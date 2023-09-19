Барселона - Ройял Антверпен онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Ройял Антверпен проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 19.09.2023
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Бетіс - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: Ройял Антверпен
Країна: Бельгия
Прошедший поединок команди Ройял Антверпен був зіграний проти Вестерло - 15.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ройял Антверпен.
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