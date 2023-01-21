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Ноттінгем Форест - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 грудня 2023, 17:00 - Сити Граунд . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
0 - 0
Оновити
15'
Борнмут
Борнмут
Дивитись трансляцію
Хід матчу
5' Boly, Willy
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
31%
Нічия
34%
Борнмут
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Nottingham Forest and AFC Bournemouth is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 3 times, there have been 4 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 12-8 in favour of Nottingham Forest.
  • During the last 17 meetings, Nottingham Forest have won 4 times, there have been 6 draws while AFC Bournemouth have won 7 times. The goal difference is 22-17 in favour of AFC Bournemouth.
  • Nottingham Forest's last home win against AFC Bournemouth was in 2018.
  • Last season's matches: 2-3 (Nottingham Forest at home) and 1-1 (AFC Bournemouth at home).
  • Did you know that Nottingham Forest scores 35% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Nottingham Forest haven't won in their last 6 games.
  • Nottingham Forest have a losing streak of 3 matches at home.
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 5 games.
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Nottingham Forest haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Taiwo Awoniyi is Nottingham Forest's top scorer with 4 goals. Dominic Solanke has scored 9 times for AFC Bournemouth.
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 25% of their matches, AFC Bournemouth in 25% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 25% of halftimes, AFC Bournemouth wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Nottingham Forest.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • AFC Bournemouth have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 0, AFC Bournemouth won 3, 2 draws.
  • Nottingham Forest scores 0.8 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.4 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and AFC Bournemouth is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and AFC Bournemouth is 0.8.
  • Nottingham Forest scores 1.17 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.17 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
0
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіоншип 2021/2022
03.05.2022 - 21:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіоншип 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Борнмут
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.12.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Фулгем 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 3 Завершено Борнмут В
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Головні події
Boly, Willy
5'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
31%
Нічия
34%
Борнмут
34%
Склади команд
1
Turner, Matt
5
Mangala, Orel
40
Murillo
30
Boly, Willy
15
Toffolo, Harry
10
Gibbs-White, Morgan
27
Дівок Орігі
22
Yates, Ryan
7
Williams, Neco
11
Wood, Chris
21
Elanga, Anthony
1
Нето
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
29
Billing, Philip
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
11
Ouattara, Dango
24
Semenyo, Antoine
16
Tavernier, Marcus
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 11
    Wood, Chris
    Форвард
  • 21
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 15
    Toffolo, Harry
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 27
    Дівок Орігі
    Форвард
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 5
    Mangala, Orel
  • 40
    Murillo
  • 30
    Boly, Willy
    Захисник
  • 1
    Turner, Matt
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 1
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Андони Ираола
Статистика матчу
1
ЖК
1
Штрафні
3
Кутові
1
3
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Ноттінгем Форест - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
13'
Небезпечний момент
Забарний уже другу класну діагональ на фланг запускає за 13 зіграних хвилин. Ось тепер непоганий момент вийшов. М'яч транзитом через кількох партнерів дійшов до Соланке, Домінік пробив у бокову сітку.
10'
Серія корнерів біля воріт господарів завершена. Два кутових поспіль подавав "Борнмут", "Форесту" вдалося відбитися.
7'
Вуд вийшов на ударну позицію, проскочивши повз Сенесі, однак на останньому рубежі був воротар. Потім трюк повторив Еланга. Орігі покотив на партнера під ногою Забарного.
5'
Жовта картка
Болі зриває контратаку "Борнмута", Соланке на газоні. Жовта для захисника "Форест".
2'
Фол Біллінга на Йєйтсі на половині поля господарів. Поки що команди придивляються одна до одної.
1'
Поїхали!
Інфо
"Борнмут": 1. Нето (к), 15. Сміт, 27. Забарний, 25. Сенесі, 11. Данго, 4. Кук, 10. Крісті, 29. Біллінг, 24. Семеньо, 9. Соланке, 16. Таверньє
Інфо
"Ноттінгем Форест": 1. Тернер, 5. Мангала, 7. Вільямс, 10. Гіббс-Вайт, 11. Вуд, 15. Тоффоло, 21. Еланга, 22. Йєйтс (к), 27. Орігі, 30. Болі, 40. Мурілло
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! 17-та команда першості приймає в домашніх стінах 14-ту команду таблиці. "Борнмут" Забарного їде в гості до колективу, якому вдалося відірватися від зони вильоту.
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Борнмут" 23.12.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 23.12.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 21.01.2023 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Борнмут" можна подивитися 23.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий поединок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Тоттенхем" - 15.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти Лутон Таун - 16.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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