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Жирона - Альмерія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 жовтня 2023, 17:15 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
5 - 2
Матч завершено
Альмерія
Алмерия
Дивитись трансляцію
Хід матчу
2' Лео Баптiстан 24' Лео Баптiстан 26' Robertone, Lucas 37' Martin, Ivan 39' Артем Довбик 43' Артем Довбик 45' Lopez, David
46' Robertone, Lucas Вийшов: Chumi 67' Артем Довбик Вийшов: Крістіан Стуані 67' Couto, Yan Вийшов: Fernandez, Valery 68' Arribas, Sergio Вийшов: Ramazani, Largie 68' Lopy, Dion Вийшов: Melero, Gonzalo 71' Savio 74' Лео Баптiстан 80' Savio Вийшов: Порту 80' Garcia, Eric Вийшов: Arnau, Martinez 80' Адрiан Ембарба Вийшов: Vinicius Marques, Lazaro 85' Крістіан Стуані
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
55%
Нічия
20%
Альмерія
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and UD Almeria when Girona FC is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Girona FC and UD Almeria is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 4 times, there have been 2 draws while UD Almeria have won 5 times. The goal difference is 16-12 in favour of Girona FC.
  • During the last 22 meetings, Girona FC have won 6 times, there have been 6 draws while UD Almeria have won 10 times. The goal difference is 27-25 in favour of UD Almeria.
  • Last season's matches: 6-2 (Girona FC at home) and 3-2 (UD Almeria at home).
  • In LaLiga, UD Almeria have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Girona FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that UD Almeria scores 36% of their goals between the minutes 31-45?
  • UD Almeria haven't won in their last 12 games.
  • UD Almeria have lost 3 away matches in a row.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 4 home matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria haven't scored in 1 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria's away record this season: 0-1-3.
  • Savio has assisted the most goals for Girona FC with 4. Largie Ramazani is UD Almeria's biggest assister (3).
  • A year ago, Girona FC were number 15 in the table with 8 points. Now they are number 2 with 22 points.
  • UD Almeria have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Girona FC wins 1st half in 26% of their matches, UD Almeria in 26% of their matches.
  • Girona FC wins 26% of halftimes, UD Almeria wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 4 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When UD Almeria leads 0-1 away, they win in 25% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When UD Almeria is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than UD Almeria.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, UD Almeria won 2, 1 draws.
  • Girona FC scores 2 goals in a match against UD Almeria and UD Almeria scores 1.4 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and UD Almeria is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and UD Almeria is 1.6.
  • Girona FC scores 1.9 goals when playing at home and UD Almeria scores 1.33 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Жирона
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 17:15 Жирона 5 - 2 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.02.2023 - 22:00 Жирона 6 - 2 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Альмерія 3 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 17:15 Жирона 5 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 15:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Вільярреал 1 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Жирона 5 - 3 Завершено Мальорка В
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Останні матчі - Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 17:15 Жирона 5 - 2 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
06.10.2023 - 22:00 Атлетік 3 - 0 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.10.2023 - 15:00 Альмерія 3 - 3 Завершено Гранада Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.09.2023 - 20:00 Севілья 5 - 1 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 22:00 Альмерія 2 - 2 Завершено Валенсія Н
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Головні події
ГООЛ! Крістіан Стуані
85'
Savio
Вийшов: Порту
80'
Garcia, Eric
Вийшов: Arnau, Martinez
80'
80'
Адрiан Ембарба
Вийшов: Vinicius Marques, Lazaro
74'
Лео Баптiстан
ГООЛ! Savio
71'
68'
Arribas, Sergio
Вийшов: Ramazani, Largie
68'
Lopy, Dion
Вийшов: Melero, Gonzalo
Артем Довбик
Вийшов: Крістіан Стуані
67'
Couto, Yan
Вийшов: Fernandez, Valery
67'
46'
Robertone, Lucas
Вийшов: Chumi
Lopez, David
45'
ГООЛ! Артем Довбик
43'
ГООЛ! Артем Довбик
39'
ГООЛ! Martin, Ivan
37'
26'
Robertone, Lucas
24'
Лео Баптiстан ГООЛ!
