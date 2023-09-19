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Барселона - Ройял Антверпен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 19 вересня 2023, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Раду Петереску
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Ройял Антверпен
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Хто переможе?
94 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
35%
Нічия
33%
Ройял Антверпен
32%
Цікаві факти
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 7 games.
  • FC Barcelona have won 3 home matches in a row.
  • Royal Antwerp FC haven't lost in their last 6 games.
  • Royal Antwerp FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 50% of their matches, Royal Antwerp FC in 42% of their matches.
  • FC Barcelona wins 50% of halftimes, Royal Antwerp FC wins 42%.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Royal Antwerp FC leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Royal Antwerp FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Royal Antwerp FC's.
  • FC Barcelona scores 1.88 goals when playing at home and Royal Antwerp FC scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • Royal Antwerp FC have lost none of their last 4 away matches.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 8 games.
  • FC Barcelona have won 4 home matches in a row.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • FC Barcelona scores 2 goals when playing at home and Royal Antwerp FC scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.09.2023 - 22:05 Барселона 5 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Вільярреал 3 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:30 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона Н
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Останні матчі - Ройял Антверпен
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
15.09.2023 - 21:45 Вестерло 0 - 3 Завершено Ройял Антверпен В
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Юніон Сент-Жілуаз 2 - 2 Завершено Ройял Антверпен Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
30.08.2023 - 22:00 АЕК 1 - 2 Завершено Ройял Антверпен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
22.08.2023 - 22:00 Ройял Антверпен 1 - 0 Завершено АЕК В
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
18.08.2023 - 21:45 Ауд-Хеверле Левен 1 - 1 Завершено Ройял Антверпен Н
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Новини команд
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Хто переможе?
94 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
35%
Нічия
33%
Ройял Антверпен
32%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Ройял Антверпен
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр — Раду Петреску (Румунія).
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Барселони:
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Антверпена:
Зустрічаються суперники Шахтаря та Порту по групі H. Барса пройшла до ЛЧ як чемпіон Іспанії, а бельгійці стали бронзовими призерами в своїй лізі та подолали кваліфікацію.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Барселона – Антверпен.
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Анонс матчу "Барселона" - Ройял Антверпен 19.09.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Ройял Антверпен проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 19.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Ройял Антверпен можна подивитися 19.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Ройял Антверпен, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Бетіс - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Ройял Антверпен
Країна: Бельгия

Прошедший поединок команди Ройял Антверпен був зіграний проти Вестерло - 15.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ройял Антверпен.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Ройял Антверпен онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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