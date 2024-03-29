Баварія - Боруссія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - "Боруссія" 30.03.2024, Чемпіонат Німеччини

Протистояння між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Німеччини 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 30.03.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось з такими результатами: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Попередній поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти Дармштадт - 16.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



Минулий поєдинок команди "Боруссія" був зіграний проти Айнтрахт - 17.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

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