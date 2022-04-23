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Боруссія - Баварія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Німеччини - 08 жовтня 2022, 19:30 - Сигнал Идуна Парк
Головний суддя: Дениз Айтекин
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
0 - 0
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9'
Баварія
Мюнхен
Хід матчу
2' Sabitzer, Marcel
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
34%
Нічия
31%
Баварія
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Borussia Dortmund and Bayern Munich when Borussia Dortmund is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Borussia Dortmund and Bayern Munich is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Borussia Dortmund playing at home, Borussia Dortmund have won 13 times, there have been 10 draws while Bayern Munich have won 14 times. The goal difference is 52-47 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 78 meetings, Borussia Dortmund have won 18 times, there have been 21 draws while Bayern Munich have won 39 times. The goal difference is 149-90 in favour of Bayern Munich.
  • Last season Bayern Munich won both games against Borussia Dortmund (3-1 at home and 3-2 away).
  • Did you know that Borussia Dortmund scores 55% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Bayern Munich scores 35% of their goals between the minutes 31-45?
  • Borussia Dortmund have won 3 home matches in a row.
  • Borussia Dortmund haven't won any of their last 8 games against Bayern Munich.
  • Borussia Dortmund haven't scored in 0 of their 4 home matches in Bundesliga this season.
  • Bayern Munich haven't scored in 1 of their 4 away matches in Bundesliga this season.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 51% of their matches, Bayern Munich in 56% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 51% of halftimes, Bayern Munich wins 56%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 2 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Bundesliga, Borussia Dortmund has better performance than Bayern Munich.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Borussia Dortmund won 0, Bayern Munich won 5, 0 draws.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 Bundesliga games against Borussia Dortmund.
  • Borussia Dortmund have won just 0 of their last 5 Bundesliga games against Bayern Munich.
  • Borussia Dortmund scores 1.6 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 3.2 goals against Borussia Dortmund (on average).
  • Average number of goals in meetings between Borussia Dortmund and Bayern Munich is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Dortmund and Bayern Munich is 2.4.
  • Borussia Dortmund scores 2.31 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.96 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Borussia Dortmund scores 55% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
Особисті зустрічі
Боруссія
10
Перемог
38
Ігор
22
Перемог
Баварія
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
23.04.2022 - 19:30 Баварія 3 - 1 Завершено Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Боруссія 2 - 3 Завершено Баварія
Суперкубок Німеччини 2021
17.08.2021 - 21:30 Боруссія 1 - 3 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2020/2021
06.03.2021 - 19:30 Баварія 4 - 2 Завершено Боруссія
Останні матчі - Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Севілья 1 - 4 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
01.10.2022 - 16:30 Кельн 3 - 2 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
17.09.2022 - 16:30 Боруссія 1 - 0 Завершено Шальке В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
10.09.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 3 - 0 Завершено Боруссія П
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Останні матчі - Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
04.10.2022 - 19:45 Баварія 5 - 0 Завершено Вікторія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
30.09.2022 - 21:30 Баварія 4 - 0 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
17.09.2022 - 16:30 Аугсбург 1 - 0 Завершено Баварія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Барселона В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
10.09.2022 - 16:30 Баварія 2 - 2 Завершено Штутгарт Н
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Головні події
2'
Sabitzer, Marcel
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
34%
Нічия
31%
Баварія
34%
Склади команд
33
Meyer, Alexander
13
Guerreiro, Raphael
23
Schlotterbeck, Nico
15
Матс Хуммельс
25
Ніклас Зюле
6
Ozcan, Salih
23
Емре Джан
22
Bellingham, Jude
21
Malen, Donyell
18
Moukoko, Youssoufa
19
Юліан Брандт
1
Мануель Нойєр
5
Бенжамен Павар
13
Upamecano, Dayot
4
De Ligt, Matthijs
19
Davies, Alphonso
8
Леон Горецка
18
Sabitzer, Marcel
19
Лерой Сане
42
Musiala, Jamal
17
Садіо Мане
10
Gnabry, Serge
Стартовий склад
  • 21
    Malen, Donyell
    Форвард
  • 18
    Moukoko, Youssoufa
    Форвард
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 6
    Ozcan, Salih
    Півзахисник
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 13
    Guerreiro, Raphael
  • 23
    Schlotterbeck, Nico
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 33
    Meyer, Alexander
    Воротар
  • 10
    Gnabry, Serge
    Півзахисник
  • 19
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 17
    Садіо Мане
    Півзахисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 18
    Sabitzer, Marcel
    2
  • 5
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 13
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдин Терцис
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матчу
ЖК
1
2
Штрафні
2
2
Фоли
1
Офсайди
1
Трансляція
7'
Мане набрав швидкість зліва та майже ввійшов у штрафний на дриблінгу. Захисник перехоплює дуже вчасно.
4'
Баварія перепасовується в захисті. Девіс спробував віддати пас вперед своїм флангом, але обрізався. Тепер буде вкидання з ауту від джмелів.
1'
Свисток
Пролунав стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Інфо
Баварія: Нойєр, Гнабрі, Горецка, Девіс, Де Лігт, Забітцер, Мане, Мусіала, Павар, Сане, Упамекано.
Інфо
Борусія: Маєр, Беллінгем, Брандт, Геррейро, Джан, Зюле, Мален, Мукоко, Озкан, Хумельс, Шлоттербек.
Стали відомі склади команд.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Бундесліги Борусія - Баварія.
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Анонс матчу "Боруссія" - "Баварія" 08.10.2022, Чемпіонат Німеччини

Поединок між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Німеччини 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 08.10.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 23.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Юлиан Нагельсманн розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - "Баварія" можна подивитися 08.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Німеччини. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший поединок команди "Боруссія" був зіграний проти "Севілья" - 05.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команди "Баварія" був зіграний проти Вікторія - 04.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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