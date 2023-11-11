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Ньюкасл - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 17 лютого 2024, 17:00 - Сент-Джеймс Парк
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 0
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перерыв
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
44' Christie, Ryan
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
47%
Нічия
37%
Борнмут
16%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 3 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 2 times.
  • During the last 12 meetings, Newcastle United have won 5 times, there have been 4 draws while AFC Bournemouth have won 3 times.
  • AFC Bournemouth's last away win against Newcastle United was in 2017.
  • Last season's matches: 1-1 (Newcastle United at home) and 1-1 (AFC Bournemouth at home).
  • Did you know that Newcastle United scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Newcastle United have not lost to AFC Bournemouth in their last 4 encounters.
  • Newcastle United haven't scored in 0 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Alexander Isak is Newcastle United's top scorer with 10 goals. Dominic Solanke has scored 13 times for AFC Bournemouth.
  • Kieran Trippier has assisted the most goals for Newcastle United with 10. Marcus Tavernier is AFC Bournemouth's biggest assister (4).
  • Bruno Guimaraes has more yellow cards (9) than any other player at Newcastle United. Marcos Senesi has collected 6 for AFC Bournemouth.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 38% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Newcastle United wins 38% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 2 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 2, AFC Bournemouth won 1, 2 draws.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United scores 1.4 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and AFC Bournemouth is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and AFC Bournemouth is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Newcastle United scores 2.26 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than AFC Bournemouth.
  • Newcastle United haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Ньюкасл
5
Перемог
13
Ігор
3
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2022/2023
20.12.2022 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 17:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 4 - 4 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 22:15 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ньюкасл В
Кубок Англії 2023/2024
27.01.2024 - 21:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 19:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2023/2024
25.01.2024 - 21:45 Борнмут 5 - 0 Завершено Суонсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.01.2024 - 18:30 Борнмут 0 - 4 Завершено Ліверпуль П
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Головні події
44'
Christie, Ryan
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
47%
Нічия
37%
Борнмут
16%
Склади команд
1
Мартін Дубравка
33
Деніел Берн
4
Botman, Sven
5
Schar, Fabian
2
Кіран Тріпп'єр
67
Miley, Lewis
39
Guimaraes, Bruno
36
Longstaff, Sean
15
Barnes, Harvey
24
Almiron, Miguel
10
Gordon, Anthony
1
Нето
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
5
Kelly, Lloyd
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 15
    Barnes, Harvey
    Півзахисник
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 67
    Miley, Lewis
    Півзахисник
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 4
    Botman, Sven
  • 5
    Schar, Fabian
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
    44
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Андони Ираола
Статистика матчу
11
Штрафні
2
2
Фоли
10
5
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
1
Кутові
2
60%
Володіння м'ячем
40%
2
Удари в отвір
3
3
Сейви
2
Офсайди
1
ЖК
1
Трансляція
Команди переважно грали в швидкий вертикальний футбол у атаці, але самій грі цієї швидкості точно бракувало. У Борнмута було два вірних моменти для гола від Соланке, тоді як Ньюкасл відповідав лише активністю Гордона.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Таверньє на вході до лівого флангу штрафного закрутив дальній удар повз ближню стійку.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 3 хв.
44'
Жовта картка
Крісті ззаду атакував Гімараеса на лівому фланзі атаки, коли суперник отримував м'яч.
42'
Команди в повільному футболі завершують тайм.
39'
Небезпечний момент
Нето по центру воріт забрав спробу дальнього удару від Шера з правого флангу.
38'
Гімараес та Барнс невдало зіграли в стінку на вході до лівого флангу штрафного.
35'
Гімараес від центральної лінії запускав Лонгстаффа за спини захисників у центральній зоні, але той не встиг.
33'
Гімараес пустив низом повз дальню стійку удар на завершення передачі з лівого флангу до зони перед чужим штрафним.
31'
Доволі спокійним видається перебіг матчу більшу частину ігрового часу.
29'
Гордон отримав по ногах на лівому фланзі перед чужими штрафним.
27'
Клюйверт виконав подачу з правого флангу точно до ніг Тріпп'єру в центрі штрафного.
25'
Борнмут намагається тиснути на суперників на чужій половині.
23'
Небезпечний момент
Якимось дивом Дубравка закрив собою ворота під час удару Соланке в дотик у межах воротарського на завершення прострілу Таверньє з лівого флангу.
20'
Барнс на лівому фланзі штрафного доборовся до кутового.
19'
Офсайд
Тріпп'єр із офсайду на правому фланзі штрафного переводив закидання від Майлі до центру чужих володінь.
17'
Барнс запустив м'яч на трибуни закрученим ударом на завершення зміщення з лівого флангу до штрафного.
16'
Небезпечний момент
Під час миттєвої контратаки через правий фланг Клюйверт отримав м'яч у штрафному, покотив на Соланке, той бив у дальній кут низом, але Дубравка парирував.
15'
Небезпечний момент
Дубравка спокійно забрав дальній удар Таверньє із зони перед штрафним.
12'
Сміт грубо обійшовся з Барнсом на правому фланзі чужої половини.
10'
Якесь пошкодження отримав на лівому фланзі атаки Таверньє.
8'
Небезпечний момент
Нето на правому фланзі штрафного під тиском вибив м'яч точно в Гордона, і добре, що рикошет полетів повз дальню стійку.
7'
Семеньйо вирізав простріл із правого флангу штрафного на дальню, але Таверньє за ним не встиг.
5'
Небезпечний момент
Ударом головою на дальній Гордон завершував подачу Тріпп'єра з правого флангу, але не влучив у ворота.
4'
Келлі перевів у аут подачу Тріпп'єра з правого флангу.
2'
Таверньє штовхнув у спину Шер на правому фланзі захисту.
1'
До атаки йде Борнмут від перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі Борнмут здобув перемогу — 2:0.
Інфо
Борнмут іде тринадцятим із 7 перемогами, 6 нічиїми та 10 поразками — 27 очок.
Інфо
Ньюкасл іде сьомим із 11 перемогами, 3 нічиїми та 10 поразками — 36 очок.
Запасні: Рандолф, Траверс, Керкез, Мефам, Кінгслі-Веллінгс, Скотт, Уаттара, Унал.
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі — Крісті, Кук — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Соланке.
Запасні: Каріус, Дамметт, Ласселс, Крафт, Голл, Лівраменто, Рітчі, Мерфі, Вайт.
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Гордон, Альмірон, Барнс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Майкл Сейлсбері (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл, Англія) зіграють Ньюкасл та Борнмут.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Борнмут" 17.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 17.02.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Борнмут" (Борнмут):

між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Борнмут" можна подивитися 17.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

команди "Ньюкасл" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 10.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

команди "Борнмут" був зіграний проти Фулгем - 10.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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