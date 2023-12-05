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Лутон Таун - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 10 грудня 2023, 16:00 - Кенилворт Роуд
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Лутон Таун
Лутон
1 - 2
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86'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
45' Adebayo, Elijah
58' Nakamba, Marvelous 62' Silva, Bernardo 65' Grealish, Jack 69' Gvardiol, Josko Вийшов: Джон Стоунз 72' Townsend, Andros Вийшов: Morris, Carlton 72' Nakamba, Marvelous Вийшов: Sambi Lokonga, Albert 73' Родрi
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Лутон Таун
31%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
37%
Цікаві факти
  • Did you know that Luton Town scores 56% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 9 games.
  • Luton Town haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Carlton Morris is Luton Town's top scorer with 3 goals. Erling Haaland has scored 14 times for Manchester City.
  • Carlton Morris has assisted the most goals for Luton Town with 2. Jeremy Doku is Manchester City's biggest assister (5).
  • Luton Town have conceded a goal in each of their last 17 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Luton Town wins 1st half in 22% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Luton Town wins 22% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • When Luton Town leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Luton Town is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Luton Town.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Luton Town scores 1.5 goals when playing at home and Manchester City scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams lost their last match.
Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.12.2023 - 22:15 Лутон Таун 3 - 4 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.11.2023 - 18:30 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:15 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Тоттенхем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті Н
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Головні події
73'
Родрi
Townsend, Andros
Вийшов: Morris, Carlton
72'
Nakamba, Marvelous
Вийшов: Sambi Lokonga, Albert
72'
69'
Gvardiol, Josko
Вийшов: Джон Стоунз
65'
Grealish, Jack ГООЛ!
62'
Silva, Bernardo ГООЛ!
Nakamba, Marvelous
58'
ГООЛ! Adebayo, Elijah
45'
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Лутон Таун
31%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
37%
Склади команд
24
Томас Камінські
29
Bell, Amari
4
Lockyer, Tom
15
Mengi, Teden
26
Giles, Ryan
6
Росс Барклі
13
Nakamba, Marvelous
45
Doughty, Alfie
19
Brown, Jacob
11
Adebayo, Elijah
30
Townsend, Andros
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Діаш
6
Натан Аке
24
Gvardiol, Josko
16
Родрi
8
Матео Ковачіч
20
Silva, Bernardo
47
Foden, Phil
10
Grealish, Jack
19
Alvarez, Julian
Стартовий склад
  • 19
    Brown, Jacob
    Форвард
  • 11
    Adebayo, Elijah
    Форвард
    45
  • 30
    Townsend, Andros
    Півзахисник
    72
  • 26
    Giles, Ryan
    Півзахисник
  • 6
    Росс Барклі
    Півзахисник
  • 13
    Nakamba, Marvelous
    Півзахисник
    72 58
  • 45
    Doughty, Alfie
    Півзахисник
  • 29
    Bell, Amari
    Захисник
  • 4
    Lockyer, Tom
    Захисник
  • 15
    Mengi, Teden
    Захисник
  • 24
    Томас Камінські
    Воротар
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
    62
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
    65
  • 16
    Родрi
    Захисник
    73
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
    69
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Edwards, Rob
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
2
Удари в отвір
6
1
Удари повз
6
4
Штрафні
13
4
Сейви
1
13
Фоли
3
31%
Володіння м'ячем
69%
Блоковано ударів
4
2
Кутові
2
1
ЖК
1
Офсайди
1
Трансляція
78'
Жовта картка
Дауті зірвав атаку, сфоливши на Фодені.
75'
Офсайд
Стандарт Сіті біля воріт господарів завершився зафіксованим офсайдом.
73'
Жовта картка
Менгі дісталося від Родрі. А іспанцю дісталося від арбітра: жовта для півзахисника.
72'
Заміна
Локонга і Морріс вийшли замість Накамби і Таунсенда.
70'
Дісталося Грілішу від Брауна у центрі поля. Дивилися арбітри VAR на предмет вилучення, але не знайшли там грубого фолу. Чому тоді зразу хоча б жовту не дати?
69'
Заміна
Стоунс замінив Гвардіола.
67'
Кутовий
Господарі розіграли кутовий, після чого Барклі дальнім ударом пробив правіше від воріт.
66'
Інфо
Перевіряли взяття воріт за допомогою VAR. Апелювали господарі щодо можливої гри рукою в Альвареса. Але м'яч влучив йому в обличчя.
64'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Гості вже попереду! Фоден віддав пас праворуч на забігання Альвареса у штрафний. Аргентинець відразу ж прострілив на дальню стійку, звідки Гріліш в дотик пробив у правий кут.
Інфо
Вперше з 4 листопада забиває Сілва. Тоді Сіті востаннє перемагали в рамках АПЛ.
62'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Нічия на табло! Родрі відібрав м'яч на чужій половині поля, протягнув до чужого штрафного і далі втратив його. Однак Бернарду Сілва першим дотиком з підбирання пробив у дальній лівий кут воріт.
