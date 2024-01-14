Альмерія - Жирона онлайн трансляція матчу

між командою Альмерія (Алмерия) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Эстадио Медитерранно.
Дата проведення матчу: 14.01.2024
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь Альмерія (Алмерия) та командою Жирона (Жирона):
між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Альмерія у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось : 5:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Гаиска Гаритано и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Альмерія (Алмерия)
Рік заснування Альмерія (Алмерия): 1989
Країна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано
команди Альмерія був зіграний проти Осасуна - 04.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Осасуна.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
команди Жирона був зіграний проти Ельче - 06.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.
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