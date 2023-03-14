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РБ Лейпциг - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 04 жовтня 2023, 22:00 - Ред Булл Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матчу:
РБ Лейпциг
Лейпциг
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
29%
Нічия
39%
Манчестер Сіті
32%
Цікаві факти
  • RB Leipzig have a winning streak of 6 matches.
  • RB Leipzig have won 9 home matches in a row.
  • RB Leipzig have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • RB Leipzig wins 1st half in 50% of their matches, Manchester City in 47% of their matches.
  • RB Leipzig wins 50% of halftimes, Manchester City wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 7 goals.
  • When RB Leipzig leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than RB Leipzig.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 4 games against RB Leipzig (in all competitions).
  • In the last 4 meetings RB Leipzig won 1, Manchester City won 2, 1 draws.
  • RB Leipzig scores 1.5 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3.75 goals against RB Leipzig (on average).
  • Average number of goals in meetings between RB Leipzig and Manchester City is 5.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RB Leipzig and Manchester City is 2.25.
  • RB Leipzig scores 2.43 goals when playing at home and Manchester City scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • RB Leipzig's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
Особисті зустрічі
РБ Лейпциг
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.03.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 7 - 0 Завершено РБ Лейпциг
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено РБ Лейпциг
Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 РБ Лейпциг 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
23.09.2023 - 16:30 Боруссія 0 - 1 Завершено РБ Лейпциг В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 19:45 Янг Бойз 1 - 3 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
16.09.2023 - 16:30 РБ Лейпциг 3 - 0 Завершено Аугсбург В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Уніон 0 - 3 Завершено РБ Лейпциг В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Црвена Звезда В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
29%
Нічия
39%
Манчестер Сіті
32%
LIVE
Трансляція матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
У першому турі Лейпциг переміг Янг Бойз, а Сіті подолав Црвену Звезду. Обидва матчі завершилися з рахунками 3:1.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол - Родрі, Льюїс - Фоден, Сілва, Гріліш - Голанд.
Лейпциг: Блазвіх - Клостерманн, Сімакан, Люкеба, Раум - Сімонс, Шлягер, Зайвальд, Форсберг - Опенда, Поульсен.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому РБ Лейпциг зустрінеться з Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" 04.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 04.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "РБ Лейпциг" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "РБ Лейпциг" у попередньому футбольному матчі 14.03.2023 закінчилось со счетом: 7:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 04.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший поединок команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти "Баварія" - 30.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Слідкуйте за результатами матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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