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Алавес - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 лютого 2024, 19:30 - Мендисорроса . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Алавес
Витория-Гастейс
1 - 3
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73'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
12' Omorodion, Samuel 22' Роберт Левандовскі
46' Cancelo, Joao Вийшов: Fort, Hector 49' Ілкай Гюндоган 51' Omorodion, Samuel 59' Ілкай Гюндоган Вийшов: Roque, Vitor 63' Roque, Vitor
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Алавес
32%
Нічия
32%
Барселона
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Deportivo Alaves and FC Barcelona when Deportivo Alaves is playing at home is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Deportivo Alaves and FC Barcelona is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Deportivo Alaves playing at home, Deportivo Alaves have won 2 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 9 times. The goal difference is 28-6 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 30 meetings, Deportivo Alaves have won 4 times, there have been 4 draws while FC Barcelona have won 22 times. The goal difference is 76-24 in favour of FC Barcelona.
  • Deportivo Alaves's last home win against FC Barcelona was in 2001.
  • Deportivo Alaves have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Deportivo Alaves scores 27% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Barcelona scores 41% of their goals between the minutes 76-90?
  • Deportivo Alaves haven't scored in 4 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 5-5-0.
  • Samuel Omorodion is Deportivo Alaves's top scorer with 6 goals. Robert Lewandowski has scored 8 times for FC Barcelona.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Deportivo Alaves wins 1st half in 21% of their matches, FC Barcelona in 38% of their matches.
  • Deportivo Alaves wins 21% of halftimes, FC Barcelona wins 38%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When Deportivo Alaves leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Deportivo Alaves is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • Deportivo Alaves's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Deportivo Alaves (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Deportivo Alaves won 0, FC Barcelona won 3, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Deportivo Alaves.
  • Deportivo Alaves have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Deportivo Alaves scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2 goals against Deportivo Alaves (on average).
  • Average number of goals in meetings between Deportivo Alaves and FC Barcelona is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Deportivo Alaves and FC Barcelona is 0.8.
  • Deportivo Alaves scores 1.17 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.68 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Deportivo Alaves.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Алавес
1
Перемог
14
Ігор
10
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
23.01.2022 - 22:00 Алавес 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
30.10.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
13.02.2021 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Алавес
Останні матчі - Алавес
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.01.2024 - 22:00 Альмерія 0 - 3 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.01.2024 - 22:00 Алавес 1 - 0 Завершено Кадіс В
Кубок Іспанії 2023/2024
16.01.2024 - 22:00 Атлетік 2 - 0 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.01.2024 - 22:00 Севілья 2 - 3 Завершено Алавес В
Кубок Іспанії 2023/2024
06.01.2024 - 21:00 Алавес 1 - 0 Завершено Бетіс В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.01.2024 - 20:00 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 19:30 Барселона 3 - 5 Завершено Вільярреал П
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 22:49 Атлетік 4 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 19:30 Бетіс 2 - 4 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона П
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Головні події
63'
Roque, Vitor ГООЛ!
59'
Ілкай Гюндоган
Вийшов: Roque, Vitor
ГООЛ! Omorodion, Samuel
51'
49'
Ілкай Гюндоган ГООЛ!
46'
Cancelo, Joao
Вийшов: Fort, Hector
22'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
Omorodion, Samuel
12'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Алавес
32%
Нічия
32%
Барселона
36%
Склади команд
1
Антонiо Сiвера
27
Хавi Лопес
3
Рубен Дуарте
16
Marin, Rafa
14
Tenaglia, Nahuel
18
Guridi, Jon
8
Blanco, Antonio
6
Guevara, Ander
11
Rioja, Luis
32
Omorodion, Samuel
7
Sola, Alex
13
Pena, Inaki
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
33
Cubarsi, Pau
2
Cancelo, Joao
21
De Jong, Frenkie
15
Андреас Крістенсен
22
Ілкай Гюндоган
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовскі
8
Pedri
Стартовий склад
  • 11
    Rioja, Luis
  • 32
    Omorodion, Samuel
    Форвард
    51 12
  • 7
    Sola, Alex
