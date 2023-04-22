Крістал Пелес - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Крістал Пелес - Евертон 11.11.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 11.11.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Крістал Пелес (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Крістал Пелес та Евертон у попередньому футбольному матчі 22.04.2023 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)

Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Рой Ходжсон



Предыдущий поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Бернлі" - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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