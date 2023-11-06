Тоттенхем - Челсі онлайн трансляція матчу

06.11.2023 в 15:36 Повернення Маурісіо Почеттіно. Тоттенгем – Челсі. Анонс та прогноз матчу 11-го туру АПЛ на 06.11.2023 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Тоттенгемом" та "Челсі" у рамках чемпіонату Англії