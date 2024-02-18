Евертон - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 19.02.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою Крістал Пелес (Лондон):
між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 17.01.2024 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и McCarthy, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 10.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер
команди Крістал Пелес був зіграний проти "Челсі" - 12.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".
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