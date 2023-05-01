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Севілья - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 26 серпня 2023, 22:30 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Севілья
Севилья
1 - 1
Оновити
53'
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
16' Herrera, Yangel 37' Arnau, Martinez 45' Неманья Гудель
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
30%
Нічия
38%
Жирона
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sevilla FC and Girona FC is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, Sevilla FC have won 4 times, there have been 0 draws while Girona FC have won 3 times. The goal difference is 6-5 in favour of Sevilla FC.
  • Last season Girona FC won both games against Sevilla FC (2-1 at home and 2-0 away).
  • Girona FC haven't lost in their last 8 games.
  • Girona FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Sevilla FC haven't won any of their last 3 games against Girona FC.
  • Sevilla FC have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Girona FC have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Sevilla FC wins 1st half in 30% of their matches, Girona FC in 22% of their matches.
  • Sevilla FC wins 30% of halftimes, Girona FC wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 26% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • In the last 5 meetings Sevilla FC won 2, Girona FC won 3, 0 draws.
  • Sevilla FC scores 0.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and Girona FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and Girona FC is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Sevilla FC scores 1.69 goals when playing at home and Girona FC scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Sevilla FC.
  • Sevilla FC have lost 3 matches in a row.
  • Sevilla FC haven't won in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Севілья
3
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 17:15 Жирона 2 - 1 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2018
28.04.2019 - 16:45 Жирона 1 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2018
16.12.2018 - 13:00 Севілья 2 - 0 Завершено Жирона
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.08.2023 - 20:00 Алавес 4 - 3 Завершено Севілья П
Суперкубок УЕФА 23-25
16.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.08.2023 - 23:00 Севілья 1 - 2 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Севілья П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
31.05.2023 - 22:00 Севілья 2 - 1 Завершено Рома В
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:00 Жирона 3 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:33 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:03 Жирона 1 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 20:34 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона Н
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Неманья Гудель
45'
37'
Arnau, Martinez
16'
Herrera, Yangel ГООЛ!
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
30%
Нічия
38%
Жирона
32%
Склади команд
1
Марко Дмітровіч
3
Pedrosa, Adria
22
Bade, Loic
6
Неманья Гудель
16
Хесус Навас
18
Sow, Djibril
10
Iван Ракiтiч
21
Олiвер Торрес
5
Ocampos, Lucas
15
En-Nesyri, Youssef
7
Suso
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
5
Lopez, David
17
Blind, Daley
3
Gutierrez, Miguel
21
Herrera, Yangel
8
Віктор Циганков
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
16
Savio
7
Крістіан Стуані
Стартовий склад
  • 5
    Ocampos, Lucas
    Півзахисник
  • 15
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
  • 7
    Suso
    Форвард
  • 18
    Sow, Djibril
    Півзахисник
  • 10
    Iван Ракiтiч
    Півзахисник
  • 21
    Олiвер Торрес
    Півзахисник
  • 3
    Pedrosa, Adria
  • 22
    Bade, Loic
    Захисник
  • 6
    Неманья Гудель
    Півзахисник
    45
  • 16
    Хесус Навас
    Півзахисник
  • 1
    Марко Дмітровіч
    Воротар
  • 7
    Крістіан Стуані
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 16
    Savio
  • 21
    Herrera, Yangel
    16
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
    37
  • 5
    Lopez, David
  • 17
    Blind, Daley
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Луис Мендилибар
  • Мишел
Статистика матчу
7
Удари повз
2
9
Штрафні
4
4
Фоли
9
3
Кутові
4
5
Удари в отвір
2
46%
Володіння м'ячем
54%
1
Сейви
4
1
Блоковано ударів
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Севілья" - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
46'
Заміна
Хуанпе вийшов на заміну Еррері.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Жироні було важко витримати тиск суперників від самого початку, але раптовий успіх під час кутового дозволив команді Мічела трохи перепочити. Недовго, бо під завісу тайму вона пропустила рівно так само, тож тепер після перерви Севілья може піти дотискати. Час долучати до гри Довбика?
