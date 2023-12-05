Лутон Таун - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою Лутон Таун (Лутон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Кенилворт Роуд.
Дата проведення матчу: 10.12.2023
Час початку матчу: 16:00
Для здобуття перемоги тренери команд Edwards, Rob и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс
Предыдущий матч команди Лутон Таун був зіграний проти Арсенал - 05.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Астон Вілла" - 06.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
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