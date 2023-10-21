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Шеффілд Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 жовтня 2023, 22:00 - Брэмолл Лейн
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
1 - 1
Оновити
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
28' Mctominay, Scott 34' Олівер Макберні 37' Thomas, Luke 45' Trusty, Auston
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Шеффілд Юнайтед
30%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sheffield United and Manchester United is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, Sheffield United have won 1 times, there have been 1 draws while Manchester United have won 7 times. The goal difference is 21-8 in favour of Manchester United.
  • Sheffield United have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Sheffield United have lost 4 matches in a row.
  • Sheffield United haven't won in their last 10 games.
  • Sheffield United have played 6 home matches in a row without winning.
  • Sheffield United haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Sheffield United's home record this season: 0-1-3.
  • Anel Ahmedhodzic has more yellow cards (3) than any other player at Sheffield United. Bruno Fernandes has collected 3 for Manchester United.
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 14 points. Now they are number 10 with 12 points.
  • Sheffield United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Sheffield United wins 1st half in 26% of their matches, Manchester United in 36% of their matches.
  • Sheffield United wins 26% of halftimes, Manchester United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Sheffield United.
  • On their last meeting Sheffield United won by 1 goals.
  • When Sheffield United leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Sheffield United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Sheffield United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Sheffield United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sheffield United won 1, Manchester United won 3, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Sheffield United.
  • Sheffield United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Sheffield United scores 1.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.2 goals against Sheffield United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sheffield United and Manchester United is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sheffield United and Manchester United is 1.4.
  • Sheffield United scores 1.62 goals when playing at home and Manchester United scores 1.1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шеффілд Юнайтед
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
27.01.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
17.12.2020 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 2 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
24.06.2020 - 20:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
24.11.2019 - 18:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 18:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 8 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 14:30 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Галатасарай П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 22:00 Бернлі 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Головні події
Trusty, Auston
45'
Thomas, Luke
37'
ГООЛ! Олівер Макберні
34'
28'
Mctominay, Scott ГООЛ!
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Шеффілд Юнайтед
30%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
40%
Склади команд
18
Foderingham, Wes
14
Thomas, Luke
19
Robinson, Jack
5
Trusty, Auston
20
Bogle, Jayden
16
Олівер Норвуд
21
de Souza Costa, Vinicius
8
Hamer, Gustavo
28
McAtee, James
10
Archer, Cameron
9
Олівер Макберні
24
Андре Онана
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
35
Джонні Еванс
5
Харрі Магуайр
20
Dalot, Diogo
4
Соф'ян Амрабат
39
Mctominay, Scott
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
11
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 10
    Archer, Cameron
    Форвард
  • 9
    Олівер Макберні
    Форвард
    34
  • 28
    McAtee, James
    Півзахисник
  • 16
    Олівер Норвуд
    Півзахисник
  • 21
    de Souza Costa, Vinicius
  • 8
    Hamer, Gustavo
    Півзахисник
  • 14
    Thomas, Luke
    Захисник
    37
  • 19
    Robinson, Jack
    Захисник
  • 5
    Trusty, Auston
    Захисник
    45
  • 20
    Bogle, Jayden
  • 18
    Foderingham, Wes
    Воротар
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 4
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
    28
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хекингботтом, Пол
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
54%
Володіння м'ячем
46%
6
Штрафні
7
6
Фоли
6
4
Удари в отвір
3
2
Блоковано ударів
1
2
Сейви
3
1
Офсайди
Удари повз
2
2
Кутові
2
ЖК
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершений!
45+3'
Небезпечний момент
М'яч після удару Рашфорда зрикошетив до Гейлунда, але той з лінії воротарського майданчика пробив не найкращим чином. Фодерінгем врятував Шеффілд.
45+2'
Збільшив МЮ відсоток володіння м'ячем. Особливо відчутна перевага в останні 10 хвилин.
45'
Інфо
Шість хвилин додано до першого тайму.
45'
Жовта картка
Жовта для Трасті.
44'
Небезпечний момент
Ох це момент! Фернандеш зі стандарту з метрів 22 пробив у поперечку. Голкіпер спостерігав за польотом м'яча з першого ряду.
42'
Онана парирував удар Арчера. Знову дали пробити 21-річному нападнику Шеффілда.
39'
Гейлунд не дістався до прострілу Рашфорда - завалився на газон. Без реакції від арбітра.
37'
Жовта картка
Томас отримав жовту карточку за зрив проходу Антоні.
Інфо
Мактоміней забив третій гол в останніх двох матчах. У той же час Макберні відзначився дебютним м'ячем у цьому сезоні.
34'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Макберні пробив точно під праву стійку. Сильний і майстерний удар. Хоч і Онана відгадав напрямок польоту м'яча, але парирувати цей простріл було дуже важко.
32'
Небезпечний момент
VAR підтвердив рішення арбітра.
31'
Небезпечний момент
І тут відразу ж Мактоміней стає антигероєм! М'яч потрапляє йому в руку у власному штрафному. Буде пенальті.
28'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Скотт Мактоміней! Фернандеш віддав пас у штрафну, шотландець запустив грудьми свічку над штрафним майданчиком,але сам ж і пробив у дотик повз голкіпера!
25'
Небезпечний момент
Арчер спіймав м'яч з ходу і пробив під ліву стійку - Онана парирував.
23'
Кутовий
Після невдалої подачі господарів з кутового вони ж виграли підбір. Однак створити нічого не змогли також.
20'
Цього разу захисники гостей впоралися з подачею Шеффілда з флангу. Невдало виконали стандарт господарі.
18'
Не порозумілися Онана і Еванс під час навісу у штрафний майданчик. Голкіпер перший був на м'ячі,але заїхав ліктем у спину захиснику.
17'
І ще один удар Антоні - цього разу взагалі неточно.
16'
Голкіпер без проблем забрав м'яч до рук після удару Антоні.
15'
Макберні хотів дуже просто пройти оборону підопічних тен Хага, але чудово у відборі зіграв Еванс.
10'
Спроба Антоні розвинути атаку гостей завершилася втратою м'яча біля чужої лицьової лінії.
8'
Офсайд
Арчер з лінії штрафного пробив неточно, але перед тим ще й потрапив до офсайду.
7'
Старт матчу за господарями. Поки МЮ рідко коли переходить центр поля.
3'
Небезпечний момент
І відразу пожежа біля воріт МЮ! Магвайр грудьми скинув м'яч - вийшло точно на суперника. Макберніміг розстрілювати ворота суперника, але пробив у руки Онана.
Свисток
Матч розпочався!
Манчестер Юнайтед: Онана - Лінделоф, Еванс, Магвайр, Далот - Мактоміней, Амрабат - Антоні, Фернандеш, Рашфорд - Гейлунд.
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем - Богл, Трасті, Робінсон, Томас - Хамер, Соуза, Макеті - Норвуд - Макберні, Арчер.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу дев'ятого туру АПЛ, у якому Шеффілд Юнайтед зустрінеться з Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Шеффілд Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" 21.10.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Брэмолл Лейн.

Дата проведення матчу: 21.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шеффілд Юнайтед, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Шеффілд Юнайтед у попередньому футбольному матчі 27.01.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хекингботтом, Пол и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шеффілд Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 21.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Шеффілд Юнайтед - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффілд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Пол Хекінґботтом

Прошедший поединок команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти Фулгем - 07.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брентфорд - 07.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Шеффілд Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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