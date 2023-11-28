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Барселона - Порту онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 28 листопада 2023, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Порту
Порту
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
34%
Нічия
34%
Порту
31%
Цікаві факти
  • FC Barcelona have won 10 home matches in a row.
  • FC Porto have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Ilkay Gundogan has assisted the most goals for FC Barcelona with 2. Mehdi Taremi is FC Porto's biggest assister (2).
  • Ronald Araujo has more yellow cards (2) than any other player at FC Barcelona. David Carmo has collected 3 for FC Porto.
  • FC Barcelona wins 1st half in 47% of their matches, FC Porto in 43% of their matches.
  • FC Barcelona wins 47% of halftimes, FC Porto wins 43%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Porto leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When FC Porto is down 1-0 away, they win 62% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Porto has better performance than FC Barcelona.
  • FC Porto's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona scores 2 goals when playing at home and FC Porto scores 1.7 goals when playing away (on average).
  • FC Porto have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Порту
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Порту 0 - 1 Завершено Барселона
Суперкубок УЕФА 2010/2011
26.08.2011 - 21:45 Барселона 2 - 0 Завершено Порту
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Шахтар 1 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал П
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Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2023/2024
11.11.2023 - 22:30 Віторія 1 - 2 Завершено Порту В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Порту 2 - 0 Завершено Ройял Антверпен В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
29.10.2023 - 22:30 Візела 0 - 2 Завершено Порту В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Ройял Антверпен 1 - 4 Завершено Порту В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
08.10.2023 - 20:00 Порту 1 - 0 Завершено Портимоненсе В
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
34%
Нічия
34%
Порту
31%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Порту
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
Інфо
Арбітр — Даніеле Орсато (Італія).
Запасні: Кошен (в), Астралага (в), Бальде, Касадо, Крістенсен, Фермін, Роберто, Ромеу, Ферран, Ямал.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Канселу, Іньїго, Араухо (к), Кунде — Педрі, Гюндоган, де Йонг — Фелікс, Левандовський, Рафінья. Головний тренер — Хаві Ернандес.
Запасні: Рамуш (в), Бару, Консейсау, Намасо, Хайме, Ніко, Боржес, Груїч, Мартінес, Наварро, Санчес, Франку.
Інфо
Стартовий склад Порту: Кошта — Зайду, Пепе (к), Кардозу, Жуан Маріу — Галену, Еустакіу, Варела, Пепе — Еванілсон, Таремі. Головний тренер — Сержіу Консейсау.
Один із ключових матчів у групі H. У Барси та Порту по 9 очок, ще й Шахтар не вимикається з боротьби за плей-офф. Каталонці можуть бути трохи спокійнішими, адже в них в останньому турі Антверпен.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Барселона – Порту.
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Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Шахтар Шахтар 1 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Лаціо Лаціо 2 Селтік Селтік 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Манчестер Сіті U19 Манчестер Сіті U19 2 РБ Лейпциг U19 РБ Лейпциг U19 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Барселона U19 Барселона U19 0 Порту U19 Порту U19 4 Завершено 15:30 - Сьогодні Мілан U19 Мілан U19 4 Боруссія U19 Боруссія U19 1

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Анонс матчу "Барселона" - Порту 28.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Порту (Порту) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 28.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою Порту (Порту):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Порту залишилася з поразкою . Зіткнення Порту та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 04.10.2023 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Порту можна подивитися 28.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Порту, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Райо Вальєкано - 25.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший матч команди Порту був зіграний проти Віторія - 11.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Порту онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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