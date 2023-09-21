Ліверпуль - LASK Linz онлайн трансляція матчу

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою (Линц) проходитиме в рамках по футболу: Ліга Європи УЄФА 2025 .
Дата проведення матчу: 30.11.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою (Линц):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 21.09.2023 закінчилось : 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 25.11.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: (Линц)
Рік заснування ЛАСК (Линц): 1908
Країна: Австрия
команди був зіграний проти "Юніон Сент-Жілуаз" - 09.11.2023, у рамках Ліга Європи УЄФА 2025 та закінчився перемогою команди .
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