2'
Лео Баптiстан ГООЛ!
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
55%
Нічия
20%
Альмерія
25%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
17
Blind, Daley
5
Lopez, David
25
Garcia, Eric
3
Gutierrez, Miguel
14
Garcia, Aleix
21
Herrera, Yangel
20
Couto, Yan
16
Savio
23
Martin, Ivan
9
Артем Довбик
13
Martinez, Fernando
17
Pozo
22
Montes, Cesar
2
Melo, Kaiky
20
Centelles, Alex
4
Baba, Iddrisu
6
Lopy, Dion
10
Адрiан Ембарба
5
Robertone, Lucas
19
Arribas, Sergio
12
Лео Баптiстан
Стартовий склад
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
    67 43 39
  • 16
    Savio
    80 71
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
    37
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
    67
  • 17
    Blind, Daley
  • 5
    Lopez, David
    45
  • 25
    Garcia, Eric
    80
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 12
    Лео Баптiстан
    Форвард
    74 24 2
  • 10
    Адрiан Ембарба
    Півзахисник
    80
  • 5
    Robertone, Lucas
    Півзахисник
    46 26
  • 19
    Arribas, Sergio
    Півзахисник
    68
  • 4
    Baba, Iddrisu
  • 6
    Lopy, Dion
    Півзахисник
    68
  • 17
    Pozo
    Півзахисник
  • 22
    Montes, Cesar
    Захисник
  • 2
    Melo, Kaiky
    Захисник
  • 20
    Centelles, Alex
    Захисник
  • 13
    Martinez, Fernando
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Гаиска Гаритано
Статистика матчу
8
Удари в отвір
3
65%
Володіння м'ячем
35%
14
Штрафні
14
9
Кутові
6
3
Офсайди
1
1
Сейви
3
11
Фоли
13
4
Удари повз
2
1
ЖК
2
1
Блоковано ударів
2
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Альмерія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Чудовий матч видала Жирона. Пропустивши першими два м'ячі вони змогли повести у рахунку вже в першому таймі, а у другій половині зустрічі закріпити рахунок ще двома точними ударами. Альмерія грала активно на перших хвилинах, після трьох швидких голів трішки втратила у якості, а після четвертого і тим паче п'ятого, взагалі сіли у захист і майже не контролювали м'яч. Господарі заробили цю перемогу та вирвала її "на характері". Жирона зрівнюється по очкам з Реалом та ділить з ним першу сходинку, а Альмерія продовжує грати без перемог у поточному сезоні Ла Ліги
90+5'
Свисток
Мігель Ортіс дає свисток про завершення матчу
90+5'
Остання хвилина матчу, гості були з м'ячем і в кінці кінців його втратили після неточної передачі
90+4'
Порту навішує з правого флангу, невдало і м'яч прилітає на голову супернику
90+3'
"Жиронці" повернули собі м'яч і вже дограють цей м'яч
90+2'
Небезпечний момент
Посо заходить у карний майданчик Жирони та пробиває по воротах з гострого кута, Гассаніга тягне цей удар
90+1'
Лазаро виконує навіс зі штрафного, але гості так і не змогли пробити по воротах і м'яч вийшов за межі поля
90+1'
Інфо
У другому таймі також компенсовано п'ять хвилин
90'
На останній хвилині основного часу господарі перебувають з м'ячем
89'
Заміна
Також останню доступну заміну проводить Альберто Ласарте змінюючи Лео Баптістана на Санку
88'
Лазаро намагався пробити по воротах з-за меж карного майданчику, м'яч летить значно вище воріт
87'
Не дивлячись на рахунок Жирона продовжує контролювати м'яч, Альмеія здається вже здалася
86'
Заміна
Останню доступну ротацію проводить Мічел. Мартін поступився місцем Торре
85'
Гоооол!!!
