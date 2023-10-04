Манчестер Сіті - РБ Лейпциг онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 28.11.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "РБ Лейпциг" залишилася з поразкою . Зіткнення "РБ Лейпциг" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 04.10.2023 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе
Прошедший поединок команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Вольфсбург - 25.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вольфсбург.
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