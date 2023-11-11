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Райо Вальєкано - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 11 листопада 2023, 15:00 - Тереза Риверо . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матчу:
Райо Вальєкано
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
29%
Нічия
32%
Жирона
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Rayo Vallecano and Girona FC is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Rayo Vallecano playing at home, Rayo Vallecano have won 4 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 3 times. The goal difference is 11-10 in favour of Girona FC.
  • During the last 19 meetings, Rayo Vallecano have won 8 times, there have been 6 draws while Girona FC have won 5 times. The goal difference is 26-23 in favour of Rayo Vallecano.
  • Last season's matches: 2-2 (Rayo Vallecano at home) and 2-2 (Girona FC at home).
  • Girona FC have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 36% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Girona FC scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Rayo Vallecano haven't lost in their last 10 games.
  • Girona FC have a winning streak of 5 matches.
  • Girona FC have a winning streak of 6 matches away from home.
  • Girona FC have lost none of their last 10 away matches.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 1 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 0 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's away record this season: 5-1-0.
  • Alvaro Garcia is Rayo Vallecano's top scorer with 3 goals. Artem Dovbyk has scored 6 times for Girona FC.
  • Rayo Vallecano have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Rayo Vallecano wins 1st half in 26% of their matches, Girona FC in 28% of their matches.
  • Rayo Vallecano wins 26% of halftimes, Girona FC wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Rayo Vallecano leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Rayo Vallecano.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • Rayo Vallecano have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Rayo Vallecano won 2, Girona FC won 1, 2 draws.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 4 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • Rayo Vallecano have won just 0 of their last 4 LaLiga games against Girona FC.
  • Rayo Vallecano scores 1.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.4 goals against Rayo Vallecano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Rayo Vallecano and Girona FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Rayo Vallecano and Girona FC is 2.2.
  • Rayo Vallecano scores 1.35 goals when playing at home and Girona FC scores 1.68 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Girona FC were number 17 in the table with 10 points. Now they are number 1 with 31 points.
  • Girona FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Райо Вальєкано
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.12.2022 - 18:00 Жирона 2 - 2 Завершено Райо Вальєкано
Кубок Іспанії 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Жирона 1 - 2 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2018
01.03.2019 - 21:45 Райо Вальєкано 0 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.10.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Лас-Пальмас 0 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 22:00 Севілья 2 - 2 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Мальорка Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 15:00 Осасуна 2 - 4 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 17:15 Жирона 5 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 15:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершено Реал П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
29%
Нічия
32%
Жирона
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Столе Дiмiтрiевскi
    Воротар
  • 2
    Ratiu, Andrei
    Захисник
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 8
    Оскар Трехо
    Форвард
  • 12
    Espino, Alfonso
  • 16
    Mumin, Abdul
    Захисник
  • 17
    Lopez, Unai
  • 18
    Garcia, Alvaro
  • 23
    Valentín, Óscar
  • 24
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 34
    Camello, Sergio
    Форвард
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 16
    Savio
  • 17
    Blind, Daley
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 25
    Garcia, Eric
Запасні гравці
Тренери
  • Франсиско
  • Мишел
LIVE
Трансляція матчу Райо Вальєкано - Жирона
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В ефірі
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Трансляція
Головний арбітр зустрічі: Пабло Гонсалес Фуентес
Головний тренер Жирони: Мічел
На лаві запасних: Соліс Ромеро, Бернардо, Валері, Кебе, Коуту, Порту, Стуані, Торре, Фуїдіас, Хуанпе
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-3-3): Гассаніга - Гутьєррес, Блінд, Гарсія Е., Мартінес - Еррера, Гарсія А. (с), Мартін - Савіо, Довбик, Циганков
Головний тренер Райо Вальєкано: Франсіско
На лаві запасних: Балью, Бебе, Де Томас, де Фрутос, Ернандес, Карденас, Нтека, Перес, Посо, Сісс, Фалькао, Чаваррія
Інфо
Стартовий склад Райо Вальєкано (4-4-2): Дімітрієвскі - Еспіно, Лежен, Мумін, Раціу - Гарсія А., Лопес, Валентін (с), Паласон - Трехо, Камельйо
Райо Вальєкано після дванадцяти матчів має в своєму активі чотири перемоги та шість нічиїх, а вісімнадцять очок дають команді лише дев'яте місце. Жирона, яка лише другий сезон поспіль виступає в Ла Лізі, дуже несподівано стала лідером чемпіонату. Разом з Реалом та Барселоною команда має в своєму активі лише одну поразку (від мадридського Реалу), але на відміну від грандів іспанського футболу Жирона лише одного разу грала у нічию (з Реал Сосьєдадом). Наразі клуб лідирує в чемпіонаті Іспанії, а відрив від Реала, який займає другу сходинку складає два бали
Матч пройде у Мадриді на арені "Естадіо де Вальєкас" та розпочнеться о 15:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу тринадцятого туру іспанської Ла Ліги, в якому нинішній лідер чемпіонату - Жирона відправиться у гості до Райо Вальєкано
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Анонс матчу Райо Вальєкано - Жирона 11.11.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Райо Вальєкано та Жирона у попередньому футбольному матчі 18.03.2023 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Райо Вальєкано - Жирона можна подивитися 11.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Райо Вальєкано - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Франсиско

Прошедший поединок команди Райо Вальєкано був зіграний проти Реал - 05.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Осасуна - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Райо Вальєкано - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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