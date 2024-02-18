  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Евертон - Крістал Пелес Дивитися онлайн
У тренді

Евертон - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 лютого 2024, 22:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
56'
Крістал Пелес
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
30%
Крістал Пелес
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Crystal Palace is 0-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 8 times, there have been 3 draws while Crystal Palace have won 3 times. The goal difference is 30-16 in favour of Everton FC.
  • During the last 31 meetings, Everton FC have won 14 times, there have been 11 draws while Crystal Palace have won 6 times. The goal difference is 46-31 in favour of Everton FC.
  • Crystal Palace's last away win against Everton FC was in 2014.
  • Last season's matches: 3-0 (Everton FC at home) and 0-0 (Crystal Palace at home).
  • In Premier League, Crystal Palace have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Crystal Palace scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't won in their last 4 games.
  • Crystal Palace have lost 4 away matches in a row.
  • Crystal Palace haven't won any of their last 7 away matches.
  • When playing at home, Everton FC have not lost to Crystal Palace in their last 9 encounters.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC wins 1st half in 21% of their matches, Crystal Palace in 20% of their matches.
  • Everton FC wins 21% of halftimes, Crystal Palace wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Everton FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Everton FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 3, Crystal Palace won 0, 2 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC scores 1.4 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.4 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Crystal Palace is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Crystal Palace is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Everton FC scores 1.04 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • Crystal Palace have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
10
Перемог
23
Ігор
4
Перемог
Крістал Пелес
Кубок Англії 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес
Кубок Англії 2023/2024
04.01.2024 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 3 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
Кубок Англії 2023/2024
27.01.2024 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун П
Кубок Англії 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Показати більше
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.02.2024 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 22:00 Крістал Пелес 3 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 14:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Кубок Англії 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
30%
Крістал Пелес
33%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
22
Godfrey, Ben
7
McNeil, Dwight
16
Абдулайе Дукуре
27
Gueye, Idrissa
18
Young, Ashley
37
Garner, James
9
Calvert-Lewin, Dominic
1
Сем Джонстон
12
Munoz, Daniel
16
Andersen, Joachim
2
Ward, Joel
3
Mitchell, Tyrick
20
Wharton, Adam
26
Richards, Chris
8
Lerma, Jefferson
9
Джордан Айю
14
Жан-Филипп Матета
22
Edouard, Odsonne
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 37
    Garner, James
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 22
    Edouard, Odsonne
    Форвард
  • 20
    Wharton, Adam
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 1
    Сем Джонстон
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • McCarthy, Patrick
Статистика матчу
7
Штрафні
9
8
Фоли
5
1
Блоковано ударів
3
1
Кутові
4
51%
Володіння м'ячем
49%
Удари в отвір
1
1
Сейви
3
Удари повз
1
1
Офсайди
2
LIVE
Трансляція матчу Евертон - Крістал Пелес
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
51'
Матета впав у карному суперника та розраховував після цього на пенальті. Арбітр не вгледів підстав для призначення одинадцятиметрового.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Абсолютно рівний перший тайм на Гудісон Парк. Кожна з команд мала по одному непоганому моменту, в обох випадках підвело завершення.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
39'
Мʼяч після удару Матета головою зрикошетив від Годфрі точно в кут воріт Евертона. Янгу довелося виносити з лінії.
34'
Небезпечний момент
Чудову комбінацію розіграли футболісти Кристал Пелас, але завершення від Лерми вийшло жахливим. Мʼяч не ліг на ногу та полетів значно вище воріт.
26'
Евертон заробив право на штрафний із небезпечної позиції, який взявся виконувати Гарнер. Цілився у воротарський кут, але для початку треба влучити в площину. Цього зробити не вийшло.
23'
Небезпечний момент
У Калверта-Льюїна був по-справжньому гольовий момент після подачі Макніла з флангу, але форвард Евертона пробив неточно.
15'
Ворд відібрав мʼяч у Макніла в штрафному, але той відскочив до Дукуре, який пробив у дотик. Повз ближню стійку.
12'
Едуар опинився з м’ячем на ударній позиції та намагався вразити ближній кут. Пікфорд спокійно парирував удар.
4'
Пелас поки активніші попереду. Провели кілька атак, заробили стандарт, але витиснути нічого не вдалося.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Пол Тірні.
Запасні: Віржінія (в), Лонерган (в), Бету, Гаррісон, Доббін, Кін, Онана, Паттерсон, Шерміті.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі (к), Годфрі — Макніл, Дукуре, Геє, Янг — Гарнер — Калверт-Льюїн. Головний тренер — Шон Дайч.
Запасні: Хендерсон (в), Ахамада, Клайн, Матеус Франка, Озо, Реймонд, Рідевалд, Томкінс, Уме.
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас: Джонстон — Мітчелл, Ворд (к), Андерсен, Муньйос — Лерма, Річардс, Вортон — Едуар, Матета, Аю. В. о. головного тренера — Педді Маккарті.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 25-го туру АПЛ Евертон — Кристал Пелас.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Маккабі Маккабі 1 Маккабі Маккабі 4 Завершено 20:00 - Сьогодні Гурнік Гурнік 3 Корона Корона 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Істанбул ББ Істанбул ББ 1 Кайсеріспор Кайсеріспор 3 Завершено 19:00 - Сьогодні Бешикташ Бешикташ 2 Коньяспор Коньяспор 0 Завершено 22:00 - Вчора Бетіс Бетіс 0 Алавес Алавес 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Евертон - Крістал Пелес 19.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 19.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою Крістал Пелес (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 17.01.2024 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и McCarthy, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Крістал Пелес можна подивитися 19.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Крістал Пелес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 10.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

команди Крістал Пелес був зіграний проти "Челсі" - 12.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Крістал Пелес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.