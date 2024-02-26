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Жирона - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 26 лютого 2024, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Райо Вальєкано
Мадрид
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Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
40%
Нічия
33%
Райо Вальєкано
28%
Цікаві факти
  • During the last 11 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 3 times, there have been 4 draws while Rayo Vallecano have won 4 times. The goal difference is 17-15 in favour of Rayo Vallecano.
  • During the last 21 meetings, Girona FC have won 7 times, there have been 6 draws while Rayo Vallecano have won 8 times. The goal difference is 28-28 in favour of Girona FC.
  • Last season's matches: 2-2 (Girona FC at home) and 2-2 (Rayo Vallecano at home).
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 32% of their goals between the minutes 16-30?
  • Girona FC haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Rayo Vallecano haven't won in their last 7 games.
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 6 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's home record this season: 9-2-1.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 14 goals. Alvaro Garcia has scored 6 times for Rayo Vallecano.
  • Savio has assisted the most goals for Girona FC with 7. Raul De Tomas is Rayo Vallecano's biggest assister (3).
  • A year ago, Rayo Vallecano were number 7 in the table with 35 points. Now they are number 14 with 25 points.
  • Girona FC wins 1st half in 36% of their matches, Rayo Vallecano in 24% of their matches.
  • Girona FC wins 36% of halftimes, Rayo Vallecano wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Rayo Vallecano leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Rayo Vallecano.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • Girona FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against Rayo Vallecano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, Rayo Vallecano won 1, 2 draws.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • Rayo Vallecano have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC scores 2 goals in a match against Rayo Vallecano and Rayo Vallecano scores 1.6 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Rayo Vallecano is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Rayo Vallecano is 2.6.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Girona FC scores 2.23 goals when playing at home and Rayo Vallecano scores 1.13 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
4
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Райо Вальєкано
Кубок Іспанії 2023/2024
17.01.2024 - 22:30 Жирона 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.12.2022 - 18:00 Жирона 2 - 2 Завершено Райо Вальєкано
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Атлетік 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 22:00 Жирона 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 15:00 Сельта 0 - 1 Завершено Жирона В
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 20:30 Мальорка 3 - 2 Завершено Жирона П
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Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.02.2024 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.01.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 15:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Показати більше
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
40%
Нічия
33%
Райо Вальєкано
28%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Райо Вальєкано
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В ефірі
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Інфо
Арбітр матчу: Рікардо де Бургос
Головний тренер Райо Вальєкано: Іньїго Перес
На лаві запасних: Бебе, Камельйо, Карденас, Мумін, Нтека, Перес, Посо, Раціу, Сісс, Трехо, Фалькао, Чаваррія
Інфо
Стартовий склад Райо Вальєкано (4-1-4-1): Дімітрієвскі - Еспіно, Лежен, Ернандес, Балью - Валентін - Гарсія, Лопес, Креспу, де Фрутос - Де Томас
Головний тренер Жирони: Мічел
На лаві запасних: Валері, Гарсія, Мартінес, Мартін, Соліс Ромеро, Стуані, Торре, Фуїдіас, Хастін, Хуан Карлос, Хуанпе
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-2-3-1): Гассаніга - Гутьєррес, Лопес, Гарсія Е., Коуту - Гарсія А., Еррера - Савіо, Порту, Циганков - Довбик
Жирона втратила другу позиції, яку успішно зайняла Барселона після перемоги над Хетафе і наразі "Жироністас" на третій сходинці з відставанням від Реалу на дев'ять очок. Перемога у сьогоднішньому матчі дозволить команді Мічела повернути собі друге місце. Для Райо Вальєкано найпріорітетнішою ціллю стає збереження прописки у Прімейрі і наразі відрив від зони вильоту складає сім балів
Матч пройде у Жироні на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 26-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона прийме у гостях Райо Вальєкано
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Анонс матчу Жирона - Райо Вальєкано 26.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Жирона (Жирона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 26.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Жирона (Жирона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Райо Вальєкано залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 17.01.2024 закінчилось : 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Райо Вальєкано можна подивитися 26.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Райо Вальєкано, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Атлетік - 19.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес

команди Райо Вальєкано був зіграний проти Реал - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Райо Вальєкано онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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