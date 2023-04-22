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Крістал Пелес - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 листопада 2023, 17:00 - Селхерст Парк
Головний суддя: Barrott, Samuel
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
32%
Нічия
39%
Евертон
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Everton FC when Crystal Palace is playing at home is 0-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Everton FC is 0-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 3 times, there have been 7 draws while Everton FC have won 5 times.
  • During the last 28 meetings, Crystal Palace have won 6 times, there have been 10 draws while Everton FC have won 12 times.
  • Last season's matches: 0-0 (Crystal Palace at home) and 3-0 (Everton FC at home).
  • Did you know that Everton FC scores 36% of their goals between the minutes 0-15?
  • When playing at home, Crystal Palace have not lost to Everton FC in their last 3 encounters.
  • Crystal Palace haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Jean Philippe Mateta has assisted the most goals for Crystal Palace with 3. Jack Harrison is Everton FC's biggest assister (2).
  • Crystal Palace wins 1st half in 16% of their matches, Everton FC in 21% of their matches.
  • Crystal Palace wins 16% of halftimes, Everton FC wins 21%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Crystal Palace.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 2, Everton FC won 2, 1 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Crystal Palace scores 1.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.4 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Everton FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Everton FC is 1.2.
  • Crystal Palace scores 1.04 goals when playing at home and Everton FC scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Crystal Palace scores 50% of their goals between the minutes 76-90?
  • Jordan Ayew has more yellow cards (4) than any other player at Crystal Palace. Jarrad Branthwaite has collected 4 for Everton FC.
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
4
Перемог
20
Ігор
8
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 21:45 Евертон 3 - 2 Завершено Крістал Пелес
Кубок Англії 2021/2022
20.03.2022 - 14:30 Крістал Пелес 4 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Крістал Пелес В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Евертон 3 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
32%
Нічия
39%
Евертон
29%
Склади команд
1
Сем Джонстон
3
Mitchell, Tyrick
6
Guehi, Marc
16
Andersen, Joachim
2
Ward, Joel
8
Lerma, Jefferson
19
Hughes, Will
15
Schlupp, Jeffrey
10
Eze, Eberechi
9
Джордан Айю
22
Edouard, Odsonne
1
Джордан Пікфорд
18
Young, Ashley
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
11
Джек Гарісон
37
Garner, James
8
Onana, Amadou
7
McNeil, Dwight
16
Абдулайе Дукуре
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 22
    Edouard, Odsonne
    Форвард
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
  • 1
    Сем Джонстон
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ходжсон, Рой
  • Шон Дайч
Трансляція
Запасні: Меттьюз (в), Ахамада, Дукуре, Клайн, Матета, Матеус, Олісе, Річардс, Холдінг.
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас: Джонстон — Мітчелл, Гуехі, Андерсен, Ворд (к) — Лерма, Г’юз — Шлупп, Езе, Аю — Едуар. Головний тренер — Рой Ходжсон.
Запасні: Віржінія (в), Бету, Годфрі, Данжума, Гує, Доббін, Кін, Паттерсон, Шерміті.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі (к), Янг — Макніл, Онана, Гарнер, Гаррісон — Дукуре — Калверт-Льюїн. Головний тренер — Шон Дайч.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 12-го туру АПЛ Кристал Пелас – Евертон.
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Анонс матчу Крістал Пелес - Евертон 11.11.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Крістал Пелес (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Крістал Пелес та Евертон у попередньому футбольному матчі 22.04.2023 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - Евертон можна подивитися 11.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

Предыдущий поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Бернлі" - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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