновити
82'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
LASK Linz
29%
Нічия
42%
Ліверпуль
29%
Прогноз на матч
Останні матчі - LASK Linz
Ліга конференцій 2021/2022
17.03.2022 - 22:00 LASK Linz 4 - 3 Завершено Славія В
Ліга конференцій 2021/2022
10.03.2022 - 19:45 Славія 4 - 1 Завершено LASK Linz П
Ліга конференцій 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 LASK Linz 3 - 0 Завершено ХІК В
Ліга конференцій 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Маккабі 0 - 1 Завершено LASK Linz В
Ліга конференцій 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 LASK Linz 2 - 0 Завершено Алашкерт В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 14:30 Вулверхемптон 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
LASK Linz
29%
Нічия
42%
Ліверпуль
29%
LIVE
Трансляція матчу - "Ліверпуль"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
74'
Заміна
Гравенберх поступився місцем на полі Салаху.
68'
Заміна
Мустафа та Копе замінили відповідно Гавела та Любічича.
63'
Гоооол!!!
Ліверпуль уже попереду! Вибігли в контратаку, в кілька передач розібрали захист ЛАСК і вивели Діаса на вбивчу позицію. Колумбієць впевнено реалізував свій шанс.
62'
Офсайд
Любічич підхопив мʼяч на кутовому та з кількох метрів стріляв у дальній кут. На повторі видно величезний офсайд, але не можна не відзначити видатний сейв Келлехера.
61'
Заміна
Пішло підсилення з основи. Собослай, Макаллістер і Гомес вийшли на поле замість Ендо, Діаса та Байчетича.
56'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Ліверпуль! Нуньєс сильним ударом переграв Лаваля, хоча той і вгадав кут.
55'
Жовта картка
Цірайс, звичайно ж, отримав жовту картку.
55'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота ЛАСКа призначає Ді Белло! Цірайс вдарив Діаса по нозі вже після того, як той пробив по воротах. Сумнівів немає по одинадцятиметровому.
50'
Підтискає Ліверпуль, але все ще дуже мало креативу в атаці. ЛАСК за рахунок кількості гравців у захисті відбивається.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Легкої прогулянки не буде. Без основних виконавців у центрі поля Ліверпуль помітно буксує. Очікуємо в перерві замін від Клоппа, які повинні будуть переламати гру.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано одну хвилину.
44'
Жовта картка
Посипалися жовті картки. Жуль вирішив зірвати контратаку ще в чужому карному ціною попередження.
43'
Жовта картка
Байчетич також отримує свій гірчичник. Збив з ніг гравця, який випередив його в боротьбі за мʼяч.
41'
Жовта картка
Гавел застосував тактичний фол і одразу ж був попереджений.
40'
Жовта картка
Конате отримав жовту картку за надмірно емоційні розмови з арбітром.
36'
Небезпечний момент
Лаваль здійснив диво-сейв! Нуньєс, скориставшись скиданням ван Дейка, розстрілював ворота з кількох метрів. Кіпер господарів якимось дивовижним чином встиг зреагувати.
31'
Мʼяч влучив у руку Хорвату в карному ЛАСКа. Арбітр вважає, що підстав для пенальті не було.
30'
Півгодини гри позаду, а в «червоних» фактично не було небезпечних моментів. Поки матч розвивається за сценарієм ЛАСКа.
22'
Цімікас випробував свої сили ударом з-за меж карного. Не влучив у площину, час повертатися в захист.
19'
Елліот класно вирізав на Нуньєса, але Дарвін не зумів головою спрямувати мʼяч у площину. Тим не менш, уругваєць подякував партнеру за передачу. Вона дійсно була якісна.
14'
Гоооол!!!
ЛАСК відкриває рахунок! Жуль заробив кутовий, а Бекер блискучим ударом злету з межі карного завершив домашню заготовку.
12'
Ще одна небезпечна передача пішла до карного майданчика австрійців. Цірайсу довелося знімати мʼяч з голови ван Дейка.
11'
Доук різко увірвався до карного та сильно прострілив. Захисники перевели мʼяч на кутовий.
10'
Ліверпуль взагалі майже не розлучається з м’ячем на стартових хвилинах. Десь 30 на 70% володіння.
4'
Початок спокійний. ЛАСК намагається високо зустрічати суперника, коли це можливо.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Марко Ді Белло (Італія).
Запасні: Зібенгандль (в), Коне, Усор, Балич, Ба, Белло, Гойгінгер, Дарбо, Любич, Мустафа, Стойкович, Таловєров.
Інфо
Стартовий склад ЛАСКа: Лаваль — Лукендер, Андраде, Цірайс, Реннер, Йовічич, Хорват, Флекер — Любічич, Жуль (к), Гавел.
Запасні: Аліссон (в), Ярош (в), Гакпо, Гомес, Джонс, Жота, Кванса, Макаллістер, Матіп, Робертсон, Салах.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Келлехер — Цімікас, ван Дейк (к), Конате, Байчетич — Ендо, Гравенберх, Елліот — Діас, Нуньєс, Доук.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1-го туру групового етапу Ліги Європи ЛАСК – Ліверпуль.
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Анонс матчу - "Ліверпуль" 21.09.2023, Ліга Європи УЄФА

між командою (Линц) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 23-25 .

Дата проведення матчу: 21.09.2023
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу - "Ліверпуль" можна подивитися 21.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: (Линц)
Рік заснування (Линц): 1908
Країна: Австрия

команди був зіграний проти "Славія" - 17.03.2022, у рамках Ліга конференцій 2021/2022 та закінчився перемогою команди .

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 16.09.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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