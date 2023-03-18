Райо Вальєкано - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Райо Вальєкано - Жирона 18.03.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 18.03.2023

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Жирона та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 29.12.2022 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)

Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924

Країна: Испания

Тренер: Андони Ираола



Прошедший поединок команди Райо Вальєкано був зіграний проти Сельта - 11.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти "Атлетіко" - 13.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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