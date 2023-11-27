Мілан - Боруссія онлайн трансляція матчу

На даний момент у групі F відбувається дуже запекла боротьба між усіма командами. Мілан, перед початком матчу, займає третє місце, проте відставання від першого місця складає всього два бали. У свою чергу Боруссія Дортмунд лідирує у турнірній таблиці, але за деякого збігу обставин може опинитися на третьому місці після фінального свистка