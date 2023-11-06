  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Тоттенхем - Челсі Дивитися онлайн
У тренді

Тоттенхем - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 листопада 2023, 22:00 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
1 - 0
Оновити
16'
Челсі
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
6' Kulusevski, Dejan
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
31%
Нічия
31%
Челсі
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Chelsea FC when Tottenham Hotspur is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 8 times, there have been 11 draws while Chelsea FC have won 15 times. The goal difference is 53-38 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 72 meetings, Tottenham Hotspur have won 9 times, there have been 24 draws while Chelsea FC have won 39 times. The goal difference is 132-70 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 2-0 (Tottenham Hotspur at home) and 2-2 (Chelsea FC at home).
  • Tottenham Hotspur have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur have 4 successive home wins.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Chelsea FC scores 31% of their goals between the minutes 16-30?
  • Tottenham Hotspur have a winning streak of 4 matches.
  • Tottenham Hotspur haven't lost in their last 7 games.
  • Tottenham Hotspur have won 5 home matches in a row.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur's home record this season: 4-0-0.
  • Son Heung-min is Tottenham Hotspur's top scorer with 8 goals. Raheem Sterling has scored 3 times for Chelsea FC.
  • Yves Bissouma has more yellow cards (4) than any other player at Tottenham Hotspur. Nicolas Jackson has collected 5 for Chelsea FC.
  • A year ago, Chelsea FC were number 6 in the table with 17 points. Now they are number 11 with 12 points.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 27 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 29% of their matches, Chelsea FC in 20% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 29% of halftimes, Chelsea FC wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 2 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Chelsea FC.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 1, Chelsea FC won 3, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Tottenham Hotspur scores 0.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.4 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Chelsea FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Chelsea FC is 0.8.
  • Tottenham Hotspur scores 1.86 goals when playing at home and Chelsea FC scores 0.86 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
6
Перемог
31
Ігор
16
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.02.2023 - 15:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Челсі 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Кубок англійської ліги 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.10.2023 - 22:00 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 14:30 Лутон Таун 0 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 19:35 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Показати більше
Останні матчі - Челсі
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Челсі 2 - 0 Завершено Блекберн Роверс В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 14:30 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Бернлі 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.10.2023 - 22:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Челсі В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Kulusevski, Dejan
6'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
31%
Нічия
31%
Челсі
38%
Склади команд
13
Vicario, Guglielmo
38
Udogie, Iyenoma Destiny
37
Van de Ven, Micky
17
Romero, Cristian
23
Porro, Pedro
29
Sarr, Pape Matar
8
Ів Біссума
22
Johnson, Brennan
10
Maddison, James
21
Kulusevski, Dejan
7
Heung-min, Son
1
Sanchez, Robert
24
James, Reece
2
Disasi, Axel
6
Тьяго Сілва
2
Colwill, Levi
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
20
Palmer, Cole
23
Gallagher, Conor
7
Рахім Стерлінґ
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 7
    Heung-min, Son
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 8
    Ів Біссума
    Форвард
  • 38
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Захисник
  • 37
    Van de Ven, Micky
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 2
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
2
Удари повз
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - "Челсі"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
12'
Небезпечний момент
А ось і перший момент для гостей. Стерлінг з меж штрафної пробивав потужно, але він не зміг переграти голкіпера.
11'
Футболісти "Челсі" не можуть перейти навіть центр поля. Дуже добре пресингують господарі поля.
9'
Дуже активний початок зустрічі у виконанні господарів поля, які грають швидко та впевнено.
7'
Гоооол!!!
Кулушевскі на швидкості увірвався у штрафну і м'яч після його удару з рикошетом від захисника залетів у ворота - 1:0.
6'
Гості розраховують на швидкий вихід з атаки, але поки що таких можливостей футболісти "Тоттенгема" їм не дають.
3'
На початку зустрічі команди приглядуються одна до одної. Більше контролюють м'яч господарі поля.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Михайло Мудрик сьогодні залишився у запасі.
Інфо
"Челсі" (стартовис склад): Санчес - Галлагер, Джеймс, Джексон, Дісасі, Кайседо, Колвілл, Сілва, Фернандес, Палмер, Стерлінг
Інфо
"Тоттенгем" (стартовий склад): Вікаріо - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі, Біссума, Сарр, Медіссон, Кулушевскі, Сон, Джонсон
Інфо
"Тоттенгем" виграв 8 з останніх 9 матчів в рамках Англійської Прем'єр-ліги. "Тоттенгем" забивав як мінімум 2 голи в 10 з останніх 11 матчів в рамках Англійської Прем'єр-ліги
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 11-го туру АПЛ між "Тоттенгемом" та "Челсі". Гра розпочнеться о 22:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Гурнік Гурнік 1 Краковія Краковія 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Фрозіноне Фрозіноне 2 Емполі Емполі 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Газіантеп Газіантеп 2 Сaykur Rizespor Сaykur Rizespor 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Кайсеріспор Кайсеріспор 1 Аланияспор Аланияспор 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Рух Рух 2 Оболонь Оболонь 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Тоттенхем" - "Челсі" 06.11.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 06.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 26.02.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Челсі" можна подивитися 06.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Прошедший матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Крістал Пелес - 27.10.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти "Блекберн Роверс" - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.