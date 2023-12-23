Борнмут - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 04.02.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь "Борнмут" (Борнмут) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 23.12.2023 закінчилось : 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Нуну Эшпириту Санту розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
команди "Борнмут" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 01.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Арсенал - 30.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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