Альмерія - Жирона онлайн трансляція матчу

"Альмерія", здається, вже змирилася, що новий сезон розпочне у Сегунді. 14 поразок у 19 турах - жахливий результат. Виїздів "Жирона" не боїться – у неї 2 нічиї та 7 перемог на чужих полях у Ла Лізі.