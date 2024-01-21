Жирона - Севілья онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - "Севілья" 21.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Жирона (Жирона) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 21.01.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Жирона (Жирона) та командою "Севілья" (Севилья):

між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Жирона у попередньому футбольному матчі 26.08.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



команди Жирона був зіграний проти Райо Вальєкано - 17.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)

Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905

Країна: Испания

Тренер: Кике Санчес Флорес



команди "Севілья" був зіграний проти Хетафе - 16.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Севілья".

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