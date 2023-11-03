Боруссія - Баварія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Німеччини 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Сигнал Идуна Парк.
Дата проведення матчу: 04.11.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 01.04.2023 закінчилось с таким счетом: 4:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич
Предыдущий поединок команди "Боруссія" був зіграний проти Хоффенхайм - 01.11.2023, у рамках чемпионата Кубок Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти Саарбрюккен - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок Німеччини 23-25 та закінчився перемогою команди Саарбрюккен.
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