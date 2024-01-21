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Жирона - Севілья онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 січня 2024, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Севілья
Севилья
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Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
49%
Нічия
24%
Севілья
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Sevilla FC is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, Girona FC have won 4 times, there have been 0 draws while Sevilla FC have won 4 times.
  • Last season Girona FC won both games against Sevilla FC (2-1 at home and 2-0 away).
  • In LaLiga, Girona FC have 3 successive home wins.
  • Sevilla FC have a losing streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Girona FC scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Sevilla FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC haven't lost in their last 16 games.
  • Girona FC have won 4 home matches in a row.
  • Girona FC haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Sevilla FC haven't won any of their last 4 games against Girona FC.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Sevilla FC haven't scored in 4 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's home record this season: 8-1-1.
  • Sevilla FC's away record this season: 1-3-5.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 11 goals. Youssef En-Nesyri has scored 5 times for Sevilla FC.
  • A year ago, Girona FC were number 11 in the table with 24 points. Now they are number 1 with 49 points.
  • Girona FC wins 1st half in 35% of their matches, Sevilla FC in 24% of their matches.
  • Girona FC wins 35% of halftimes, Sevilla FC wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Sevilla FC leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Sevilla FC.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 4, Sevilla FC won 1, 0 draws.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC scores 1.4 goals in a match against Sevilla FC and Sevilla FC scores 0.8 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Sevilla FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Sevilla FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Girona FC scores 2.22 goals when playing at home and Sevilla FC scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • Sevilla FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
4
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.08.2023 - 22:30 Севілья 1 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 17:15 Жирона 2 - 1 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2018
28.04.2019 - 16:45 Жирона 1 - 0 Завершено Севілья
Останні матчі - Жирона
Кубок Іспанії 2023/2024
17.01.2024 - 22:30 Жирона 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.01.2024 - 15:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Жирона Н
Кубок Іспанії 2023/2024
06.01.2024 - 19:00 Ельче 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 22:30 Жирона 4 - 3 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 20:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Жирона Н
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Останні матчі - Севілья
Кубок Іспанії 2023/2024
16.01.2024 - 21:00 Хетафе 1 - 3 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.01.2024 - 22:00 Севілья 2 - 3 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 20:15 Севілья 0 - 2 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.12.2023 - 17:15 Атлетіко 1 - 0 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.12.2023 - 22:30 Гранада 0 - 3 Завершено Севілья В
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Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
49%
Нічия
24%
Севілья
27%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - "Севілья"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
"Севілья": 1. Дмитрович, 16. Навас, 14. Ньянзу, 4. Серхіо Рамос, 22. Баде, 3. Педроса, 18. Соу, 8. Хордан, 7. Сусо, 5. Окампос, 20. Ісаак
Інфо
"Жирона": 13. Гассаніга, 3. Мігел, 8. Циганков, 9. Довбик, 15. Хуанпе (к), 16. Савіо, 17. Блінд, 20. Ян Коуто, 21. Херрера, 23. Іван Мартін, 24. Порту
Інфо
Добрий день, пані та панове! Матч 21-го туру Ла Ліги, друга команда першості приймає 17-ту.
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Анонс матчу Жирона - "Севілья" 21.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Жирона (Жирона) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 21.01.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Жирона (Жирона) та командою "Севілья" (Севилья):

між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Жирона у попередньому футбольному матчі 26.08.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Райо Вальєкано - 17.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

команди "Севілья" був зіграний проти Хетафе - 16.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Севілья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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