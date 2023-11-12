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Барселона - Алавес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 12 листопада 2023, 17:15 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
2 - 1
Матч завершено
Алавес
Витория-Гастейс
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Хід матчу
1' Omorodion, Samuel
53' Роберт Левандовскі 62' Роберт Левандовскі 63' Rioja, Luis Вийшов: Rebbach, Abde 63' Marin, Fermin Lopez Вийшов: Raphinha 70' Felix, Joao Вийшов: Torres, Ferran 70' Kounde, Jules Вийшов: Balde, Alejandro 75' Рубен Дуарте 78' Роберт Левандовскі 79' Guridi, Jon Вийшов: Яніс Хаджі 79' Omorodion, Samuel Вийшов: Кiке 81' Pedri Вийшов: Оріоль Ромеу 85' Blanco, Antonio Вийшов: Mendes, Tomas 85' Gorosabel, Andoni Вийшов: Tenaglia, Nahuel 90' Ілкай Гюндоган
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Deportivo Alaves when FC Barcelona is playing at home is 3-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Deportivo Alaves is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 11 times, there have been 1 draws while Deportivo Alaves have won 2 times. The goal difference is 43-16 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 29 meetings, FC Barcelona have won 21 times, there have been 4 draws while Deportivo Alaves have won 4 times. The goal difference is 74-23 in favour of FC Barcelona.
  • Deportivo Alaves's last away win against FC Barcelona was in 2016.
  • In LaLiga, FC Barcelona have 5 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 46% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Deportivo Alaves scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Barcelona have won 9 home matches in a row.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Deportivo Alaves in their last 5 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • Deportivo Alaves haven't scored in 3 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • Deportivo Alaves's away record this season: 0-2-4.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Deportivo Alaves have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 48% of their matches, Deportivo Alaves in 18% of their matches.
  • FC Barcelona wins 48% of halftimes, Deportivo Alaves wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Deportivo Alaves leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Deportivo Alaves is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Deportivo Alaves.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Deportivo Alaves's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Deportivo Alaves (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, Deportivo Alaves won 0, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Deportivo Alaves.
  • Deportivo Alaves have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.6 goals in a match against Deportivo Alaves and Deportivo Alaves scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Deportivo Alaves is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Deportivo Alaves is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Barcelona scores 2 goals when playing at home and Deportivo Alaves scores 1.17 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
10
Перемог
14
Ігор
1
Перемог
Алавес
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
23.01.2022 - 22:00 Алавес 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
30.10.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
13.02.2021 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Алавес
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Шахтар 1 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 19:45 Барселона 2 - 1 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Алавес
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 15:00 Алавес 1 - 0 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.10.2023 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 19:30 Вільярреал 1 - 1 Завершено Алавес Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.10.2023 - 19:30 Алавес 1 - 1 Завершено Бетіс Н
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Головні події
Ілкай Гюндоган
90'
85'
Blanco, Antonio
Вийшов: Mendes, Tomas
85'
Gorosabel, Andoni
Вийшов: Tenaglia, Nahuel
Pedri
Вийшов: Оріоль Ромеу
81'
79'
Guridi, Jon
Вийшов: Яніс Хаджі
79'
Omorodion, Samuel
Вийшов: Кiке
ГООЛ! Роберт Левандовскі
78'
75'
Рубен Дуарте
Felix, Joao
Вийшов: Torres, Ferran
70'
Kounde, Jules
Вийшов: Balde, Alejandro
70'
63'
Rioja, Luis
Вийшов: Rebbach, Abde
Marin, Fermin Lopez
Вийшов: Raphinha
63'
Роберт Левандовскі
62'
ГООЛ! Роберт Левандовскі
53'
1'
Omorodion, Samuel ГООЛ!
