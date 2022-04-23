Боруссія - Баварія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Боруссія" - "Баварія" 08.10.2022, Чемпіонат Німеччини

Поединок між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Німеччини 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 08.10.2022

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 23.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Юлиан Нагельсманн розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Марко Розе



Прошедший поединок команди "Боруссія" був зіграний проти "Севілья" - 05.10.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Предыдущий матч команди "Баварія" був зіграний проти Вікторія - 04.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

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