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Манчестер Сіті - РБ Лейпциг онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 28 листопада 2023, 22:00 - Этихад . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Гленн Ниберг
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
РБ Лейпциг
Лейпциг
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
45%
Нічия
32%
РБ Лейпциг
23%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Manchester City have won 3 times, there have been 1 draws while RB Leipzig have won 1 times. The goal difference is 18-7 in favour of Manchester City.
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Manchester City scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester City haven't lost in their last 7 games.
  • Manchester City have won 24 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 28 home matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, RB Leipzig in 44% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, RB Leipzig wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When RB Leipzig leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 80% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than RB Leipzig.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than RB Leipzig's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against RB Leipzig (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, RB Leipzig won 1, 1 draws.
  • Manchester City scores 3.6 goals in a match against RB Leipzig and RB Leipzig scores 1.4 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and RB Leipzig is 5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and RB Leipzig is 2.
  • Manchester City scores 2.79 goals when playing at home and RB Leipzig scores 1.86 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
РБ Лейпциг
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.03.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 7 - 0 Завершено РБ Лейпциг
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Янг Бойз В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
25.11.2023 - 16:30 Вольфсбург 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
12.11.2023 - 20:30 РБ Лейпциг 3 - 1 Завершено Фрайбург В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Црвена Звезда 1 - 2 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
04.11.2023 - 16:30 Майнц 2 - 0 Завершено РБ Лейпциг П
Кубок Німеччини 2023/2024
31.10.2023 - 19:00 Вольфсбург 1 - 0 Завершено РБ Лейпциг П
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Новини команд
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
45%
Нічия
32%
РБ Лейпциг
23%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг"
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Трансляція
Інфо
Обидві команди вже вийшли до наступного раунду.
Інфо
Манчестер Сіті переміг у першій грі — 3:1.
Інфо
РБ Лейпциг іде другим із 3 перемогами та 1 поразкою — 9 очок.
Інфо
Манчестер Сіті йде першим із 4 перемогами — 12 очок.
Запасні: Гулачі, Ленц, Поульсен, Баумгартнер, Карвалью, Шешко, Генріхс, Кампль.
РБ Лейпциг: Бласвіх — Клостерманн, Сімакан, Люкеба, Раум — Зайвальд, Айдара, Шлагер — Сімонс, Опенда, Форсберг.
Запасні: Едерсон, Карсон, Філліпс, Стоунз, Аке, Доку, Альварес, Гомес, Бобб.
Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Сілва, Родрі, Льюїс — Фоден, Голанд, Гріліш.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Гленн Нюберг (Сетер, Швеція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи G. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та РБ Лейпциг.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" 28.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 28.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "РБ Лейпциг" залишилася з поразкою . Зіткнення "РБ Лейпциг" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 04.10.2023 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" можна подивитися 28.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший поединок команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Вольфсбург - 25.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вольфсбург.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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