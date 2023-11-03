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Боруссія - Баварія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Німеччини - 04 листопада 2023, 19:30 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Дениз Айтекин
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
0 - 2
Оновити
51'
Баварія
Мюнхен
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Хід матчу
4' Upamecano, Dayot 9' Kane, Harry 22' Лерой Сане
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
32%
Нічия
32%
Баварія
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Borussia Dortmund and Bayern Munich when Borussia Dortmund is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Borussia Dortmund and Bayern Munich is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 38 meetings with Borussia Dortmund playing at home, Borussia Dortmund have won 13 times, there have been 11 draws while Bayern Munich have won 14 times. The goal difference is 54-49 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 80 meetings, Borussia Dortmund have won 18 times, there have been 22 draws while Bayern Munich have won 40 times. The goal difference is 155-94 in favour of Bayern Munich.
  • Last season's matches: 2-2 (Borussia Dortmund at home) and 4-2 (Bayern Munich at home).
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 5 matches in Bundesliga.
  • In Bundesliga, Borussia Dortmund have 3 successive home wins.
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches in Bundesliga.
  • Did you know that Borussia Dortmund scores 24% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Bayern Munich scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 3 matches.
  • Borussia Dortmund haven't lost in their last 8 games.
  • Borussia Dortmund haven't lost in any of their last 27 home matches.
  • Bayern Munich have a winning streak of 5 matches.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 13 games.
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Bayern Munich have lost none of their last 11 away matches.
  • Borussia Dortmund haven't scored in 0 of their 5 home matches in Bundesliga this season.
  • Bayern Munich haven't scored in 0 of their 4 away matches in Bundesliga this season.
  • Borussia Dortmund's home record this season: 4-1-0.
  • Bayern Munich's away record this season: 3-1-0.
  • Julian Brandt has assisted the most goals for Borussia Dortmund with 4. Harry Kane is Bayern Munich's biggest assister (5).
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 48% of their matches, Bayern Munich in 55% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 48% of halftimes, Bayern Munich wins 55%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 2 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In Bundesliga, Borussia Dortmund has better performance than Bayern Munich.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Borussia Dortmund won 0, Bayern Munich won 4, 1 draws.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 Bundesliga games against Borussia Dortmund.
  • Borussia Dortmund have won just 0 of their last 5 Bundesliga games against Bayern Munich.
  • Borussia Dortmund scores 1.6 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 3 goals against Borussia Dortmund (on average).
  • Average number of goals in meetings between Borussia Dortmund and Bayern Munich is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Dortmund and Bayern Munich is 2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Borussia Dortmund scores 3.09 goals when playing at home and Bayern Munich scores 3.12 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Borussia Dortmund scores 25% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Borussia Dortmund have won 3 home matches in a row.
  • Julian Brandt is Borussia Dortmund's top scorer with 4 goals. Harry Kane has scored 12 times for Bayern Munich.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Боруссія
10
Перемог
40
Ігор
23
Перемог
Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Баварія 4 - 2 Завершено Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Боруссія 2 - 2 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
23.04.2022 - 19:30 Баварія 3 - 1 Завершено Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Боруссія 2 - 3 Завершено Баварія
Останні матчі - Боруссія
Кубок Німеччини 2023/2024
01.11.2023 - 19:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Хоффенхайм В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
29.10.2023 - 16:30 Айнтрахт 3 - 3 Завершено Боруссія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
20.10.2023 - 21:30 Боруссія 1 - 0 Завершено Вердер В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
07.10.2023 - 16:30 Боруссія 4 - 2 Завершено Уніон В
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Останні матчі - Баварія
Кубок Німеччини 23-25
01.11.2023 - 21:45 Саарбрюккен 2 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
28.10.2023 - 16:30 Баварія 8 - 0 Завершено Дармштадт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 19:45 Галатасарай 1 - 3 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Майнц 1 - 3 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Баварія 3 - 0 Завершено Фрайбург В
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Головні події
22'
Лерой Сане
9'
Kane, Harry ГООЛ!
4'
Upamecano, Dayot ГООЛ!
