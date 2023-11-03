Боруссія - Баварія онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Мален не скористався найкращим моментом своєї команди за сьогодні! Мʼяч дивом пройшов через увесь карний і опинився в нідерландця, який у дотик пробив у ліву дев’ятку. Лічених сантиметрів не вистачило.