РБ Лейпциг - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" 04.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 04.10.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "РБ Лейпциг" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "РБ Лейпциг" у попередньому футбольному матчі 14.03.2023 закінчилось со счетом: 7:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Країна: Германия

Тренер: Марко Розе



Прошедший поединок команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти "Баварія" - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

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