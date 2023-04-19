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Інтер - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 03 жовтня 2023, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
37'
Бенфіка
Лиссабон
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Хід матчу
22' Bah, Alexander Вийшов: Araujo, Tomas
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
36%
Нічия
29%
Бенфіка
36%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Inter Milano have won 2 times, there have been 3 draws while Benfica Lisbon have won 0 times. The goal difference is 9-6 in favour of Inter Milano.
  • Inter Milano haven't lost in their last 10 games.
  • Inter Milano have won 9 home matches in a row.
  • Inter Milano haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 46% of their matches, Benfica Lisbon in 49% of their matches.
  • Inter Milano wins 46% of halftimes, Benfica Lisbon wins 49%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Benfica Lisbon leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Inter Milano has better performance than Benfica Lisbon.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Benfica Lisbon's.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 games against Benfica Lisbon (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 3, Benfica Lisbon won 0, 2 draws.
  • Inter Milano scores 1.8 goals in a match against Benfica Lisbon and Benfica Lisbon scores 1.2 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and Benfica Lisbon is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and Benfica Lisbon is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Inter Milano scores 2.3 goals when playing at home and Benfica Lisbon scores 2.2 goals when playing away (on average).
  • Benfica Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
Особисті зустрічі
Інтер
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
19.04.2023 - 22:00 Інтер 3 - 3 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 2 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.09.2023 - 21:45 Салернітана 0 - 4 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Інтер 1 - 2 Завершено Сассуоло П
Чемпіонат Італії 2023/2024
24.09.2023 - 13:30 Емполі 0 - 1 Завершено Інтер В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 Інтер 5 - 1 Завершено Мілан В
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Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2023/2024
29.09.2023 - 22:15 Бенфіка 1 - 0 Завершено Порту В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
24.09.2023 - 20:00 Портимоненсе 1 - 3 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 2 Завершено Зальцбург П
Чемпіонат Португалії 2023/2024
16.09.2023 - 22:30 Візела 1 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
02.09.2023 - 22:30 Бенфіка 4 - 0 Завершено Віторія В
Показати більше
Головні події
22'
Bah, Alexander
Вийшов: Araujo, Tomas
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
36%
Нічия
29%
Бенфіка
36%
Склади команд
1
Sommer, Yann
95
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
28
Бенжамен Павар
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
2
Dumfries, Denzel
10
Martinez, Lautaro
9
Thuram, Marcus
1
Trubin, Anatolii
6
Bah, Alexander
30
Ніколас Отаменді
5
Morato
14
Bernat, Juan
87
Goncalves Neves, Joao Pedro
10
Kokcu, Orkun
11
Анхель Ді Марія
8
Aursnes, Fredrik
27
Рафаел Сілва
7
Neres, David
Стартовий склад
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 7
    Neres, David
    Форвард
  • 11
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 87
    Goncalves Neves, Joao Pedro
    Півзахисник
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
  • 6
    Bah, Alexander
    Півзахисник
    22
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 5
    Morato
    Захисник
  • 14
    Bernat, Juan
  • 1
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Роджер Шмидт
Статистика матчу
2
Штрафні
4
1
Офсайди
3
Фоли
2
47%
Володіння м'ячем
53%
1
Удари в отвір
1
2
Удари повз
Кутові
1
1
Сейви
1
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Бенфіка
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
35'
Інфо
Статистика володіння м'ячем - 56% проти 44% на користь португальської команди. По одному удару у площину воріт.
32'
Темп зустрічі зараз дещо сповільнився, але надовго у центрі поля м'яч не затримується.
29'
Дімарко з вигідної позиції зі штрафного пробивав, але влучив у стінку. Перспективний стандарт завершився нічим.
26'
Господарям вдалося вирівняти гру і зараз вони намагаються більше володіти м'ячем.
24'
Заміна
Все ж таки довелося робити заміну тренерському штабу "Бенфіки". Замість Ба у гру увійшов Араужо.
22'
Пошкодження отримав правий захисник "Бенфіки" Александр Ба. Пауза у нашому матчі. Можливо, навіть знадобиться заміна.
19'
Небезпечний момент
Дюфріс з меж штрафної пробивав, але вище воріт. Акцентовано пробити гравець "Інтера" не зміг.
17'
У ці хвилини активніше почали грати господарі поля, але довести свої атаки до логічного завершення поки що не можуть.
14'
Небезпечний момент
Після вкидання аута захисники "Інтера" забули про Аурснеса, але переграти голкіпера він не зміг. Перший момент у матчі.
11'
У господарів поля поки що суттєві проблеми з переходом із захисту в атаку. У цьому велика заслуга португальської команди.
8'
Барелла подавав з правого флангу, але занадто неточно. Перспективна атака завершилася нічим.
6'
Команди намагаються швидко переходити центр поля, але поки акцентованих атак ще не було.
3'
Гості на початку зустрічі навіть більше володіють м'ячем. Відзначимо високий пресинг португальської команди.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Бенфіка" (запасні): Соареш, Кокубо, Араужу, Гувея, Гуедеш, Маріо, Кабрал, Муса, Флорентіну, Шикінью, Юрасек
Інфо
"Бенфіка": Трубін - Ба, Отаменді, Морату, Бернат - Кокджу, Невес - Ді Марія, Аурснес, Рафа Сілва - Нерес
Інфо
"Інтер" (запасні): Аудеро, Ді Дженнаро, Бісек, Аслані, Дарміан, де Врей, Аугусто, Классен, Куадрадо, Санчес, Сарр
Інфо
"Інтер": Зоммер - Бастоні, Ачербі, Павар - Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфріс - Мартінес, Тюрам
Нагадаємо, що "Інтер" у першому турі вирвав нічию у протистоянні з "Реал Сосьєдадом", а "Бенфіка" поступилася "Зальцбургу".
У квітні цього року клуби грали у минулому розіграші Ліги чемпіонів. Італійці виграли 2:0 на виїзді, після чого були 3:3 у Мілані.
Сьогодні на "Джузеппе Меацца" пройде матч 2-го туру Ліги чемпіонів, у якому "Інтер" прийматиме "Бенфіку". Старт поєдинку заплановано на 22:00.
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Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Зальцбург Зальцбург 0 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 2 Завершено 19:45 - Сьогодні Уніон Уніон 2 Брага Брага 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Копенгаген U19 Копенгаген U19 3 Баварія U19 Баварія U19 2 Завершено 15:00 - Сьогодні Наполи U19 Наполи U19 0 Реал U19 Реал U19 4 Завершено 13:00 - Сьогодні Інтер U19 Інтер U19 1 Бенфіка U19 Бенфіка U19 1

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Анонс матчу "Інтер" - Бенфіка 03.10.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 03.10.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Інтер" (Милан) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Інтер" та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 19.04.2023 закінчилось со счетом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Бенфіка можна подивитися 03.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти "Салернітана" - 30.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий матч команди Бенфіка був зіграний проти Порту - 29.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

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