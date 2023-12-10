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Лутон Таун - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 27 лютого 2024, 22:00 . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Лутон Таун
Лутон
2 - 5
Оновити
73'
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
3' Haaland, Erling 18' Haaland, Erling 38' Bell, Amari 39' Grealish, Jack Вийшов: Doku, Jeremy 40' Haaland, Erling 45' Clark, Jordan
52' Clark, Jordan 55' Haaland, Erling 56' Woodrow, Cauley Вийшов: Townsend, Andros 58' Haaland, Erling
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Лутон Таун
32%
Нічия
21%
Манчестер Сіті
47%
Цікаві факти
  • Manchester City haven't lost in their last 16 games.
  • Manchester City have a winning streak of 7 matches away from home.
  • Luton Town have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Luton Town wins 1st half in 28% of their matches, Manchester City in 52% of their matches.
  • Luton Town wins 28% of halftimes, Manchester City wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Luton Town leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Luton Town is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 45% of their matches.
  • In FA Cup, Manchester City has better performance than Luton Town.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • Luton Town scores 1.54 goals when playing at home and Manchester City scores 2.2 goals when playing away (on average).
  • Luton Town have lost 3 matches in a row.
  • Luton Town haven't won in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Лутон Таун
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.02.2024 - 21:30 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 18:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Лутон Таун 1 - 3 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 4 - 4 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Лутон Таун 4 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.02.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 Копенгаген 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Евертон В
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Новини команд
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Головні події
58'
Haaland, Erling ГООЛ!
Woodrow, Cauley
Вийшов: Townsend, Andros
56'
55'
Haaland, Erling ГООЛ!
ГООЛ! Clark, Jordan
52'
ГООЛ! Clark, Jordan
45'
40'
Haaland, Erling ГООЛ!
39'
Grealish, Jack
Вийшов: Doku, Jeremy
Bell, Amari
38'
18'
Haaland, Erling ГООЛ!
3'
Haaland, Erling ГООЛ!
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Лутон Таун
32%
Нічия
21%
Манчестер Сіті
47%
Склади команд
23
Тім Крул
29
Bell, Amari
16
Burke, Reece
15
Mengi, Teden
45
Doughty, Alfie
6
Росс Барклі
18
Clark, Jordan
7
Ogbene, Chiedozie
9
Morris, Carlton
14
Chong, Tahith
10
Woodrow, Cauley
18
Ortega, Stefan
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
25
Мануель Аканджі
6
Натан Аке
8
Матео Ковачіч
20
Silva, Bernardo
27
Nunes, Matheus
17
De Bruyne, Kevin
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 10
    Woodrow, Cauley
    Форвард
    56
  • 9
    Morris, Carlton
    Форвард
  • 14
    Chong, Tahith
  • 45
    Doughty, Alfie
    Півзахисник
  • 6
    Росс Барклі
    Півзахисник
  • 18
    Clark, Jordan
    Форвард
    52 45
  • 7
    Ogbene, Chiedozie
  • 29
    Bell, Amari
    Захисник
    38
  • 16
    Burke, Reece
    Півзахисник
  • 15
    Mengi, Teden
    Захисник
  • 23
    Тім Крул
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    58 55 40 18 3
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
    39
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Edwards, Rob
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
2
Удари в отвір
11
46%
Володіння м'ячем
54%
2
Штрафні
8
4
Офсайди
4
Фоли
2
1
Кутові
1
1
Удари повз
1
6
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Лутон Таун - "Манчестер Сіті"
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Setanta Sports +
Трансляція
65'
Барклі б'є з-під Стоунза - Ортега витягує м'яч і переводить на кутовий. Потім Чонг на корнері не зорієнтувався і не пробив як слід - Штефан снаряд легко забрав.
62'
Заміна
Кларк пішов і Огбене теж, з'явилися Мпанзу і Хасіока.
57'
Гоооол!!!
Голанд знову забиває, свій 5-й гол у матчі. Цього разу з передачі Сілви. Крул пропустив поміж ніг.
55'
Заміна
Таунсенд замість Вудроу у господарів.
53'
Гоооол!!!
"Сіті" всіх заспокоює - знову Де Брюйне ассистує на Голанда. Кевіна запустили в прорив із глибини, а далі Кевін покотив Ерлінгу на порожні.
51'
Гоооол!!!
"Лутон" скорочує розрив у рахунку! Кларк прошив Ортегу після помилки "Сіті" в обороні. Самі собі привезли гол "містяни".
49'
Крул парирував удар Нунеса майже впритул, Матеуса 1 на 1 вивів Стоунз.
45'
Свисток
Другий тайм стартував.
45+3'
Свисток
Йдемо на перерву. Складно сказати, чи повернув "Лутон" інтригу в поєдинок. Якщо "Сіті" не забуде вийти на другий тайм, то "капелюшники" напевно пропустять ще 1-2 голи від зв'язки Де Брюйне - Голанд.
44'
Гоооол!!!
Кларк! НІЧОГО СОБІ! Приголомшливий удар на рівному місці від хавбека, прямо в дев'ятку. Ортега навіть не стрибнув. 1:3.
41'
Гоооол!!!
Хет-трик Ерлінга! Голанд майстерно уникнув офсайду, відірвавшись від Джонсона, а далі перекинув Крула. Мастер!
38'
Заміна
У господарів йде з поля Белл, замість нього Джонсон. Пошкодження в Амарі. У "Сіті" Доку поміняв Гріліша. Теж щось трапилося з Джеком.
34'
Нунес на газоні, медики навколо нього. Пауза, водопій.
30'
Голанд! Кевін! Шалену комбінацію їм допоміг організувати Сілва. Де Брюйне пробив у голкіпера після закидання Бернарду, і Ерлінг зробив те ж саме на добиванні.
28'
"Лутон", якщо і йде в атаку, то тільки лівим флангом. Ось звідти зараз Дауті прострілив - у руки Ортезі.
25'
Небезпечний момент
Голанд! Стоунз підключився у правому напівфланзі, партнери круто створили йому там простір, і звідти пішов пас на Ерлінга на 11-метрову позначку, але форвард не переграв Крула.
22'
Гріліш змістився з флангу в центр і перевірив, чи спить Крул. Не спить, удар було завдано чітко по центру.
18'
Гоооол!!!
Якби його було можливо зупинити... Той самий Огбене таки упустив Голанда, Ерлінг оббіг захисника після вертикального пасу Де Брюйне і прошив голкіпера.
16'
Голанда завалив Огбене в центральному колі. Високо намагаються "капелюшники" зустрічати Ерлінга.
11'
М'яч вибито після прострілу Де Брюйне. Матч спокійно розгортається, у "Сіті" все під контролем.
7'
Дауті двічі прострілював на Морріса, але якщо першого разу форвард не дотягнувся до м'яча, то другого разу йому завадив захисник.
3'
Гоооол!!!
А ось і гол! Цього разу Голанд перший на м'ячі. Нунес знайшов Де Брюйне у штрафному майданчику, Кевін відмінно туди вбіг, ну а далі бельгієць ідеально викотив норвежцю під удар.
2'
Ортега запустив м'яч у напрямку Голанда - захисник випередив Ерлінга. Поки що спостерігаємо за спокійним розміреним володінням "Сіті".
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Манчестер Сіті": Ортега, Вокер (к), Стоунз, Аканджі, Аке, Ковачич, Нунес, Де Брюйне, Бернарду Сілва, Гріліш, Голанд
Інфо
"Лутон": Крул, Огбене, Бурке, Менгі, Белл, Дауті, Барклі, Кларк, Чонг, Вудроу, Морріс (к)
Інфо
Добрий день, пані та панове! О 22:00 за Києвом ми спостерігатимемо за подіями поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії між "Лутоном" і "Манчестер Сіті".
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Анонс матчу Лутон Таун - "Манчестер Сіті" 27.02.2024, Кубок Англії

між командою Лутон Таун (Лутон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 27.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Лутон Таун (Лутон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Лутон Таун та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 10.12.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Edwards, Rob и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лутон Таун - "Манчестер Сіті" можна подивитися 27.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Лутон Таун - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

команди Лутон Таун був зіграний проти "Ліверпуль" - 21.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Борнмут" - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Лутон Таун - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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