ГОЛ! Це вже 5:2 і Жирона нищить суперника! Мартінес прострілює з правого флангу, в карному майданчику Стуані виграє боротьбу у Монтеса та забиває ще один м'яч у ворота Альмерії
84'
Господарі впевнено грають та контролюють м'яч спокійно з ним граючи по всьому полі
83'
Небезпечний момент
Порту пробиває по воротах і Кайкі зумів заблоковати удар іспанця
82'
Кутовий
Черговий кутовий для Жирони. Простріл з правого флангу на ближню стійку, гості вибивають м'яч подалі
81'
"Жиронці" в атаці, але поки лише заробили право на кутовий
80'
Також подвійну заміну проводить Мічел. Поле покинули Гарсія та Савіо, замість них вийшли Мартінес та Порту
79'
Заміна
Ще одна заміна від Альберто Ласарте. Замість Ембарба на полі з'явився Лазаро
79'
Альмерія контролює м'яч, але дійти до воріт поки не можуть
78'
Після четвертого забитого голу гра явно заспокоїлася, господарі більше грають в задоволення, а гостям просто не дають м'яч для контролю
77'
Інфо
Станом на зараз у Жирони вже п'ятнадцять ударів по воротах суперника, у Альмерії поки сім. В площину воріт господарі також били частіше, сім ударів у "жиронців" та чотири у УДА
76'
Альмерія намагалася вибігти в контратаку, але Лопес зміг його зупинити та заволодіти м'ячем для своєї команди
75'
Господарі продовжують тримати м'яч у себе
74'
Жовта картка
Лео Баптістан порушує правила в центрі поля проти Алейкса Гарсія і отримує за це попередження від арбітра
73'
Кутовий для Альмерії, навіс з лівого флангу і "жиронці" виносять м'яч зі свого карного майданчику потужним ударом
72'
Гості розвели м'яч з центра поля вп'яте в цьому матчі та побігли в атаку
71'
Гоооол!!!
ГОЛ! Савіо подвоює перевагу своєї команди над суперником! Бразилець отримує пас на правому фланзі, заходить у карний майданчик та пробиває по воротах переграючи голкіпера. 4:2 на користь Жирони
70'
Не дивлячись на активізацію гостей Жирона продовжує контролювати м'яч
69'
Гості трішки активізувалися після замін
68'
Заміна
Також подвійна ротація від Альберто Ласарте. Замість Лопі та Аррібаса на полі з'явилися Мелеро та Рамазані
68'
Заміна
Подвійна заміна в складі Жирони від Мічела. Замість Довбика та Коуту на поле вийшли Стуані та Валері відповідно
67'
Чергова атака Жирони закінчилася неточним пасом Коуту, а потім порушенням правил в атаці
66'
Кутовий
Ще один кутовий для Альмерії. Навіс у карний майданчик, гості вибивають м'яч подалі від воріт
65'
Мартін мав чудову можливість віддати пас на одноклубників у карний майданчик, але в результаті після його навісу м'яч летить на голову супернику
64'
Декілька спроб віддати пас на Довбика у карний майданчик, але всі передачі блокуються захисниками Альмерії
63'
Господарі контролюють м'яч на чужій половині поля
62'
Гутьєрес виконує пас на хід Савіо, але передача занадто сильна і Мартінес на виході забирає м'яч до рук
61'
Гості спробували вийти в атаку, безуспішно і м'яч довелося повертати назад до голкіпера
60'
Жирона дуже високо пресингує суперника
59'
Альмерія отримала м'яч, але буквально одразу ж втратила його у центрі поля
58'
Кутовий
Ще один кутовий для Жирони, розіграш біля правого прапорця, серія пасів і потім удар по воротах Альмерії від Коуту, Мартінес реагує та забирає м'яч до рук
58'
Савіо навішує на Коуту з лівого флангу, але захисник Альмерії випереджає бразильця
57'
"Жиронці" перехопили м'яч і вже вони починають контролювати гру перепасовуючись на чужій половині поля
56'
Гості продовжують контролювати м'яч
55'
Кутовий
Знову кутовий, тепер на ближню стійку, там перекидання далі і Баба Мохаммед не зумів зреагувати та пробити по воротах
