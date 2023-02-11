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Борнмут - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 листопада 2023, 19:30 - Виталити Стадион
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 0
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50'
Ньюкасл
Ньюкасл
Хід матчу
31' Almiron, Miguel Вийшов: Метт Рітчі
46' Hall, Lewis Вийшов: Livramento, Valentino
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
30%
Нічия
30%
Ньюкасл
41%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 0 times, there have been 3 draws while Newcastle United have won 2 times. The goal difference is 10-6 in favour of Newcastle United.
  • During the last 11 meetings, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 4 draws while Newcastle United have won 5 times. The goal difference is 17-13 in favour of Newcastle United.
  • Last season's matches: 1-1 (AFC Bournemouth at home) and 1-1 (Newcastle United at home).
  • Did you know that Newcastle United scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Newcastle United have lost none of their last 5 away matches.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 3 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 4 goals. Callum Wilson has scored 7 times for Newcastle United.
  • Neto has more yellow cards (3) than any other player at AFC Bournemouth. Anthony Gordon has collected 6 for Newcastle United.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 12 in the table with 13 points. Now they are number 18 with 6 points.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 22% of their matches, Newcastle United in 35% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 22% of halftimes, Newcastle United wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than AFC Bournemouth.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Newcastle United have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 0, Newcastle United won 3, 2 draws.
  • Newcastle United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • AFC Bournemouth scores 0.8 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Newcastle United is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Newcastle United is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • AFC Bournemouth scores 1.25 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
12
Ігор
5
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2022/2023
20.12.2022 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 17:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2021
01.07.2020 - 20:00 Борнмут 1 - 4 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Ньюкасл
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Боруссія 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 2 Завершено Ньюкасл Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Боруссія П
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Головні події
46'
Hall, Lewis
Вийшов: Livramento, Valentino
31'
Almiron, Miguel
Вийшов: Метт Рітчі
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
30%
Нічия
30%
Ньюкасл
41%
Склади команд
1
Нето
5
Kelly, Lloyd
25
Senesi, Marcos
27
Ілля Забарний
37
Aarons, Max
4
Cook, Lewis
16
Tavernier, Marcus
19
Kluivert, Justin
10
Christie, Ryan
24
Semenyo, Antoine
9
Домінік Соланке
22
Pope, Nick
2
Кіран Тріпп'єр
6
Lascelles, Jamaal
5
Schar, Fabian
20
Hall, Lewis
36
Longstaff, Sean
67
Miley, Lewis
28
Willock, Joseph
24
Almiron, Miguel
10
Gordon, Anthony
7
Joelinton
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 37
    Aarons, Max
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
    31
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 67
    Miley, Lewis
    Півзахисник
  • 28
    Willock, Joseph
    Півзахисник
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 6
    Lascelles, Jamaal
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 20
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Эдди Хау
Статистика матчу
4
Удари в отвір
2
2
Сейви
4
47%
Володіння м'ячем
53%
2
Кутові
4
3
Штрафні
4
4
Фоли
2
Офсайди
1
1
Удари повз
Трансляція
47'
Небезпечний момент
Тріпп'єр із правого флангу захисту необачно зіграв назад на Поупа, Соланке м'яч перехопив, але прокинув повз ворота та вивів м'яч за лицьову одним рухом.
46'
Заміна
Замість Голла гратиме Лівраменто.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першому таймі Борнмут був набагато ближче до голу, аніж суперники, але не забив. Натомість Ньюкасл утратив ще одного, уже 12, гравця через травму, тож жахи Гау продовжуються.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Без особливого бажання йти до атаки грає Ньюкасл.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 6 хв.
44'
Важке падіння в центрі поля від Соланке фактично на рівному місці.
41'
Крісті виконав закидання з глибини поля до лівого флангу штрафного на Семеньйо, але той не зупинив м'яч.
39'
Гордон на завершення швидкої атаки через лівий фланг прострілював у центр штрафного, але там захисники перевели м'яч до ауту.
37'
Семеньйо отримав передачу п'ятою від Соланке на правому фланзі штрафного, але пробив у дотик повз дальню стійку.
35'
Рітчі на чужій половині біля центрального кола атакував Крісті фолом.
33'
Штрафний для Борнмута на лівому фланзі атаки.
31'
Заміна
Замість Альмірона випустили Рітчі.
31'
Альмірон тим часом отримав м'язову травму.
29'
Небезпечний момент
Клюйверт перед штрафним здалеку пробив у лівий кут, але Поуп парирував на кутовий.
27'
Офсайд
Розіграш кутового на правому фланзі атаки Ньюкасла завершився подачею на дальню, де в офсайді опинився Ласселс.
25'
Борнмут розігрує м'яч у центрі поля.
22'
Із лівого флангу зіграв до центру штрафного на Соланке Келлі, але партнеру не дали розвернутись.
20'
Якість дальнього пасу від Ньюкасла сьогодні відверто вражає в поганому сенсі.
18'
Небезпечний момент
Нето спокійно забрав на ближній стійці удар із лівого кута штрафного від Голла низом із-під Забарного.
16'
Ньюкасл повернув м'яч у позиційній атаці на чужу половину.
13'
Не все в порядку з ногою в Шера.
11'
Небезпечний момент
Соланке на завершення ривку правим флангом штрафним пробивав від кута воротарського, але Ласселс у підкаті блокував.
8'
Нето перевів над поперечиною в стрибку дальній постріл із зони перед штрафним від Лонгстаффа.
6'
Борнмут доволі непогано виглядає на старті з м'ячем у ногах.
4'
Розігрується м'яч у центрі поля гравцями Ньюкасла.
2'
Небезпечний момент
Семеньйо перевірив реакцію Поупа ударом із правого флангу штрафного в ближній кут, але той і тут потягнув.
1'
Небезпечний момент
Крісті в дотик на центральному вході до штрафного завершував передачу з лівого флангу, але Поуп забрав м'яч під поперечиною.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ньюкасл іде сьомим із 6 перемогами, 2 нічиїми та 3 поразками — 20 очок.
Інфо
Борнмут іде третім із кінця з 1 перемогою, 3 нічиїми та 7 поразками — 6 очок.
Запасні: Дубравка, Гіллеспі, Даммет, Крафт, Лівраменто, Мерфі, Річі, Діалло, Паркінсон.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс, Шер, Голл — Лонгстафф, Майлі, Віллок — Альмірон, Гордон, Жоелінтон.
Запасні: Траверс, Керкез, Мефам, Сміт, Брукс, Ротвелл, Траоре, Уаттара, Сіністерра.
Борнмут: Нето — Ааронс, Забарний, Сенесі, Келлі — Таверн’є, Кук — Семеніо, Крісті, Клюйверт — Соланке.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Кріс Кавана (Манчестер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Виталити Стедіум (Борнмут, Англія) зіграють Борнмут та Ньюкасл.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Ньюкасл" 11.11.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Борнмут" (Борнмут) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 11.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Ньюкасл" можна подивитися 11.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Боруссія" - 07.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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