    Захисник
  • 18
    Guridi, Jon
  • 8
    Blanco, Antonio
    Півзахисник
  • 6
    Guevara, Ander
  • 27
    Хавi Лопес
    Півзахисник
  • 3
    Рубен Дуарте
    Захисник
  • 16
    Marin, Rafa
    Захисник
  • 14
    Tenaglia, Nahuel
    Захисник
  • 1
    Антонiо Сiвера
    Воротар
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    22
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
    59 49
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 2
    Cancelo, Joao
    46
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Гарсия
  • Xavi
Статистика матчу
8
Штрафні
14
7
Кутові
3
3
Офсайди
1
11
Фоли
7
1
ЖК
1
38%
Володіння м'ячем
62%
2
Удари в отвір
3
1
Сейви
1
1
Блоковано ударів
1
5
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу "Алавес" - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
67'
Жовта картка
Роке відмахнувся від суперника. Надто заряджений на боротьбу.
64'
Заміна
Сімеоне та Реббаш вступили в гру. Гуріді та Ріоха пішли відпочивати.
63'
Гоооол!!!
Барселона повертає ситуацію під свій контроль! Свіжий Вітор Роке отримав пас від Форта і в дотик вразив дальній нижній кут. Підлітки роблять результат.
59'
Заміна
Вітор Роке вийшов на поле замість Гюндогана, який отримав невеличке пошкодження.
51'
Гоооол!!!
Алавес не готовий здаватися! Розіграш мʼяча з центра поля, прохід флангом, подача і бездоганний удар Омородіона головою у протихід Пеньї. Може тепер у господарів покращиться реалізація?
49'
Гоооол!!!
А тепер виймайте! Ось що значить різниця в класі. Педрі виконав ідеальне закидання, а Гюндоган в дотик злету прошив воротаря в ближній кут. Оце майстерність!
48'
Перший тайм ніби й не закінчувався. Алавес продовжує транжирити моменти. Ріоха зобовʼязаний був пробивати краще, хоча позиція і не була вбивчою.
46'
Заміна
У перерві Форт замінив Канселу.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Алавес класно виглядає, але це поки не допомагає їм здобути результат. Барселона мала один момент і не пробачила.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
42'
Небезпечний момент
Ще один втрачений момент у басків! Омородіон виявився першим на мʼячі після спроби виносу від Кунде та пробив злету. Повз стійку пролетів мʼяч.
39'
Дуже потужний тиск чинить Алавес і захист Барси його не витримує, однак підопічним Гарсії не вистачає майстерності, щоб довести хоча б одну атаку до результативного удару.
35'
Небезпечний момент
Який же момент був у Гуріді! З кількох метрів головою розстрілював Пенью, але воротар Барселони виконав якісний сейв.
34'
Бланко збив Ямала, який розвивав небезпечну контратаку, але не побачив перед собою жовту картку.
23'
Гоооол!!!
Барселона відкриває рахунок! Гюндоган разрезал защиту соперника тонкой передачей, а Левандовский избежал офсайда и перебросил Сиверу.
21'
Омородіон відгукнувся на подачу з кутового та головою переправляв мʼяч під дальню стійку. Не влучив у площину.
12'
Жовта картка
Омородіон отримав жовту за розмови з арбітром.
11'
Небезпечний момент
Араухо міг забивати головою, скориставшись якісним навісом зі стандарту! Марін вів боротьбу до кінця й таки зумів заблокувати удар.
8'
Алавес активно почав і поки не зменшує обертів, от тільки до конкретних моментів біля воріт Пеньї справа ще не доходила.
2'
Омородіон був готовий замикати простріл з флангу, однак Араухо випередив його та вибив мʼяч на кутовий.
1'
Офсайд
Сола увірвався до карного та прокинув мʼяч собі на хід, після чого був збитий Кубарсі. На щастя для гостей, перед цим було зафіксовано офсайд.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хуан Мартінес Мунуера.
Запасні: Овоно (в), Родрігес (в), Абкар, Алькаїн, Бенавідес, Гонсалес, Мендес, Муньйос Ларреа, Панічеллі, Реббаш, Сімеоне, Хаджі.
Інфо
Стартовий склад Алавеса: Сівера — Лопес, Дуарте (к), Марін, Теналья — Гуріді, Бланко, Гевара — Ріоха, Омородіон, Сола. Головний тренер — Луїс Гарсія.
Запасні: Астралага (в), Кокен (в), Вітор Роке, Гіу, Дельгадо, Ернандес, Касадо, Фермін, Іньїго, Ромеу, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Канселу, Кубарсі, Араухо (к), Кунде — Гюндоган, Крістенсен, де Йонг — Педрі, Левандовський, Ямал. Головний тренер — Хаві Ернандес.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 23-го раунду Ла Ліги між Алавесом і Барселоною.
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Анонс матчу "Алавес" - "Барселона" 03.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мендисорроса.

Дата проведення матчу: 03.02.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою "Барселона" (Барселона):

між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Гарсия и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Алавес" - "Барселона" можна подивитися 03.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Алавес" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

команди "Алавес" був зіграний проти Альмерія - 26.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Алавес".

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Алавес" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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