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Альмерія - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 14 січня 2024, 15:00 - Эстадио Медитерранно . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Рейтинг матчу:
Альмерія
Алмерия
0 - 0
Оновити
перерыв
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
21' Лео Баптiстан 34' Fernandez, Valery
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Альмерія
26%
Нічия
29%
Жирона
45%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between UD Almeria and Girona FC when UD Almeria is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between UD Almeria and Girona FC is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with UD Almeria playing at home, UD Almeria have won 5 times, there have been 4 draws while Girona FC have won 2 times. The goal difference is 15-9 in favour of UD Almeria.
  • During the last 23 meetings, UD Almeria have won 10 times, there have been 6 draws while Girona FC have won 7 times. The goal difference is 30-29 in favour of Girona FC.
  • Last season's matches: 3-2 (UD Almeria at home) and 6-2 (Girona FC at home).
  • Did you know that UD Almeria scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Girona FC scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • UD Almeria haven't won in their last 9 games.
  • UD Almeria have played 10 home matches in a row without winning.
  • Girona FC haven't lost in their last 14 games.
  • Girona FC have lost none of their last 15 away matches.
  • UD Almeria haven't scored in 3 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 0 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria's home record this season: 0-4-5.
  • Girona FC's away record this season: 7-2-0.
  • Sergio Arribas is UD Almeria's top scorer with 5 goals. Artem Dovbyk has scored 11 times for Girona FC.
  • Lucas Robertone has more yellow cards (6) than any other player at UD Almeria. Cristhian Stuani has collected 5 for Girona FC.
  • A year ago, UD Almeria were number 11 in the table with 22 points. Now they are number 20 with 5 points.
  • A year ago, Girona FC were number 12 in the table with 21 points. Now they are number 2 with 48 points.
  • Girona FC have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • UD Almeria wins 1st half in 19% of their matches, Girona FC in 34% of their matches.
  • UD Almeria wins 19% of halftimes, Girona FC wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 3 goals.
  • When UD Almeria leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When UD Almeria is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than UD Almeria.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
  • In the last 5 meetings UD Almeria won 2, Girona FC won 3, 0 draws.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 3 LaLiga games against UD Almeria.
  • UD Almeria have won just 1 of their last 3 LaLiga games against Girona FC.
  • UD Almeria scores 1.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 3 goals against UD Almeria (on average).
  • Average number of goals in meetings between UD Almeria and Girona FC is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between UD Almeria and Girona FC is 2.6.
  • UD Almeria scores 1.17 goals when playing at home and Girona FC scores 1.96 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Альмерія
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 17:15 Жирона 5 - 2 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.02.2023 - 22:00 Жирона 6 - 2 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Альмерія 3 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 18:00 Осасуна 1 - 0 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.12.2023 - 20:00 Барселона 3 - 2 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 15:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 17:15 Альмерія 0 - 0 Завершено Бетіс Н
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Останні матчі - Жирона
Кубок Іспанії 2023/2024
06.01.2024 - 19:00 Ельче 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 22:30 Жирона 4 - 3 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 20:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.12.2023 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершено Жирона В
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Новини команд
Головні події
34'
Fernandez, Valery
Лео Баптiстан
21'
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Альмерія
26%
Нічия
29%
Жирона
45%
Склади команд
25
Maximiano, Luis
15
Akieme, Sergio
21
Chumi
3
Gonzalez, Edgar
22
Montes, Cesar
18
Pubill Pages, Marc
10
Адрiан Ембарба
6
Lopy, Dion
5
Robertone, Lucas
19
Arribas, Sergio
12
Лео Баптiстан
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
15
Juanpe
17
Blind, Daley
3
Gutierrez, Miguel
20
Couto, Yan
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
11
Fernandez, Valery
18
Torre Carral, Pablo
