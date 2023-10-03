Бенфіка - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бенфіка - "Інтер" 29.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 29.11.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Бенфіка (Лиссабон) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 03.10.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Предыдущий матч команди Бенфіка був зіграний проти Фамалікан - 25.11.2023, у рамках турнира Кубок Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти Ювентус - 26.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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