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
2
Cancelo, Joao
5
Martinez, Inigo
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
32
Marin, Fermin Lopez
22
Ілкай Гюндоган
8
Pedri
14
Felix, Joao
9
Роберт Левандовскі
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
1
Антонiо Сiвера
2
Gorosabel, Andoni
5
Abqar, Abdel
16
Marin, Rafa
3
Рубен Дуарте
8
Blanco, Antonio
6
Guevara, Ander
11
Rioja, Luis
18
Guridi, Jon
27
Хавi Лопес
32
Omorodion, Samuel
Стартовий склад
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
    70
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    78 62 53
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 32
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
    63
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
    90
  • 8
    Pedri
    Форвард
    81
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
    70
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 32
    Omorodion, Samuel
    Форвард
    79 1
  • 11
    Rioja, Luis
    63
  • 18
    Guridi, Jon
    79
  • 27
    Хавi Лопес
    Півзахисник
  • 8
    Blanco, Antonio
    Півзахисник
    85
  • 6
    Guevara, Ander
  • 2
    Gorosabel, Andoni
    85
  • 5
    Abqar, Abdel
    Захисник
  • 16
    Marin, Rafa
    Захисник
  • 3
    Рубен Дуарте
    Захисник
    75
  • 1
    Антонiо Сiвера
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Луис Гарсия
Статистика матчу
7
Удари в отвір
1
74%
Володіння м'ячем
26%
4
Удари повз
6
11
Штрафні
14
11
Фоли
10
Сейви
5
2
Кутові
1
3
Офсайди
1
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Алавес"
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MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
З великими проблемами та нервами Барселона перемагає Алавес. Тим не менш, 3 очки в скарбничці. Каталонці не відпускають далеко Жирону та Реал, а також не дають Атлетіко себе наздогнати.
90+7'
Свисток
Матч завершився.
90+6'
Небезпечний момент
Ромеу зіграв рукою у своєму карному, але арбітр проігнорував це! Показує, що зафіксовано офсайд і одразу дає фінальний свисток. Сподіваємося, що суддівська бригада дійсно так швидко розібралася в епізоді.
90+3'
Багато хто, мабуть, уже списав Алавес з рахунків, але вони влаштували справжню навалу на ворота суперника. Барса вимушена грати на відбій.
90+1'
Інфо
Компенсовано 5 хвилин.
87'
Канселу ледь не зрізав мʼяч у свої ворота, намагаючись перехопити простріл. Тер Штеген продемонстрував реакцію та виручив свою команду.
85'
Заміна
Ще заміни в Алавеса. Мендес і Теналья вийшли на поле замість Бланко та Горосабеля.
81'
Заміна
Хаві укріпив центральну зону, замінивши Педрі на Ромеу.
79'
Заміна
Тренер гостей кидає в гру Гарсію та Хаджі. Омородіон і Гуріді своє відіграли.
77'
Гоооол!!!
Барселона попереду! Левандовський у фірмовому стилі на паузі переграє воротаря.
76'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Алавеса призначає арбітр! Абкар навіщось збиває Торреса, який рухався з м’ячем від воріт.
75'
Жовта картка
Дуарте наступив на ногу Педрі та був попереджений.
72'
Ямал за рахунок індивідуальних дій створив собі гольовий момент, але не реалізував його. Не вистачило якісного удару.
70'
Заміна
Бальде та Торрес вийшли на поле замість Кунде та Фелікса.
65'
Алавес зібрався та відсунув гру від своїх воріт. Навіть кілька походів до чужого карного організували баски, до серйозної загрози володінням тер Штегена справа не дійшла.
63'
Заміна
Фермін поступився місцем на полі Рафіньї.
63'
Заміна
Реббах замінив Ріоху.
62'
Жовта картка
Левандовський вдарив суперника ззаду по ногах.
60'
Упевненості в діях Алавеса стало помітно менше. А Барселона навпаки відчула кров і нарощує тиск на ворота суперника.
53'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Барселона! Кунде виконав не найзручнішу подачу, але Левандовський примудрився підлаштуватися під мʼяч і спрямувати його під дальню штангу. Височенний клас польського форварда дозволяє синьо-гранатовим повернутися в гру.