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 12
    Лео Баптiстан
    Форвард
    21
  • 10
    Адрiан Ембарба
    Півзахисник
  • 6
    Lopy, Dion
    Півзахисник
  • 5
    Robertone, Lucas
    Півзахисник
  • 19
    Arribas, Sergio
    Півзахисник
  • 15
    Akieme, Sergio
    Захисник
  • 21
    Chumi
    Захисник
  • 3
    Gonzalez, Edgar
    Захисник
  • 22
    Montes, Cesar
    Захисник
  • 18
    Pubill Pages, Marc
    Півзахисник
  • 25
    Maximiano, Luis
    Воротар
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 18
    Torre Carral, Pablo
    Півзахисник
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 11
    Fernandez, Valery
    34
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гаиска Гаритано
  • Мишел
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
4
Штрафні
5
5
Фоли
3
2
Удари в отвір
2
4
Удари повз
1
Блоковано ударів
2
Кутові
1
2
Сейви
2
1
ЖК
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Альмерія - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
У першій половині зустрічі цікавіше грали господарі поля, але довести до логічного завершення свої атаки не змогли. Футболісти "Жирони" взагалі не вражають.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
Інфо
До першої половини зустрічі арбітр компенсував відразу чотири хвилини.
42'
Небезпечний момент
Знову після удару Аррібаса довелося вступати у гру голкіперу "Жирони". Дуже непрості хвилини для гостей.
40'
Як не дивно, але футболісти "Альмерії" до перерви грають цікавіше. У гостей взагалі нічого не виходить в атаці.
37'
Небезпечний момент
Зараз дуже пощастило гостям. Аррібас головою з декількох метрів пробивав, але у площину воріт не влучив.
35'
Жовта картка
Перше попередження у нашому матчі отримує Валері.
34'
З позиційним футболом у суперників поки що відчуваються проблеми. Крім удару Аррібаса немає що згадати.
31'
Активний Валері прострілював з флангу, але ніхто з його партнерів до м'яче не зміг дотягнутися. Це було досить небезпечно.
28'
Лео Баптістао наважився на удар з-за меж штрафної, але вище воріт.
26'
Темп матчу не надто високий, але боротьби вистачає. Господарі поля поки що не поступаються фавориту протистояння.
23'
Артем Довбик у боротьбі з захисником "Альмерії" впав у штрафній, але арбітр цей епізод проігнорував. Порушення правил не було.
20'
Інфо
Господарі поля більше володіють м'ячем - 69% проти 31%. До того ж, у "Альмерії" три удари по воротам, а у гостей - один.
17'
Після передачі Валері пробивав з лівої Блінд, але прямо в руки голкіпера. Непогане підключення захисника "Жирони".
15'
У ці хвилини навіть більше контролюють м'яч футболісти "Альмерії". Гості не можуть спокійно вийти із захисту в атаку.
13'
Небезпечний момент
А ось і дочекалися першого моменту у нашому матчі. Аррібас пробивав з-за меж штрафного, але його удар парирував Гассаніга.
11'
Пошкодження у центрі поля отримав гравець "Жирони" Торе. Пауза у нашому матчі.
8'
Варто віддати належне господарям поля, які не притискаються до власних воріт і намагаються при першій можливості пресингувати.
5'
Валері змістився з флангу в центр і подавав у штрафну, але занадто неточно. Перша перспективна атака гостей.
3'
Гості прогнозовано на перших хвилинах більше володіють м'ячем, але поки що без просування вперед. Багато боротьби у центрі поля.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Жирона" (стартовий склад): Гассаніга - Блінд, Валері, А. Гарсія, Гутьєррес, Коуту, Мартінес, Довбик, Мартін, Торе, Хуанпе
Інфо
"Альмерія" (стартовий склад): Максимільяну - Ак'єме, Аррібас, Гонсалес, Ембарба, Баптістан, Лопі, Монтес, Пубіль, Чумі, Робертоне
"Альмерія", здається, вже змирилася, що новий сезон розпочне у Сегунді. 14 поразок у 19 турах - жахливий результат. Виїздів "Жирона" не боїться – у неї 2 нічиї та 7 перемог на чужих полях у Ла Лізі.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 20-го туру Прімери між "Альмерією" та "Жироною". Гра розпочнеться о 15:00.
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Анонс матчу Альмерія - Жирона 14.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Альмерія (Алмерия) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Эстадио Медитерранно.

Дата проведення матчу: 14.01.2024
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Альмерія (Алмерия) та командою Жирона (Жирона):

між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Альмерія у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось : 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гаиска Гаритано и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Альмерія (Алмерия)
Рік заснування Альмерія (Алмерия): 1989
Країна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

команди Альмерія був зіграний проти Осасуна - 04.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Осасуна.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Ельче - 06.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

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