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
32%
Нічия
32%
Баварія
36%
Склади команд
1
Kobel, Gregor
26
Ryerson, Julian
4
Schlotterbeck, Nico
15
Матс Хуммельс
17
Wolf, Marius
20
Sabitzer, Marcel
6
Ozcan, Salih
19
Юліан Брандт
11
Марко Ройс
21
Malen, Donyell
14
Fullkrug, Niclas
1
Мануель Нойєр
40
Mazraoui, Noussair
2
Upamecano, Dayot
3
Kim, Min-jae
19
Davies, Alphonso
27
Конрад Лаймер
8
Леон Горецка
11
Кінгслі Коман
42
Musiala, Jamal
10
Лерой Сане
9
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 14
    Fullkrug, Niclas
    Форвард
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 11
    Марко Ройс
    Півзахисник
  • 21
    Malen, Donyell
    Форвард
  • 20
    Sabitzer, Marcel
  • 6
    Ozcan, Salih
    Півзахисник
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 17
    Wolf, Marius
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
  • 9
    Kane, Harry
    9
  • 11
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
    22
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 40
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
    4
  • 3
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдин Терцис
  • Томас Тухель
Статистика матчу
Удари в отвір
2
Кутові
1
3
Удари повз
3
41%
Володіння м'ячем
59%
1
Блоковано ударів
1
6
Штрафні
4
Офсайди
3
4
Фоли
3
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - "Баварія"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
46'
Небезпечний момент
Кобель рятує Борусію від третього пропущеного мʼяча! Перекрив максимальну площу й не дав Мусіалі відзначитися.
46'
Заміна
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Баварія створила величезну кількість моментів, здобула комфортну перевагу в рахунку та трохи розслабилася під кінець тайму. Мален міг повертати інтригу, але не вистачило везіння.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Небезпечний момент
Мален не скористався найкращим моментом своєї команди за сьогодні! Мʼяч дивом пройшов через увесь карний і опинився в нідерландця, який у дотик пробив у ліву дев’ятку. Лічених сантиметрів не вистачило.
45'
Інфо
Додано 2 хвилини.
38'
Ще момент у Горецки! Коман протягнув мʼяч до лицьової і мʼяко подав просто на голову партнеру, але той пробив невдало.
36'
Небезпечний момент
Горецка ледь не оформив шедевр! Пробив через себе приблизно з лінії карного і був дуже близьким до цілі.
32'
Офсайд
Кейн з убивчої позиції влучає в стійку, після чого лайнсмен здіймає прапорець. В англійця дійсно було положення поза грою.
26'
Борусія нарешті змогла зайти до карного майданчика суперника й навіть завершила цю атаку ударом. Ройс не влучив, тому що не підлаштувався під мʼяч.
23'
Ще одна спроба дальнього удару від «джмелів». Цього разу свої сили випробував Брандт. Непогано, але знову повз.
22'
Жовта картка
Сане відверто хапав Ройса рукою, щоб той не втік у контратаку.
15'
Знову захисники не втримали Сане, хоча б простріл не дали зробити, як у гольовому моменті.
12'
Рюерсон спробував вразити ворота Ноєра дальнім ударом. Непогана пристрілка, але поки повз ворота.
9'
Гоооол!!!
Оце так початок! Мюнхенці подвоюють перевагу у вбивчій контратаці. Горецка підключив Сане, той ніби на мопеді обʼїхав Гуммельса та віддав Кейну на порожні. Гарі оформив свій черговий гол.
6'
Коман мав класний момент. Ніхто не завадив йому зміститися з флангу в центр і пробити з межі карного. Повз ворота пройшов мʼяч.
4'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Баварія одразу ж демонструє бажання реабілітуватися за ганебну поразку в Кубку. Упамекано відклеївся від Шлоттербека та головою вгатив мʼяч у сітку. В Кобеля не було шансів зреагувати.
3'
Мусіала флангом увійшов до карного та шукав партнерів у центрі, Гуммельс вибив мʼяч на кутовий.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Деніз Айтекін.
Запасні: Маєр (в), Адеємі, Алле, Байно-Гіттенс, Бенсебаїні, Зюле, Мукоко, Нмеча, Рейна.
Інфо
Стартовий склад Борусії: Кобель — Рюерсон, Шлоттербек, Гуммельс (к), Вольф — Забітцер, Озкан — Брандт, Ройс, Мален — Фюллькруг. Головний тренер — Едін Терзич.
Запасні: Ульрайх (в), Гнабрі, Краціг, Мюллер, Павлович, Сарр, Тель, Чупо-Мотінг.
Інфо
Стартовий склад Баварії: Ноєр (к) — Девіс, Кім, Упамекано, Мазраві — Горецка, Лаймер — Сане, Мусіала, Коман — Кейн. Головний тренер — Томас Тухель.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 10-го раунду Бундесліги між Борусією Дортмунд і Баварією.
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Анонс матчу "Боруссія" - "Баварія" 04.11.2023, Чемпіонат Німеччини

Противостояние між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Німеччини 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 04.11.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 01.04.2023 закінчилось с таким счетом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - "Баварія" можна подивитися 04.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Німеччини. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Предыдущий поединок команди "Боруссія" був зіграний проти Хоффенхайм - 01.11.2023, у рамках чемпионата Кубок Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти Саарбрюккен - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок Німеччини 23-25 та закінчився перемогою команди Саарбрюккен.

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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