54'
Кутовий
Перший кутовий для Альмерії в другому таймі. Навіс у карний майданчик і господарі вибивають м'яч на іще один кутовий
53'
Альмерія перехопила ініціативу, але поки зуміли лише заробити кутовий
52'
Жирона продовжує тиснути на ворота Альмерії
51'
Кутовий
Ще один кутовий для Жирони. Тепер з лівого флангу. Навіс знову на ближню стійку і там знову захисники Альмерії перші на м'ячі і вибивають м'яч
50'
Небезпечний момент
Ерік Грасія виконує чудовий простріл на дальню стійку, але ніхто з "жиронців" не встигає за м'ячем і Чумі переводить м'яч на кутовий
48'
Жирона в атаці, переведення з лівого флангу на Коуту, але той не встигає за м'ячем
49'
Кутовий
Перший кутовий для Жирони у другому таймі. Навіс з правого флангу на ближню стійку, але там захисники УДА вибивають м'яч
47'
Лео Бапстістан отримує пас на хід, йде у сторону воріт але програє боротьбу Гарсії
46'
Жирона розпочинає тайм доволі спокійно
46'
Свисток
Мігель Ортіс дає свисток про початок другого тайму. Довбик розводить м'яч з центра поля
Невеличка пауза перед початком другого тайму. Арбітр змусив Лопеса зняти невеличку прикрасу з зап'ястя
Заміна
Першу заміну у перерві проводить Альберто Ласарте. Замість Робертоне на поле вийшов Чумі
Гравці повертаються на поле
Неймовірний перший тайм видали команди! Жирона швидко пропустила два голи, таке враження, що вони просто не встигли налаштуватися на матч, але потім зібралися і Марітн забив перший гол, після чого Артем Довбик своїм дублем вивів команду вперед. Альмерія просто так не здається і продовжує атакувати, а чим завершиться цей божевільний матч дізнаємося вже за п'ятнадцять хвилин
45+6'
Свисток
Мігель Ортіс дає свисток про завершення першого тайму
45+5'
Кутовий
Ще один кутовий для Альмерії, розіграш на правому фланзі, а після навісу "жиронці" вибивають м'яч
45+5'
Лео Баптістан отримує пас з навісу після штрафного і ледве не заколочує м'яч у ворота, господарі встигають перевести м'яч на кутовий
45+4'
Жовта картка
Лопес порушує правила в центрі поля, чим зриває атаку Альмерії і Мігель Ортіс показує йому жовту картку
45+3'
Господарі перехопили м'яч і контролюють його на чужій половині поля
45+2'
М'яч контролюють гравці Альмерії, але поки шлях до воріт Жирони закритий для них
45+1'
Інфо
До першого тайму додано п'ять хвилин
45'
Гості намагаються створити свою атаку та забити гол у роздягальню
44'
Альмерія вчетверте за цей матч розводить м'яч з центра поля
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! ДОВБИК! Артем робить дубль у цьому матчі! Це неймовірно і Жирона робить камбек у цьому матчі! Артем отримує пас у штрафному майданчику, грає проти Монтеса та Кайкі, пробиває по воротах з-під Баба Мохаммеда і м'яч летить у дальній кут! Мартінес не дотягується до м'яча! 3:2 вже веде в рахунку Жирона
42'
Савіо отримує чудовий пас на хід, але не зміг вдало прийняти м'яч, а потім його наздоганяє захисник Альмерії і блокує його прострільну передачу
41'
Небезпечний момент
Ще один пас на Довбика у карному майданчику, але українець не зміг обіграти захисника і м'яч виходить за межі поля
40'
Інфо
Довбик стає кращим бомбардиром Жирони у поточному сезоні!
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! ДОВБИК! Українцеь отримує пас від Гутьєреса на лінії штрафного, потім повертає м'яч йому і нідерландець знову пасує на Артема, той один на один з голкіпером і пробиває у дальній кут! Мартінес намагався відбити м'яч, але удар Довбика не зупинити і м'яч залітає у сітку! 2:2 на табло!
