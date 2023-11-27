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Мілан - Боруссія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 28 листопада 2023, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Боруссія
Дортмунд
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
37%
Нічия
31%
Боруссія
31%
Цікаві факти
  • AC Milan have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • AC Milan wins 1st half in 44% of their matches, Borussia Dortmund in 47% of their matches.
  • AC Milan wins 44% of halftimes, Borussia Dortmund wins 47%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Borussia Dortmund has better performance than AC Milan.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • Borussia Dortmund have lost just 1 of their last 4 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 4 meetings AC Milan won 1, Borussia Dortmund won 2, 1 draws.
  • AC Milan scores 0.5 goals in a match against Borussia Dortmund and Borussia Dortmund scores 1 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Borussia Dortmund is 1.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Borussia Dortmund is 0.75.
  • AC Milan scores 1.65 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 2.3 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мілан
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Боруссія 0 - 0 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
25.11.2023 - 21:45 Мілан 1 - 0 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2023/2024
11.11.2023 - 16:00 Лечче 2 - 2 Завершено Мілан Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Мілан 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.11.2023 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Удінезе П
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.10.2023 - 21:45 Наполі 2 - 2 Завершено Мілан Н
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
25.11.2023 - 16:30 Боруссія 4 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
11.11.2023 - 16:30 Штутгарт 2 - 1 Завершено Боруссія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Боруссія 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Боруссія 0 - 4 Завершено Баварія П
Кубок Німеччини 2023/2024
01.11.2023 - 19:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Хоффенхайм В
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
37%
Нічия
31%
Боруссія
31%
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - "Боруссія"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Обслуговуватиме матч арбітр з Румунії Іштван Ковач
Головний тренер Боруссії Дортмунд: Едін Терзич
На лаві запасних: Адеємі, Алле, Бланк, Брандт, Вольф, Лотка, Маєр, Мукоко, Озкан, Рейна
Інфо
Стартовий склад Боруссії Дортмунд (4-2-3-1): Кобель - Бенсебаїні, Шлоттербек, Гуммельс, Ріерсон - Забітцер, Джан - Байно-Гіттенс, Ройс, Мален - Фуллькруг
Головний тренер Мілану: Стефано Пйолі
На лаві запасних: Бартезагі, Йович, Крунич, Міранте, Нава, Побега, Траоре, Флоренці
Інфо
Стартовий склад Мілану (4-3-3): Меньян - Ернандес, Томорі, Тіав, Калабрія - Рейндерс, Адлі, Лофтус-Чік - Пулішич, Жиру, Чуквуезе
Попередній матч на початку жовтня у Дортмунді закінчився безгольовою нічиєю
На даний момент у групі F відбувається дуже запекла боротьба між усіма командами. Мілан, перед початком матчу, займає третє місце, проте відставання від першого місця складає всього два бали. У свою чергу Боруссія Дортмунд лідирує у турнірній таблиці, але за деякого збігу обставин може опинитися на третьому місці після фінального свистка
Матч пройде у Мілані на арені "Стадіо Джузеппе Меацца", він же "Сан-Сіро", та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу п'ятого, передостаннього, туру групового етапу Ліги чемпіонів групи F, в якому Мілан прийме у гостях Боруссію Дортмунд
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Останні матчі
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Анонс матчу "Мілан" - "Боруссія" 28.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Мілан" (Милан) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 28.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Мілан" (Милан) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Боруссія" та "Мілан" у попередньому футбольному матчі 04.10.2023 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - "Боруссія" можна подивитися 28.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команди "Мілан" був зіграний проти "Фіорентина" - 25.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Прошедший матч команди "Боруссія" був зіграний проти Боруссія - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

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