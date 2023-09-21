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Ліверпуль - LASK Linz онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 30 листопада 2023, 22:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
2 - 0
Оновити
33'
LASK Linz
Линц
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
33%
LASK Linz
30%
Особисті зустрічі
Ліверпуль
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
LASK Linz
Ліга Європи УЄФА 23-25
21.09.2023 - 19:45 LASK Linz 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Тулуза 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.11.2023 - 18:30 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - LASK Linz
Ліга Європи УЄФА 2025
09.11.2023 - 19:45 LASK Linz 3 - 0 Завершено Юніон Сент-Жілуаз В
Ліга Європи УЄФА 23-25
26.10.2023 - 22:00 Юніон Сент-Жілуаз 2 - 1 Завершено LASK Linz П
Ліга Європи УЄФА 23-25
05.10.2023 - 22:00 Тулуза 1 - 0 Завершено LASK Linz П
Ліга Європи УЄФА 23-25
21.09.2023 - 19:45 LASK Linz 1 - 3 Завершено Ліверпуль П
Ліга конференцій 2021/2022
17.03.2022 - 22:00 LASK Linz 4 - 3 Завершено Славія В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
33%
LASK Linz
30%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" -
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
33'
Небезпечний момент
Оце так удар! Цимікас пробивав у верхній кут, але влучив у поперечину. Голкіпер у цьому епізоді вже був відіграний.
32'
Луїс Діас намагався заробити одинадцятиметровий, але арбітр його падіння проігнорував. Порушення правил там не було.
30'
Лише під час стандартів австрійці можуть створювати якусь небезпеку, але ударів їм все ж не вистачає.
27'
Ніяк не можуть знайти свою гру гості після двох пропущених м'ячів. За рахунком футболісти "Ліверпуля" грають впевнено.
24'
Продовжують господарі поля розхитувати захист супрників за рахунок використання всієї ширини поля.
21'
Інфо
У англійської команди два удари у площину воріт - два голи. Гості поки що у площину воріт не пробивали.
18'
Дуже швидко господарі поля почали доставляти м'яч до заключної третини поля. Австрійці не встигають за своїми суперниками.
15'
Гоооол!!!
"Ліверпуль" відзначається вдруге. Салах прострілив, а Гакпо забив у порожні ворота - 2:0.
13'
Гоооол!!!
Все ж досягнули свого господарі поля. Після подачі з флангу головою у кут воріт пробив Діас - 1:0.
12'
Небезпечний момент
Перший момент у нашому матчі. Гакпо з вигідної позиції пробивав, але у площину воріт не влучив.
10'
Елліотт намагався пробити з меж штрафної, але його удар заблокували захисники гостей. Намагаються затиснути суперників до власних воріт футболісти "Ліверпуля".
8'
Відзначимо сміливість австрійців, які при першій можливості намагаються доставити м'яч до заключної третини поля.
6'
Ніхто із суперників ризикувати не хоче. Футболісти насамперед намагаються не програвати боротьбу у центрі поля.
3'
Господарі з перших хвилин взяли м'яч під свій контроль, але темп гри вони зараз не форсують. Австрійці поки що грають уважно.
Свисток
Гра розпочалася!
Перед цим матчем у Ліверпуля дев'ять очок - він лідирує у групі E. У той же час ЛАСК має в активі три залікових пункти - команда перебуває на останньому місці.
ЛАСК: Лаваль - Цірайс, Андраде, Таловєров - Стойкович, Хорват, Любич, Белло - Жуль - Усор, Любічич.
Запасні господарів: Марселу, Трент, ван Дейк, Бредлі, Гордон, Джоунс, Доук, Макаллістер, Чамберс, Собослай, Нуньєс, Матіп.
Ліверпуль: Келлехер - Кванса, Гомес, Конате, Цімікас - Гравенберх, Ендо, Елліотт - Салах, Гакпо, Діас.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи, у якому Ліверпуль зіграє проти ЛАСК.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - 30.11.2023, Ліга Європи УЄФА

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою (Линц) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2025 .

Дата проведення матчу: 30.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою (Линц):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 21.09.2023 закінчилось : 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - можна подивитися 30.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 25.11.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: (Линц)
Рік заснування ЛАСК (Линц): 1908
Країна: Австрия

команди був зіграний проти "Юніон Сент-Жілуаз" - 09.11.2023, у рамках Ліга Європи УЄФА 2025 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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