Жирона - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Райо Вальєкано 26.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Жирона (Жирона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 26.02.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Жирона (Жирона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Райо Вальєкано залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 17.01.2024 закінчилось : 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



команди Жирона був зіграний проти Атлетік - 19.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)

Рік заснування Райо Вальекано (Мадрид): 1924

Країна: Испания

Тренер: Иньиго Перес



команди Райо Вальєкано був зіграний проти Реал - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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