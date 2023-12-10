Лутон Таун - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

між командою Лутон Таун (Лутон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 27.02.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Лутон Таун (Лутон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Лутон Таун та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 10.12.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Edwards, Rob и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс
команди Лутон Таун був зіграний проти "Ліверпуль" - 21.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Борнмут" - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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