50'
Ямал падає наче підкошений після мінімального контакту з суперником. Арбітр не повівся на провокацію цього юнака.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Алавес цілком заслужено йде на перерву з перевагою в рахунку. Могли навіть на більше розраховувати підопічні Гарсії. Трибуни гучно освистали гравців Барселони одразу після свистка про завершення першого тайму.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
43'
Знову апеляції до арбітра з приводу пенальті, і знову необгрунтовані. Абкар зіграв трохи незграбно, але рукою мʼяча не торкнувся.
40'
З огляду на те, що відбувається на полі, Хаві має задуматися про заміни. Хоча вибір атакувальних гравців у головного тренера Барселони обмежений.
33'
Фелікс впав у штрафному майданчику суперника та вимагав пенальті. Повтор показав, що жодних підстав для одинадцятиметрового не було.
31'
Небезпечний момент
Омородіон не заспокоюється! Відібрав мʼяч у Кунде і вискочив на побачення з тер Штегеном, але знову пробив повз ворота. Реалізацію треба підтягувати.
30'
Вже можна казати, що масована оборона Алавеса створює проблеми Барселоні. За півгодини гри лише один по-справжньому небезпечний момент створили каталонці.
23'
Гарно приклався Фелікс із дальньої дистанції. Чи то Сівера відбив мʼяч, чи то в штангу влучив португалець. У будь-якому разі, було небезпечно.
17'
Небезпечний момент
Сівера відмінно себе проявив! Левандовський знайшов шпарину в захисті суперника та вискочив на вбивчу позицію. От тільки переграти воротаря не вдалося, адже він вчасно скоротив дистанцію.
13'
Небезпечний момент
Омородіон втрачає стовідсотковий момент! Уникнув офсайду, прокинув Канселу та пробив повз тер Штегена, але не влучив у ворота. Міг уже дубль оформлювати молодий нападник Алавеса.
11'
Перший удар Барселони в сьогоднішньому матчі. Фелікс увійшов до карного та намагався поцілити в ближній кут. Сівера накрив мʼяч.
9'
Небезпечний момент
Ще момент в Омородіона! Корпусом прикрив мʼяч від Кунде, розвернувся та пробив. Пощастило тер Штегену, що удар виявився неточним. Не факт, що голкіпер Барселони встигав зреагувати.
5'
Барселона, звичайно ж, трохи шокована, але йде в атаку. Пропущений мʼяч не є трагедією, попереду весь матч.
1'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито на 18 секунді! Алавес провів швидку атаку, результатом якої став точний удар Омородіона з прострілу Лопеса. Дарма Араухо побіг вперед одразу після стартового свистка, саме його фланг провалився.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Матео Бускетс Феррер.
Запасні: Астралага (в), Пенья (в), Алонсо, Бальде, Касадо, Крістенсен, Рафінья, Ромеу, Торрес.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген (к) — Канселу, Іньїго, Араухо, Кунде — Гюндоган, Педрі, Фермін — Фелікс, Левандовський, Ямал. Головний тренер — Хаві Ернандес.
Запасні: Монтеро (в), Овоно (в), Каррікабуру, Алькані, Гарсія, Мараш, Мендес, Реббаш, Сола, Теналья, Хаджі.
Інфо
Стартовий склад Алавеса: Сівера — Дуарте (к), Марін, Абкар, Горосабель — Гевара, Бланко — Лопес, Гуріді, Ріоха — Омородіон. Головний тренер — Луїс Гарсія.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 13-го раунду Ла Ліги між Барселоною і Алавесом.
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Анонс матчу "Барселона" - "Алавес" 12.11.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 12.11.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Луис Гарсия розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Алавес" можна подивитися 12.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Алавес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Алавес" - 12.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Предыдущий матч команди "Алавес" був зіграний проти "Барселона" - 12.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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