38'
Інфо
Арбітр чекає на перегляд VAR на предмет порушення правил в центрі поля перед атакою
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мартін отримує пас з центра поля, заходить у карний майданчик, Мартнінес грає на виході, але півзахисник Жирони пробиває у дальній кут і м'яч залітає у сітку! 2:1 і господарі скорочують відставання
36'
Ерік Гарсія пробиває по воротах з-за меж карного майданчику, але м'яч рикошетить від захисника і Мартінес спокійно забирає м'яч до рук
35'
Офсайд
Черговий офсайд у господарів. Довбик скидає головою на Коуту, але той опинився за лінією останнього захисника
34'
Ще одна атака від гостей. Спроба ще одного удару, але м'яч пролітає повз ворота
33'
Лео Баптістан здалеку пробиває по воротах Жирони, м'яч пролітає над поперечиною
32'
Небезпечний момент
Блінд пробиває зі штрафного, м'яч рикошетить і Мартінес встигає зреагувати та відбити цей удар! Неймовірний сейв від голкіпера Альмерії
31'
Жирона заробляє право на штрафний в декількох метрах від карного майданчику УДА
30'
Кутовий
Кутовий з того ж флангу, навіс на дальню стійку і Мартінес забирає м'яч до рук
29'
Кутовий
Черговий кутовий для господарів. Навіс від лівого прапорця на ближню стійку і захисники Альмерії переводять м'яч на іще один кутовий
28'
Ще один штрафний для Жирони, знову навіс у карний майданчик і Робертоне переводить м'яч на кутовий
27'
Небезпечний момент
Коуту віддає пас на Довбика, той намагався перевести м'яч у ворота, але Мартінес реагує та забирає м'яч до рук
26'
Жовта картка
Робертоне порушує правила в центрі поля і отримує за це попередження від Мігеля Ортіса
25'
Господарям знову доводиться розводити м'яч з центра поля
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Альмерія подвоює перевагу! Ембарба проходить до лінії карного майданчику, пробиває по воротах, Гассаніга тягне цей удар, але не фіксує м'яч і Лео Баптістан добиває у порожні ворота! Нападник Альмерії робить дубль, а Жирона вже програє з різницею у два м'ячі
23'
Небезпечний момент
Довбика виводять на "побачення" з голкіпером, але той не зміг перемогти в боротьбі з Кайкі і Мартінес встигає вийти з воріт і забрати м'яч
22'
Кутовий
Кутовий для Жирони. Навіс з лівого флангу на дальню стійку і удару не було, м'яч виходить за межі поля
21'
Небезпечний момент
Еррера здалеку пробиває по воротах, м'яч після дотику Мартінеса переходить на кутовий
20'
Коуту прострілював з правого флангу на Довбика, але захисник у підкаті зміг заблокувати цю передачу
19'
Офсайд
Ще один офсайд у Жирони, тепер Савіо занадто поспішив в атаку
18'
Господарі контролюють м'яч, поки в центральній частині поля
17'
Небезпечний момент
Мартін заходить в карний майданчик суперника, пробиває по воротах, проте його удар заблокував Кайкі
16'
Кутовий
Кутовий для Жирони, навіс у карний майданчик, там метушня, декілька пасів і Мартін скидає на Лопеса, той пробиває по воротах і м'яч пролітає поруч зі стійкою
15'
З чергової атаки "жиронці" заробили право на кутовий
14'
Ще одна спроба атаки від Жирони закінчилася неточною передаючою, м'яч перейшов їх суперникам
13'
"Бланківермелс" продовжують контролювати м'яч, поки дійти до воріт не можуть
12'
УДА намагалися створити свою атаку, невдало, господарі перехопили м'яч
11'
Небезпечний момент
Небезпечний момент у воріт Альмерії. Навіс з ще одного штрафного і Еррера у стрибку намагається пробити по воротах, але не влучає нормально по м'ячу і той пролітає повз ворота
10'
Офсайд
Хоча ні, зачекайте. Арбітр фіксує положення поза грою. Гол відмінено
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Жирона зрівнює рахунок! Навіс зі штрафного, скидання головою на Мартіна і той з одинадцятиметрової позначки потужно прострілює по воротах Альмерії! 1:1 вже на дев'ятій хвилині!
