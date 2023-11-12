Барселона - Алавес онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 12.11.2023
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Луис Гарсия розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Алавес" - 12.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Предыдущий матч команди "Алавес" був зіграний проти "Барселона" - 12.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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