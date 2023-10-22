Жирона - Альмерія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Альмерія 22.10.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Жирона (Жирона) та командою Альмерія (Алмерия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 22.10.2023

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Жирона (Жирона) та командою Альмерія (Алмерия):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Альмерія у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Гаиска Гаритано розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Альмерія - 22.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Альмерія (Алмерия)

Країна: Испания

Тренер: Хоан Франсеск Феррер Сицилия (Руби)



Прошедший поединок команди Альмерія був зіграний проти Жирона - 22.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

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