60'
Небезпечний момент
Ось це момент! Після прострілу Аке з лівого флангу Діаш пробив у дотик. Дуже потужний удар полетів у поперечку!
58'
Жовта картка
Накамба затримав м'яч. Неспортивна поведінка і як покарання - жовта.
57'
Кутовий
Альварес з кутового знайшов Родрі у чужому штрафному, але скидання від того вибили захисники Лутона.
56'
Альварес прямим ударом зі штрафного цілив у воротарський кут, але м'яч від голови Накамби летить за лицьову.
52'
Вокер прострілом знайшов ногу Родрі, але той не зміг влучити у площину воріт.
49'
Кутовий
Перший кутовий господарів у матчі завершився нічим. Аке вибив м'яч головою.
47'
Вокер вирішив замінити Голанда? Опинився на вістрі атаки, але Камінський забрав у захисника м'яч.
Свисток
Другий тайм стартував!
Великий знак питання для Гвардіоли. Так, Лутон практично не атакував і гол забив ні з чого. Але хто заважав так зробити Сіті? Шанси відігратися у гостей точно є. Ще б пак. Щоб не було шансів у чинного чемпіона проти команди, яка тільки-но піднялася з Чемпіоншипу?
Свисток
Перерва у матчі. Господарі сенсаційно йдуть на неї ведучи у рахунку.
45+2'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Забиває Лутон! Адебайо відкриває рахунок! Таунсенд навісив з правого флангу, а нападник виграв верхову боротьбу у чужому штрафному.
45'
Інфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
43'
Альварес увійшов до штрафного майданчика, але продовження не знайшов. Позиційна атака у Сіті.
41'
Удар у Вокера метрів з 20 явно не вийшов.
40'
Після подачі Таунсенда м'яч завдяки рикошету від Гріліша потрапив до рук Едерсона.
39'
Діаш зіграв на перехопленні пасу Дауті, після того як той пройшов двох гравців Сіті.
37'
Двічі поспіль у двох атаках Гріліш завдавав дальнього удару, але обидві спроби були заблоковані. Також бив Ковачич, однак по горобцях.
33'
Перший удар від Лутона, але Едерсон без проблем впорався з пострілом Таунсенда.
33'
Камінський вдало грає на виході з стрічки воріт і забирає до рук м'яч з-під ніг Фодена.
30'
Небезпечний момент
Гріліш і Альварес розіграли комбінацію поблизу чужих воріт. Вона завершилася ударом аргентинця, але у зовнішню частину сітки воріт.
29'
Гра в центрі поля. Під акомпанемент сильно дощу вона стає менш активною.
26'
Офсайд
Родрі зайшов занадто далеко. Сілва віддав йому пас в офсайд.
22'
І знову Камінський рятує господарів. Цього разу витягнув з-під поперечки дальній удар Родрі.
20'
Не вистачає Голанда гостям. Гвардіол знову навішує, але кому замикати ці подачі?
17'
Дауті навісом зі стандарту не знайшов нікого з партнерів у чужому штрафному майданчику.
13'
Камінський отримав не надто зручний пас від партнера і вирішив не ризикувати, вибивши мʼяч аж до воріт Едерсона.
10'
Спочатку Менгі, а потім Альварес опинилися на газоні з кількахвилинним інтервалом. Однак обоє уже повернулися у гру.
7'
Гвардіол намагався загострити прострілом, але гравці Лутона винесли мʼяч зі штрафної.
3'
Небезпечний момент
Важко буде господарям сьогодні. Фоден уже встиг створити момент. Філ пробив з лівої частини штрафного майданчика у дальній кут - Камінський потягнув кінчиками пальців.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Ортега, Карсон, Бобб, Аканджі, Гомес, Нунес, Стоунс, Філліпс.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол - Родрі, Ковачич - Б. Сілва, Фоден, Гріліш - Альварес.
Запасні господарів: Крул, Андерсен, Беррі, Джонсон, Кларк, Чонг, Локонга, Морріс, Мпанзу.
Лутон: Камінскі - Менгі, Лок'єр, Белл - Дауті, Накамба, Барклі, Джайлс - Таунсенд, Адебайо, Браун.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Лутон посідає 18 місце у чемпіонаті, а Сіті іде на четвертому. 21 очко різниці між командами.
Вітаємо всіх читачів UA-Футбол! Запрошуємо вас на текстову пряму трансляцію матчу 16 туру АПЛ, у якому Лутон прийме Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Лутон Таун - "Манчестер Сіті" 10.12.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Лутон Таун (Лутон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Кенилворт Роуд.

Дата проведення матчу: 10.12.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд Edwards, Rob и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лутон Таун - "Манчестер Сіті" можна подивитися 10.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Лутон Таун - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

Предыдущий матч команди Лутон Таун був зіграний проти Арсенал - 05.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Астон Вілла" - 06.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу Лутон Таун - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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