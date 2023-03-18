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Райо Вальєкано - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 18 березня 2023, 17:15 - Тереза Риверо . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матчу:
Райо Вальєкано
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
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Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
37%
Нічия
37%
Жирона
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Rayo Vallecano and Girona FC is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Rayo Vallecano playing at home, Rayo Vallecano have won 4 times, there have been 1 draws while Girona FC have won 3 times. The goal difference is 9-8 in favour of Girona FC.
  • During the last 18 meetings, Rayo Vallecano have won 8 times, there have been 5 draws while Girona FC have won 5 times. The goal difference is 24-21 in favour of Rayo Vallecano.
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 31% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 3% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Rayo Vallecano haven't won in their last 5 games.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 5 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • Isi Palazon has assisted the most goals for Rayo Vallecano with 4. Aleix Garcia is Girona FC's biggest assister (5).
  • Rayo Vallecano wins 1st half in 20% of their matches, Girona FC in 25% of their matches.
  • Rayo Vallecano wins 20% of halftimes, Girona FC wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Rayo Vallecano leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Rayo Vallecano.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • Rayo Vallecano has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Rayo Vallecano have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Rayo Vallecano won 3, Girona FC won 1, 1 draws.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 3 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • Rayo Vallecano have won just 0 of their last 3 LaLiga games against Girona FC.
  • Rayo Vallecano scores 1.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.2 goals against Rayo Vallecano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Rayo Vallecano and Girona FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Rayo Vallecano and Girona FC is 2.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Rayo Vallecano scores 1.17 goals when playing at home and Girona FC scores 1.14 goals when playing away (on average).
  • Rayo Vallecano have not managed to score in their last 3 matches.
  • Both teams lost their last match.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Райо Вальєкано
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.12.2022 - 18:00 Жирона 2 - 2 Завершено Райо Вальєкано
Кубок Іспанії 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Жирона 1 - 2 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2018
01.03.2019 - 21:45 Райо Вальєкано 0 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
27.10.2018 - 14:00 Жирона 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Райо Вальєкано 3 - 0 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 19:30 Райо Вальєкано 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 17:15 Кадіс 1 - 0 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 15:00 Хетафе 1 - 1 Завершено Райо Вальєкано Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.03.2023 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 15:00 Атлетік 2 - 3 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.02.2023 - 22:00 Жирона 6 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.02.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Жирона П
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
37%
Нічия
37%
Жирона
26%
LIVE
Трансляція матчу Райо Вальєкано - Жирона
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В ефірі
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Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга, Мартінес, Буено, Гутьєррес, Лопес, Ромеу, Мартін, Гарсія, Рікельме, Циганков, Кастельянос
Інфо
Стартовий склад Райо Вальєкано: Димітрієвскі, Лежен, Катена, Франсіско Гарсія, Ернандес, Мартін, Комесанья, Паласон, Альваро Гарсія, Трехо, Камельйо
Райо знаходиться на 7-му місці в таблиці зараз, Жирона – на 12-му. Розрив у 5 очок не здається непереборним, тому гра має бути цікавою!
Інфо
Розпочнеться матч о 17:15. Головний суддя поєдинку – Пабло Гонсалес Фуертес
Добрий вечір всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 26-го туру чемпіонату Іспанії, в якому Райо Вальєкано прийме Жирону!
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Анонс матчу Райо Вальєкано - Жирона 18.03.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 18.03.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Жирона та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 29.12.2022 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Райо Вальєкано - Жирона можна подивитися 18.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Райо Вальєкано - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Андони Ираола

Прошедший поединок команди Райо Вальєкано був зіграний проти Сельта - 11.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти "Атлетіко" - 13.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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