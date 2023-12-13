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Ройял Антверпен - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 грудня 2023, 22:00 - Босэйлстадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Марко Гвида
Рейтинг матчу:
Ройял Антверпен
1 - 0
Оновити
18'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
2' Vermeeren, Arthur
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ройял Антверпен
36%
Нічия
32%
Барселона
32%
Цікаві факти
  • Royal Antwerp FC have a losing streak of 5 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that FC Barcelona scores 30% of their goals between the minutes 16-30?
  • Royal Antwerp FC have won 4 home matches in a row.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 4 games.
  • Arthur Vermeeren has assisted the most goals for Royal Antwerp FC with 2. Ilkay Gundogan is FC Barcelona's biggest assister (2).
  • Royal Antwerp FC wins 1st half in 44% of their matches, FC Barcelona in 45% of their matches.
  • Royal Antwerp FC wins 44% of halftimes, FC Barcelona wins 45%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 5 goals.
  • When Royal Antwerp FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Royal Antwerp FC is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than Royal Antwerp FC.
  • Royal Antwerp FC scores 2.07 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • Royal Antwerp FC have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ройял Антверпен
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершено Ройял Антверпен
Останні матчі - Ройял Антверпен
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Серкль Брюгге 1 - 3 Завершено Ройял Антверпен В
Кубок Бельгии 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Ройял Антверпен 5 - 2 Завершено Шарлеруа В
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
02.12.2023 - 21:45 Ройял Антверпен 1 - 0 Завершено Ауд-Хеверле Левен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 19:45 Шахтар 1 - 0 Завершено Ройял Антверпен П
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
24.11.2023 - 21:45 Сент-Трюйден 1 - 1 Завершено Ройял Антверпен Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Порту В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.11.2023 - 17:15 Барселона 2 - 1 Завершено Алавес В
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Головні події
ГООЛ! Vermeeren, Arthur
2'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ройял Антверпен
36%
Нічия
32%
Барселона
32%
Склади команд
1
Butez, Jean
5
Wijndal, Owen
44
Coulibaly, Soumaila
23
Тобі Алдервейрелд
2
De Laet, Ritchie
8
Yusuf, Alhassan
48
Vermeeren, Arthur
27
Keita, Mandela
19
Ejuke, Chidera
18
Janssen, Vincent
7
Гірано Керк
13
Pena, Inaki
39
Fort, Hector
23
Kounde, Jules
15
Андреас Крістенсен
3
Balde, Alejandro
20
Серхi Роберто
18
Оріоль Ромеу
32
Marin, Fermin Lopez
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовскі
7
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 19
    Ejuke, Chidera
  • 18
    Janssen, Vincent
    Форвард
  • 7
    Гірано Керк
    Форвард
  • 8
    Yusuf, Alhassan
    Півзахисник
  • 48
    Vermeeren, Arthur
    Півзахисник
    2
  • 27
    Keita, Mandela
    Півзахисник
  • 5
    Wijndal, Owen
    Захисник
  • 44
    Coulibaly, Soumaila
    Захисник
  • 23
    Тобі Алдервейрелд
    Воротар
  • 2
    De Laet, Ritchie
    Захисник
  • 1
    Butez, Jean
    Воротар
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 32
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
  • 39
    Fort, Hector
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • ван Боммель, Марк
  • Xavi
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
Сейви
1
30%
Володіння м'ячем
70%
LIVE
Трансляція матчу Ройял Антверпен - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
16'
Ферран на лівому фланзі атаки не пройшов повз де Лата з м'ячем.
14'
Барселона тримає м'яч у центрі поля цими хвилинами.
12'
Спокійний перебіг подій. Антверпен на м'ячі.
10'
Небезпечний момент
Бюте біля правої стійки власних воріт махнув ногою повз м'яч, після чого хоч устиг виправитись.
7'
Антверпен спокійно розбиває атаки Барселони. Точно не перший матч.
5'
Ледь не перша комбінація на чужій половині від гостей.
3'
Барселона продовжує гратись із м'ячем на власній половині.
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пенья підставив Ромеу в центрі штрафного передачею від воріт, той подарив м'яч Вермерену, а суперник розстріляв ворота.
1'
Небезпечний момент
Янссен забрав м'яч на лівому фланзі штрафного у Форта, прострілив на ближню, але Керк не влучив у кут.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Результат цієї гри не має турнірного значення.
Інфо
У першому матчі перемогла Барселона — 5:0.
Інфо
Барселона йде першою з 4 нічиїми та 1 поразкою — 12 очок.
Інфо
Антверпен іде останнім із 5 поразками — 0 очок.
Запасні: Астралага, Кочен, Канселу, Педрі, Рафінья, Феліш, Гюндоган, Аларкон, Касадо, Кубарсі, Гаррідо, Гію.
Барселона: Пенья — Форт, Кунде, Крістенсен, Бальде — Роберто, Ромеу, Фермін — Ямал, Левандовські, Торрес.
Запасні: де Волф, Ламменс, Іленіхена, Батай, Смітс, Корбані.
Антверпен: Бюте — де Лат, Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал — Кейта, Вермерен, Юсуф — Керк, Янссен, Еджуке.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Марко Гуїдо (Торре-Аннунціата, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H. На полі стадіону Босейлстадіон (Антверпен, Бельгія) зіграють бельгійський Антверпен та каталонська Барселона.
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Анонс матчу Ройял Антверпен - "Барселона" 13.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Ройял Антверпен та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Босэйлстадион.

Дата проведення матчу: 13.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ройял Антверпен та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Ройял Антверпен залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Ройял Антверпен у попередньому футбольному матчі 19.09.2023 закінчилось с такими результатами: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд ван Боммель, Марк и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ройял Антверпен - "Барселона" можна подивитися 13.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Ройял Антверпен - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ройял Антверпен
Країна: Бельгия

Предыдущий поединок команди Ройял Антверпен був зіграний проти Серкль Брюгге - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ройял Антверпен.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 10.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Ройял Антверпен - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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