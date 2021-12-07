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РБ Лейпциг - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 22 лютого 2023, 22:00 - Ред Булл Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матчу:
РБ Лейпциг
Лейпциг
0 - 1
Оновити
45'
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
15%
Нічия
46%
Манчестер Сіті
38%
Цікаві факти
  • RB Leipzig wins 1st half in 46% of their matches, Manchester City in 43% of their matches.
  • RB Leipzig wins 46% of halftimes, Manchester City wins 43%.
  • The winner of their last meeting was RB Leipzig.
  • On their last meeting RB Leipzig won by 1 goals.
  • When RB Leipzig leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, RB Leipzig has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than RB Leipzig's.
  • RB Leipzig scores 2.29 goals when playing at home and Manchester City scores 1.69 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
РБ Лейпциг
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено РБ Лейпциг
Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
18.02.2023 - 16:30 Вольфсбург 0 - 3 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 РБ Лейпциг 1 - 2 Завершено Уніон П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
04.02.2023 - 16:30 Кельн 0 - 0 Завершено РБ Лейпциг Н
Кубок Німеччини 2022/2023
01.02.2023 - 19:00 РБ Лейпциг 3 - 1 Завершено Хоффенхайм В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
27.01.2023 - 21:30 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершено Штутгарт В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал В
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Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
15%
Нічия
46%
Манчестер Сіті
38%
Склади команд
21
Blaswich, Janis
23
Halstenberg, Marcel
32
Gvardiol, Josko
6
Orban, Willi
16
Лукас Клостерманн
24
Schlager, Xaver
27
Конрад Лаймер
11
Тімо Вернер
10
Еміль Форсберг
17
Szoboszlai, Dominik
19
Silva, Andre
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
25
Мануель Аканджі
4
Рубен Діаш
6
Натан Аке
16
Родрi
21
Ілкай Гюндоган
26
Mahrez, Riyad
20
Silva, Bernardo
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 19
    Silva, Andre
  • 11
    Тімо Вернер
    Форвард
  • 10
    Еміль Форсберг
    Форвард
  • 17
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 24
    Schlager, Xaver
    Півзахисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 23
    Halstenberg, Marcel
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Orban, Willi
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Захисник
  • 21
    Blaswich, Janis
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Марко Росе
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
3
Штрафні
7
4
Фоли
2
25%
Володіння м'ячем
75%
3
Офсайди
1
Удари в отвір
2
Удари повз
4
Блоковано ударів
1
Кутові
3
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
40'
Знову Родріго прийшов на кутовий та знайшов можливість пробити. Вище воріт, але було досить небезпечно.
36'
Гріліш різко змістився з флангу в центр і крутив у дальню дев'ятку. М'яч пройшов над поперечиною, однак спроба була непогана.
30'
Родрі відгукнувся на подачу з кутового та запустив м'яч уздовж воріт. У Голанда був шанс забити, але він не встиг підставити ногу.
27'
Гоооол!!!
Манчестер Сіті відкриває рахунок! Гріліш підловив суперника на помилці, Гюндоган проштовхнув м'яч на Мареза, а той одним дотиком поклав ігровий знаряд у кут.
24'
Флангові гравці Сіті вільно почувають себе біля чужих воріт, а от доставити м'яч у центр не вдається. Простріл Вокера перехоплено.
18'
Родрі підключився до атаки й у дотик пробив по воротах. Вийшло сильно вище.
17'
Невдалий штрафний, Марез ударив прямо в стінку.
17'
Гріліш на високій швидкості промчався до карного суперника й отримав поштовх у спину від Шлягера. Гюндоган і Марез біля м'яча.
14'
Офсайд
Лейпциг провів швидку атаку, але завершити її ударом Андре Сілві не вдалося. До того ж, у португальця зафіксували офсайд.
13'
Подача Вокера йшла у ворота, Блазвіху довелося вступати у гру.
8'
Гвардіол прийняв на себе простріл Гюндогана, загроза воротам зійшла нанівець.
6'
Гріліш увійшов до карного та віддав на Мареза, алжирець втратив м'яч через поганий прийом.
3'
Поки без моментів, кожна з команд намагається взяти м'яч під свій контроль.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Сердар Гезюбююк.
Запасні: Нікіш (в), Нюланд (в), Генріхс, Кампль, Нкунку, Поульсен, Раум, Сімакан, Хайдара.
Інфо
Стартовий склад Лейпцига: Блазвіх — Гальстенберг, Гвардіол, Орбан (к), Клостерманн — Шлягер, Лаймер, Форсберг — Вернер, Андре Сілва, Собослай. Головний тренер — Марко Розе.
Запасні: Карсон (в), Ортега (в), Альварес, Гомес, Льюїс, Палмер, Перроне, Робертсон, Філліпс, Фоден, Чарльз.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон — Аке, Діаш, Аканджі, Вокер — Гюндоган (к), Родрі, Сілва — Гріліш, Голанд, Марез. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
У минулому сезоні вже зустрічались. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Лейпциг — Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" 22.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 22.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "РБ Лейпциг", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "РБ Лейпциг" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 07.12.2021 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Росе и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 22.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Вольфсбург - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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