8'
Господарі були в атаці, але Робертоне порушив правила і Жирона заробляє право на штрафний удар
7'
Жирона повернула собі м'яч та намагається створити свою атаку
6'
Ще один кутовий для Альмерії. Розіграш на лівому фланзі, далі був навіс у штрафний майданчик і господарі вибили м'яч
5'
Небезпечний момент
Ембарба б'є зі штрафного по воротам, Гассаніга страхує та переводить м'яч на кутовий
4'
Кутовий
Перший кутовий в матчі. Альмерія заробляє право на корнер. Простріл на ближню стійку, "жиронці" вибивають м'яч
3'
Господарі розвели м'яч з центра, але дуже швидко його втратили
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Альмерія забиває гол! Вкидання з ауту на правому фланзі, простріл з напіврозвороту виконує Робертоне у карний майданчик, а там Лео Баптістан заколочує м'яч у сітку! Гасаніга не зумів зупинити м'яч
2'
Альмерія дуже високо пресингує суперника, включно з голкіпером Жирони
1'
Свисток
Мігель Ортіс дає свисток про початок матчу
Альмерія розпочне цей матч з центра поля
Гравці обох команд виходять на поле
Інфо
Головний арбітр зустрічі: Мігель Ортіс
Головний тренер Жирони: Мічел
На лаві запасних: Соліс Ромеро, Валері, Кебе, Мартінес, Порту, Стуані, Торре, Фуїдіас, Хуанпе
Інфо
Стартовий склад Жирони (3-4-2-1): Гассаніга - Блінд, Лопес, Гарсія Ерік - Гутьєррес, Гарсія Алейкс, Еррера, Коуту - Савіо, Мартін - Довбик
Головний тренер Альмерії: Альберто Ласарте
На лаві запасних: Лазаро, Максимільяну, Маріно, Мелеро, Мілованович, Пуйгмаль, Рамазані, Санка, Чумі
Інфо
Стартовий склад Альмерії (4-2-3-1): Мартінес - Сентельєс Пласа, Кайкі, Монтес, Посо - Баба Моххамед, Ембара - Аррібас, Лолі, Робертоне - Лео Баптістан
Чи зможе команда Довбика та Циганкова взяти легкі три очки та залишити собі прописку у трійці лідерів, буде відомо вже після сьогоднішнього матчу
Альмерія зовсім навпаки. Команда, яка лише другий сезон грає у вищому дивізіоні Іспанії, і в минулому розіграші ледве впоралася з тим, аби не вилетіти у Сегунду, в поточному сезоні ще не знала перемог. Три нічиї і відповідно три очки після дев'яти матчів змушують її займати останню сходинку в Ла Лізі
На старті сезону Жирона демонструє неймовірну форму і після дев'яти матчів ділить другу сходинку з Атлетіко Мадрид. В поточному розіграші вони зазнали лише однієї поразки від Реал Мадриду та одного разу зіграли в нічию з Реал Сосьєдадом
Матч пройде у Жироні на арені "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" та розпочнеться о 17:15 за київським часом
Доброго дня, шановні поціновувачі футболу. Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію матчу десятого туру іспанської Ла Ліги Жирона - Альмерія
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Анонс матчу Жирона - Альмерія 22.10.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Жирона (Жирона) та командою Альмерія (Алмерия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 22.10.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Жирона (Жирона) та командою Альмерія (Алмерия):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Альмерія у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Гаиска Гаритано розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Альмерія можна подивитися 22.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Альмерія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Альмерія - 22.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Альмерія (Алмерия)
Країна: Испания
Тренер: Хоан Франсеск Феррер Сицилия (Руби)

Прошедший поединок команди Альмерія був зіграний проти Жирона - 22.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

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