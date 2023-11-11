Ньюкасл - Борнмут онлайн трансляція матчу

між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Сент-Джеймс Парк.
Дата проведення матчу: 17.02.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Борнмут" (Борнмут):
між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
команди "Ньюкасл" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 10.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
команди "Борнмут" був зіграний проти Фулгем - 10.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.
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