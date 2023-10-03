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Бенфіка - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 29 листопада 2023, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Андрис Трейманис
Рейтинг матчу:
Бенфіка
Лиссабон
2 - 0
Оновити
18'
Інтер
Милан
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Хід матчу
5' Жоау Маріу 13' Жоау Маріу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
33%
Нічия
33%
Інтер
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Benfica Lisbon have won 0 times, there have been 3 draws while Inter Milano have won 3 times. The goal difference is 10-6 in favour of Inter Milano.
  • Benfica Lisbon have a losing streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • Inter Milano have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Inter Milano have a winning streak of 6 matches.
  • Inter Milano haven't lost in their last 9 games.
  • Inter Milano have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Inter Milano have lost none of their last 9 away matches.
  • When playing at home, Benfica Lisbon have not scored a goal so far this season.
  • Benfica Lisbon have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Benfica Lisbon wins 1st half in 46% of their matches, Inter Milano in 42% of their matches.
  • Benfica Lisbon wins 46% of halftimes, Inter Milano wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Benfica Lisbon leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Inter Milano has better performance than Benfica Lisbon.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Benfica Lisbon's.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 games against Benfica Lisbon (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Benfica Lisbon won 0, Inter Milano won 4, 1 draws.
  • Benfica Lisbon scores 1.2 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 2 goals against Benfica Lisbon (on average).
  • Average number of goals in meetings between Benfica Lisbon and Inter Milano is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Benfica Lisbon and Inter Milano is 0.8.
  • Benfica Lisbon scores 1.88 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.74 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Бенфіка
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
19.04.2023 - 22:00 Інтер 3 - 3 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 2 Завершено Інтер
Останні матчі - Бенфіка
Кубок Португалії 2023/2024
25.11.2023 - 22:45 Бенфіка 2 - 0 Завершено Фамалікан В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
12.11.2023 - 22:30 Бенфіка 2 - 1 Завершено Спортинг В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 19:45 Реал Сосьєдад 3 - 1 Завершено Бенфіка П
Чемпіонат Португалії 2023/2024
04.11.2023 - 17:30 Chaves 0 - 2 Завершено Бенфіка В
Кубок португальської ліги 2023/2024
31.10.2023 - 22:15 Арока 0 - 2 Завершено Бенфіка В
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 21:45 Інтер 2 - 0 Завершено Фрозіноне В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Зальцбург 0 - 1 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.11.2023 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.10.2023 - 19:00 Інтер 1 - 0 Завершено Рома В
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Головні події
ГООЛ! Жоау Маріу
13'
ГООЛ! Жоау Маріу
5'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
33%
Нічия
33%
Інтер
33%
Склади команд
1
Trubin, Anatolii
5
Morato
30
Ніколас Отаменді
4
Silva, Antonio
8
Aursnes, Fredrik
87
Goncalves Neves, Joao Pedro
61
Luis, Florentino
27
Рафаел Сілва
20
Жоау Маріу
19
Tengstedt, Casper
11
Анхель Ді Марія
77
Еміль Аудеро
31
Bisseck, Yann
6
De Vrij, Stefan
15
Франческо Ачербі
36
Маттео Дарміан
16
Frattesi, Davide
21
Asllani, Kristjan
14
Klaassen, Davy
30
Augusto, Carlos
8
Марко Арнаутовіч
70
Алексіс Санчес
Стартовий склад
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
    13 5
  • 19
    Tengstedt, Casper
    Форвард
  • 11
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 87
    Goncalves Neves, Joao Pedro
    Півзахисник
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 5
    Morato
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 4
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 1
    Trubin, Anatolii
  • 8
    Марко Арнаутовіч
    Форвард
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 16
    Frattesi, Davide
    Півзахисник
  • 21
    Asllani, Kristjan
    Півзахисник
  • 14
    Klaassen, Davy
    Півзахисник
  • 30
    Augusto, Carlos
    Півзахисник
  • 31
    Bisseck, Yann
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 77
    Еміль Аудеро
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роджер Шмидт
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
1
Сейви
1
41%
Володіння м'ячем
59%
LIVE
Трансляція матчу Бенфіка - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
17'
Бенфіка почала скидати оберти.
15'
Інтеру все ніяк не вдається довести м'яч до чужих володінь.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Асслані віддав Тенгстедту м'яч біля лівого флангу власного штрафного, після чого той зайшов усередину й прострілив під удар у дальній для Маріу.
10'
До рук Трубіну пробив низом здалеку з лівого флангу Асллані.
8'
Інтер почав прокидатись у власних атаках.
6'
Гоооол!!!
Гол зарахували!
5'
Офсайд
На Тенгстедта перед воротарським спрямував подачу з правого флангу Еурснес, той скинув на Маріу, а партнер пробив у дальній. Був офсайд?
3'
Родріго з правого флангу штрафного накидав на дальню стійку, де Біссек головою відвів м'яч від воріт.
2'
Ох і задушили той Інтер.
1'
Прогнозовано атакує Бенфіка на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому матчі Інтер переміг — 1:0.
Інфо
Бенфіка може зачепитись за Лігу Європи, якщо переможе.
Інфо
Інтер іде другим із 3 перемогами та 1 нічиєю — 10 очок.
Інфо
Бенфіка йде останньою з 4 поразками — 0 очок.
Запасні: Зоммер, Ді Дженнаро, Куадрадо, Тюрам, Мартінес, Чалханоглу, Мхітарян, Барелла, Дімарко, Стабіле, Камате, Станкович.
Інтер: Аудеро – Біссек, де Врей, Ачербі – Дарміан, Фраттезі, Асслані, Классен, Аугусто – Арнаутович, Санчес.
Запасні: Соареш, Кокубо, Кабрал, Кекчю, Юрасек, Шикінью, Муса, Жоао Віктор, Араужу, Говея.
Бенфіка: Трубін — Еурснес, А. Сілва, Отаменді, Морато — Флорентіну, Невеш, — Ді Марія, Р. Сілва, Маріу — Тенгстедт.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Андріс Трейманіс (Кулдига, Латвія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи D. На полі стадіону Ештадіу Да Луж (Лісабон, Португалія) зіграють лісабонська Бенфіка та міланський Інтер.
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Анонс матчу Бенфіка - "Інтер" 29.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 29.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Бенфіка (Лиссабон) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 03.10.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - "Інтер" можна подивитися 29.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий матч команди Бенфіка був зіграний проти Фамалікан - 25.11.2023, у рамках турнира Кубок Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти Ювентус - 26.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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