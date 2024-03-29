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Баварія - Боруссія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Німеччини - 30 березня 2024, 19:30 - Альянц Арена . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Харм Осмерс
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
До початку
00 : 00 : 00
Боруссія
Дортмунд
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
37%
Нічия
33%
Боруссія
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Borussia Dortmund when Bayern Munich is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Borussia Dortmund is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Bayern Munich playing at home, Bayern Munich have won 24 times, there have been 8 draws while Borussia Dortmund have won 4 times. The goal difference is 93-36 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 81 meetings, Bayern Munich have won 41 times, there have been 22 draws while Borussia Dortmund have won 18 times. The goal difference is 159-94 in favour of Bayern Munich.
  • Borussia Dortmund's last away win against Bayern Munich was in 2017.
  • Last season's matches: 4-2 (Bayern Munich at home) and 2-2 (Borussia Dortmund at home).
  • In Bundesliga, Bayern Munich have 4 successive home wins.
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 3 matches in Bundesliga.
  • Did you know that Bayern Munich scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Borussia Dortmund scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 5 games.
  • Bayern Munich have won 5 home matches in a row.
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 4 matches.
  • Borussia Dortmund have lost none of their last 8 away matches.
  • When playing at home, Bayern Munich have not lost to Borussia Dortmund in their last 7 encounters.
  • Bayern Munich haven't scored in 1 of their 13 home matches in Bundesliga this season.
  • Borussia Dortmund haven't scored in 1 of their 13 away matches in Bundesliga this season.
  • Bayern Munich's home record this season: 11-1-1.
  • Borussia Dortmund's away record this season: 6-6-1.
  • Leroy Sane has assisted the most goals for Bayern Munich with 11. Julian Brandt is Borussia Dortmund's biggest assister (9).
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 45% of their matches, Borussia Dortmund in 44% of their matches.
  • Bayern Munich wins 45% of halftimes, Borussia Dortmund wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 4 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 4, Borussia Dortmund won 0, 1 draws.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 Bundesliga games against Borussia Dortmund.
  • Borussia Dortmund have won just 0 of their last 5 Bundesliga games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich scores 3.2 goals in a match against Borussia Dortmund and Borussia Dortmund scores 1.4 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Borussia Dortmund is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Borussia Dortmund is 2.2.
  • Bayern Munich scores 2.89 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 2.27 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Баварія
24
Перемог
41
Ігор
10
Перемог
Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Боруссія 0 - 4 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Баварія 4 - 2 Завершено Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Боруссія 2 - 2 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
23.04.2022 - 19:30 Баварія 3 - 1 Завершено Боруссія
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
16.03.2024 - 16:30 Дармштадт 2 - 5 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
09.03.2024 - 16:30 Баварія 8 - 1 Завершено Майнц В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
05.03.2024 - 22:00 Баварія 3 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
01.03.2024 - 21:30 Фрайбург 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Баварія 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг В
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
17.03.2024 - 18:30 Боруссія 3 - 1 Завершено Айнтрахт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.03.2024 - 22:00 Боруссія 2 - 0 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Вердер 1 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
02.03.2024 - 16:30 Уніон 0 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
25.02.2024 - 18:30 Боруссія 2 - 3 Завершено Хоффенхайм П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
37%
Нічия
33%
Боруссія
30%
Склади команд
26
Свен Ульрайх
19
Davies, Alphonso
15
Ерік Даєр
4
De Ligt, Matthijs
6
Kimmich, Joshua
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
42
Musiala, Jamal
25
Томас Мюллер
10
Лерой Сане
9
Kane, Harry
33
Meyer, Alexander
26
Ryerson, Julian
15
Матс Хуммельс
4
Schlotterbeck, Nico
22
Maatsen, Ian
19
Юліан Брандт
23
Емре Джан
8
Nmecha, Felix
10
Sancho, Jadon
14
Fullkrug, Niclas
27
Adeyemi, Karim
Стартовий склад
  • 9
    Kane, Harry
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Воротар
  • 10
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 14
    Fullkrug, Niclas
    Форвард
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
  • 8
    Nmecha, Felix
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
  • 22
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
  • 33
    Meyer, Alexander
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Тухель
  • Эдин Терцис
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - "Боруссія"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Виходять команди на поле
Боруссія бореться за зону ЛЧ - 5-е місце та 50 очок на даний момент
Баварія все ще намагається нав'язати боротьбу Байєру за чемпіонство. Мюнхенці на другому місці з 60 очками, відстаючи від фармацевтів на 13 балів
Інфо
Стартовий склад Борусії: Майєр-Шаде, Рюерсон, Шлоттербек, Матсен, Хуммельс, Брандт, Джан, Нмеча, Санчо, Фюлькруг, Адейємі
Інфо
Стартовий склад Баварії: Ульрайх, Лігт, Даєр, Девіс, Кімміх, Горецька, Мусіала, Лаймер, Сані, Мюллер, Кейн
Інфо
Матч розпочнеться о 19:30. Судитиме гру Харм Осмерс з Ганновера
UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн топового матчу Бунделсігі. Баварія проти дортмундської Борусії! Головна вивіска німецького футболу!
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Анонс матчу "Баварія" - "Боруссія" 30.03.2024, Чемпіонат Німеччини

Протистояння між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Німеччини 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось з такими результатами: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Боруссія" можна подивитися 30.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Німеччини. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Попередній поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти Дармштадт - 16.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Минулий поєдинок команди "Боруссія" був зіграний проти Айнтрахт - 17.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - "Боруссія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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