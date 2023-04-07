  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бенфіка - Інтер Дивитися онлайн
У тренді

Бенфіка - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 квітня 2023, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Бенфіка
Лиссабон
0 - 1
Оновити
56'
Інтер
Милан
Дивитись трансляцію
Хід матчу
22' Silva, Antonio
Хто переможе?
110 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
36%
Нічия
32%
Інтер
32%
Цікаві факти
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 8 matches.
  • Benfica Lisbon have won 5 home matches in a row.
  • Benfica Lisbon haven't lost in any of their last 22 home matches.
  • Inter Milano haven't won in their last 6 games.
  • Benfica Lisbon have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Benfica Lisbon wins 1st half in 51% of their matches, Inter Milano in 43% of their matches.
  • Benfica Lisbon wins 51% of halftimes, Inter Milano wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Benfica Lisbon leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Benfica Lisbon has better performance than Inter Milano.
  • Benfica Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 3 games against Benfica Lisbon (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Benfica Lisbon won 0, Inter Milano won 2, 1 draws.
  • Benfica Lisbon scores 1 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.33 goals against Benfica Lisbon (on average).
  • Average number of goals in meetings between Benfica Lisbon and Inter Milano is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Benfica Lisbon and Inter Milano is 0.67.
  • Benfica Lisbon scores 2.82 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.7 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano haven't won any of their last 6 away matches.
Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2022/2023
07.04.2023 - 20:00 Бенфіка 1 - 2 Завершено Порту П
Чемпіонат Португалії 2022/2023
02.04.2023 - 20:00 Rio Ave 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
18.03.2023 - 20:00 Бенфіка 5 - 1 Завершено Віторія В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
12.03.2023 - 20:00 Marítimo 0 - 3 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.03.2023 - 22:00 Бенфіка 5 - 1 Завершено Брюгге В
Показати більше
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.04.2023 - 18:00 Салернітана 1 - 1 Завершено Інтер Н
Кубок Італії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.04.2023 - 19:00 Інтер 0 - 1 Завершено Фіорентина П
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Ювентус П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.03.2023 - 22:00 Порту 0 - 0 Завершено Інтер Н
Показати більше
Головні події
Silva, Antonio
22'
Хто переможе?
110 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
36%
Нічия
32%
Інтер
32%
Склади команд
99
Одіссеас Влаходімос
3
Grimaldo, Alex
91
Morato
66
Silva, Antonio
2
Gilberto
61
Luis, Florentino
22
Chiquinho
16
Aursnes, Fredrik
27
Рафаел Сілва
20
Жоау Маріу
88
Ramos, Goncalo
24
Андре Онана
36
Маттео Дарміан
15
Франческо Ачербі
95
Алессандро Бастоні
22
Dumfries, Denzel
23
Ніколо Барелла
77
Brozovic, Marcelo
22
Генріх Мхітарян
32
Федеріко Дімарко
22
Martinez, Lautaro
11
Едін Джеко
Стартовий склад
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Форвард
  • 16
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 22
    Chiquinho
    Форвард
  • 3
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 91
    Morato
    Захисник
  • 66
    Silva, Antonio
    Захисник
    22
  • 2
    Gilberto
    Форвард
  • 99
    Одіссеас Влаходімос
    Воротар
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 11
    Едін Джеко
    Форвард
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роджер Шмидт
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
5
Штрафні
10
9
Фоли
5
51%
Володіння м'ячем
49%
2
Удари повз
2
1
Кутові
5
1
ЖК
1
1
Удари в отвір
Сейви
1
1
Офсайди
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Бенфіка - "Інтер"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
51'
Гоооол!!!
ГООООООООЛ! А ось так! Інтер забиває! Барелла зі зростом 175 см забиває головою. Італієць замкнув навіс свого співвітчизника Бастоні.
50'
Жовта картка
Жовта для Брозовича.
