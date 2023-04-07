Бенфіка - Інтер онлайн трансляція матчу

Матч між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.
Дата проведення матчу: 11.04.2023
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Прошедший поединок команди Бенфіка був зіграний проти Порту - 07.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Порту.
Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти "Салернітана" - 07.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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