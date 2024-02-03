Алавес - Барселона онлайн трансляція матчу

між командою "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мендисорроса.
Дата проведення матчу: 03.02.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою "Барселона" (Барселона):
між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Луис Гарсия и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
команди "Алавес" був зіграний проти Альмерія - 26.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Алавес".
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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