47'
Кілька разів доводили господарів м'яч до чужого штрафного, але міланці відбилися.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Матч, котрий більше побудований на боротьбі. Інтер періодично мав перевагу, але більше її тримала Бенфіка. І шанс, щоб відзначитися, був кращий саме у господарів. Однак поки нулі.
Свисток
Нічого не додав арбітр до першого тайму. Перерва.
41'
Барелла ефектно між ніг прокинув Флорентіну на правому фланзі, але простріл у італійця не вийшов.
39'
Зовсім трохи Джеко не дістався до навісу від Барелли.
37'
Стандарт господарів нічим для них не завершився.
34'
Грімальдо спробував пробити з-за меж штрафного, але м'яч полетів праворуч від воріт.
30'
Здавалося, що двічі (або точно одного разу) м'яч влучив у руку гравцям гостей у їхньому штрафному, але все було надто швидко. Це не пенальті, запевнив арбітр Майкл Олівер.
27'
Лаутаро заробив стандарт, але подача Дімарко ударом не завершилася.
25'
Небезпечний момент
Ух непоганий дальній удар від Ачербі. Захисник метрів з 30-ти пробив, м'яч пролетів зовсім трохи вище правої дев'ятки.
24'
Не надто поспішає Інтер загострювати. Гості позиційно атакують, але дуже далеко від чужих воріт.
22'
Жовта картка
Не за правилами Антоніо Сілва зіграв проти Лаутаро. Жовта для 19-річного захисника господарів.
19'
Маріу пробив з лету з меж штрафного, але м'яч пролетів повз ворота.
16'
Небезпечний момент
Перший хороший момент у матчі. Після навісу Грімальдо з лівого флангу м'яч після віскоку відлетів до Рафа Сілви, і той в дотик пробив у площину - Онана потягнув!
13'
Флорентіну з-за меж штрафного пробив ну дуже невлучно.
9'
Не відкликнувся Джеко на закидання Барелли у штрафний майданчик. Хапається за голову нападник.
8'
Дімарко після своєї подачі спочатку заробив кутовий, а потім його ж навіс від прапорця був винесений.
7'
Володіння м'ячем Інтера супроводжує дуже гучний гул трибун "Ештадіу да Луж".
5'
Перші п'ять хвилин більше в центрі поля та постійній боротьбі.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Ханданович, Кордаз, Госенс, Д'Амброзіо, де Врей, Асллані, Белланова, Гальярдіні, Дзанотті, Карбоні, Корреа, Лукаку.
Інтер: Онана - Дарміан, Ачербі, Бастоні - Дюмфріс, Барелла, Брозович, Мхітарян, Дімарко - Лаутаро Мартінес, Джеко.
Запасні господарів: Гомеш, Соареш, Гуедеш, Шельдеруп, Томе, Тенгстедт, Невес, Нерес, Р. Родрігес, Ндур, П. Муса, Веріссіму.
Бенфіка: Влаходімос - Жілберту, А. Сілва, Морату, Грімальдо - Шикінью, Флорентіну - Жоау Маріу, Рафа Сілва, Аурснес - Рамуш.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Свисток
Головним арбітром цього поєдинку буде Майкл Олівер із Англії.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Бенфікою та Інтером.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Жил Вісенте Жил Вісенте 0 Chaves Chaves 0 Завершено 22:01 - Вчора Барселона Барселона 0 Жирона Жирона 0 Завершено 22:00 - Вчора Бернлі Бернлі 2 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 0 Завершено 21:00 - Вчора Медзь Медзь 2 Легія Легія 2 Завершено 20:30 - Вчора Хапоель Хапоель 1 Маккабі Маккабі 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Бенфіка - "Інтер" 11.04.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 11.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - "Інтер" можна подивитися 11.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший поединок команди Бенфіка був зіграний проти Порту - 07.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команди "Інтер" був зіграний проти "Салернітана" - 07.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден