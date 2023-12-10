Лутон Таун - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Свисток

Йдемо на перерву. Складно сказати, чи повернув "Лутон" інтригу в поєдинок. Якщо "Сіті" не забуде вийти на другий тайм, то "капелюшники" напевно пропустять ще 1-2 голи від зв'язки Де Брюйне - Голанд.