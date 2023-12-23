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Борнмут - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 лютого 2024, 16:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Welch, Rebecca
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
1 - 1
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перерыв
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хід матчу
5' Kluivert, Justin 23' Senesi, Marcos 35' Kluivert, Justin 45' Каллум Хадсон-Одой
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
38%
Нічия
31%
Ноттінгем Форест
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Nottingham Forest when AFC Bournemouth is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Nottingham Forest is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 5 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 1 times. The goal difference is 14-5 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 18 meetings, AFC Bournemouth have won 8 times, there have been 6 draws while Nottingham Forest have won 4 times. The goal difference is 25-19 in favour of AFC Bournemouth.
  • Nottingham Forest's last away win against AFC Bournemouth was in 2014.
  • Last season's matches: 1-1 (AFC Bournemouth at home) and 2-3 (Nottingham Forest at home).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 7% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 26% of their goals between the minutes 0-15?
  • When playing at home, AFC Bournemouth have not lost to Nottingham Forest in their last 3 encounters.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 4 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 12 goals. Chris Wood has scored 8 times for Nottingham Forest.
  • Marcus Tavernier has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 4. Anthony Elanga is Nottingham Forest's biggest assister (6).
  • Marcos Senesi has more yellow cards (5) than any other player at AFC Bournemouth. Orel Mangala has collected 6 for Nottingham Forest.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 27% of their matches, Nottingham Forest in 23% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 27% of halftimes, Nottingham Forest wins 23%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 36% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Nottingham Forest.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • AFC Bournemouth have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 4, Nottingham Forest won 0, 1 draws.
  • AFC Bournemouth have lost just 0 of their last 3 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 0 of their last 3 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth scores 2 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 1.2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Nottingham Forest is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Nottingham Forest is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AFC Bournemouth scores 1.44 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 0.96 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Борнмут
4
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіоншип 2021/2022
03.05.2022 - 21:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2023/2024
25.01.2024 - 21:45 Борнмут 5 - 0 Завершено Суонсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.01.2024 - 18:30 Борнмут 0 - 4 Завершено Ліверпуль П
Кубок Англії 2023/2024
06.01.2024 - 17:00 Квінз Парк Рейнджерс 2 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:30 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Арсенал П
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Брістоль Сіті 0 - 0 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 19:30 Брентфорд 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Кубок Англії 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Блекпул 2 - 3 Завершено Ноттінгем Форест В
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 16:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Блекпул Н
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Головні події
45'
Каллум Хадсон-Одой ГООЛ!
Kluivert, Justin
35'
Senesi, Marcos
23'
ГООЛ! Kluivert, Justin
5'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
38%
Нічия
31%
Ноттінгем Форест
31%
Склади команд
1
Нето
5
Kelly, Lloyd
25
Senesi, Marcos
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
17
Sinisterra, Luis
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
9
Домінік Соланке
26
Sels, Matz
7
Williams, Neco
32
Omobamidele, Andrew
40
Murillo
3
Tavares, Nuno
22
Yates, Ryan
16
Dominguez, Nicolas
21
Elanga, Anthony
10
Gibbs-White, Morgan
14
Каллум Хадсон-Одой
9
Awoniyi, Taiwo
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 17
    Sinisterra, Luis
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
    35 5
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
    23
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 9
    Awoniyi, Taiwo
    Форвард
  • 21
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 14
    Каллум Хадсон-Одой
    45
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 32
    Omobamidele, Andrew
    Захисник
  • 40
    Murillo
  • 3
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 26
    Sels, Matz
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Нуну Эшпириту Санту
Статистика матчу
1
Удари в отвір
5
1
Удари повз
6
Кутові
4
6
Штрафні
10
4
Сейви
9
Фоли
6
2
Блоковано ударів
2
ЖК
46%
Володіння м'ячем
54%
1
Офсайди
Трансляція
45+3'
Свисток
Свисток на перерву. "Ноттінгем" таки зрівняв рахунок. З огляду на докладені для цього зусилля, все закономірно.
45'
Гоооол!!!
Хадсон-Одої почув нас, 1:1 під кінець тайму. Стандарт, Мурілло не вдалося скинути м'яч у штрафний, снаряд відскочив до Каллума, а той виконав у дальній кут.
43'
Єйтс пробиває після прострілу Еланги - та що ж таке, а можна бити не в Нету і сильніше?
41'
М'яч застряг у центрі поля, дуже багато боротьби між гравцями: єдиноборства, дуелі, фоли. Кук ось зупинив Гіббса-Вайта поштовхом у спину.
37'
Немає удару по воротах від "Фореста" після навали. Поки мало конструктиву як від однієї, так і від іншої команди.
31'
Тепер корнер заробив "Борнмут". Удар Сіністерри здалеку був заблокований.
28'
"Форест" заробив перший кутовий у цьому матчі. Забарний вибив м'яч на другий кутовий для "Форест" у цьому поєдинку.
25'
Йєйтс із півоберту пальнув із лінії воротарського. Мурілло йому туди скинув м'яч головою після подачі зі штрафного, це точно домашня заготовка. Щоправда, удар - просто в Нето.
23'
Жовта картка
Ох, тягне на жовту, так, це гірчичник. Сенесі прилетів не у свій район відповідальності й жорстко зрубав Хадсона-Одої.
21'
Крісті на газоні, є проблеми з ногою у лідера господарів.
19'
На Забарного Крісті вішав зі штрафного. До Іллі м'яч не дійшов.
16'
На індивідуальній майстерності Авоньї проскочив Сенесі. Забарний удар форварда з гострого кута не накрив, але постріл був настільки слабким, що Нету навіть не напружувався.
15'
"Ноттінгем" намагається оговтатися. Поки не виходить: нервове володіння, а "Борнмут" грамотно перекриває зони.
11'
Є відповідь гостей. Авоньї приклався з вигідної позиції, з коридору між Забарним і Сенесі, але Нету на місці, пірнув у кут. Варто зазначити, що м'яч летів несильно.
10'
Клюйверт намагався на дубль піти. М'яч відрикошетив від захисника в руки голкіперу, жодних труднощів для Сельса.
6'
Гоооол!!!
Гол! Сіністерра потилицею підправив м'яч на дальню штангу після подачі з корнера, де Клюйверт вдало підставив ногу. Правильно зробив, хто знає, раптом снаряд не влучив би у ворота без його дотику.
2'
Є перший удар і кутовий у матчі. Семеньо викотив м'яч під постріл Крісті, снаряд зачепив захисника після його залпу.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Ноттінгем Форест": 26. Сельс, 3. Тавареш, 7. Вільямс, 9. Авоньї, 10. Гіббс-Вайт, 14. Хадсон-Одої, 16. Домінгес, 21. Еланга, 22. Єйтс (к), 32. Омобаміделе, 40. Мурілло
Інфо
"Борнмут": 1. Нето (к), 4. Кук, 5. Келлі, 9. Соланке, 10. Крісті, 15. Сміт, 17. Сіністерра, 19. Клюйверт, 24. Семеньо, 25. Сенесі, 27. Забарний
Інфо
Добрий день, пані та панове! 13-та команда першості приймає у себе вдома на "Вайталіті Стедіум" 17-й колектив таблиці. У "Борнмута" є шанс наблизитися до ТОП-10, а у "Ноттінгема" - відірватися від зони вильоту.
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Анонс матчу "Борнмут" - Ноттінгем Форест 04.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 04.02.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Борнмут" (Борнмут) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 23.12.2023 закінчилось : 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Нуну Эшпириту Санту розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Ноттінгем Форест можна подивитися 04.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

команди "Борнмут" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 01.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Арсенал - 30.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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