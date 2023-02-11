Борнмут - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 11.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Прошедший матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Боруссія" - 07.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
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