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+5'
Небезпечний момент
Поперечина! Сусо відкрився на дальню стійку під подачу з глибини лівого флангу та в дотик спрямував м'яч у верхній каркас!
45+3'
Гудель щось хотів від Циганкова за підсумком боротьби на лівому фланзі захисту.
45+2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гудель забрав відскок від голови захисника під час подачі кутового з правого флангу, після чого розстріляв дальній кут чужих воріт.
45'
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 4 хв.
42'
Небезпечний момент
Навас виконав подачу з глибини правого флангу, а Ен-Несірі головою підрізав м'яч точно до рук Гассаніги.
40'
Арнау отримав поштовх від Окампоса в спину на лівому фланзі атаки, але арбітр того не бачив, тому Мартінес завівся.
38'
Невдала спроба Окампоса пробити головою на завершення подачі зі штрафного з лівого флангу від Ракітича.
37'
Жовта картка
Неприхована відмашка від Окампоса на правому фланзі захисту від Арнау.
35'
Севілья намагається зайти з черговою хвилею власних атак до чужого штрафного.
32'
Дали павзу на попити води командам.
30'
Кутовий заробив Окампос невдалою спробою пробити через себе на завершення подачі Торреса з правого флангу.
28'
Білнд невдало спробував вивести м'яч до атаки передачею через лівий фланг.
26'
Лопес закрив собою дальній кут власних воріт від закрученого удару Окампоса з лівого кута штрафного.
25'
Небезпечний момент
Гассаніга не став забирати потужний дальній постріл із правого флангу від Сусо, відбив м'яч перед собою, а Сусо добив над воротами.
22'
Небезпечний момент
Ен-Несірі залишив м'яч Соу під просування до правого флангу штрафного, але партнер у підсумку пробив точно до рук воротаря.
21'
Гассаніга на ближній перехопив ногами простріл Наваса з правого флангу.
19'
На трибуни спрямував Гудель свій удар зі штрафного в центральній зоні.
18'
Еррера перед власним штрафним допоміг собі руками в боротьбі проти Соу.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подачу кутового з лівого флангу Баде рукою залишив перед власним воротарським точно на ногу Еррері, який миттєво пробив під поперечину.
14'
Гассаніга спокійно забрав до рук високу подачу зі штрафного з лівого флангу від Ракітича.
13'
Окампос полетів на газон із боротьби проти Циганкова на лівому фланзі атаки, але той не фолив.
11'
Кутовий
Навіс із кутового з лівого флангу на межу воротарського завершився ударом головою над воротами.
9'
Жирона заробила кутовий під час першої позиційної атаки через лівий фланг.
7'
Просто відсутній м'яч у ногах гравців Жирони цими хвилинами.
5'
Еррера відштовхнув від м'яча Торреса на правому фланзі оборони.
3'
Утримання м'яча в атаці від Севільї на старті матчу.
1'
Ен-Несірі не вдалось влучно пробити головою на завершення подачі з лівого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Жирона до цього перемогла Хетафе (3:0) та зіграла внічию проти Реала Сосьєдад (1:1).
Інфо
Севілья до цього програла Алавесу (3:4) та Валенсії (1:2), а також матч а Суперкубок УЄФА Манчестер Сіті в серії пенальті.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Бернардо, Кебе, Довбик, Валері, Хуанпе, Торре, Коуту, С. Буено, Сельві, Альмена.
Жирона: Гассаніга — Арнау, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Савіо — Стуані.
Запасні: Гаттоні, Нюланд, Гонсалес Жордан, Мір, Корона, Лукебакіо, Ламела, Гомес, Хуанлу, Салас, М. Буено.
Севілья: Дмитрович — Навас, Баде, Гудель, Педроса — Торрес, Соу, Ракітич — Сусо, Ен-Несірі, Окампос.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан (Севілья, Іспанія) зіграють андалузька Севілья та Жирона.
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Анонс матчу "Севілья" - Жирона 26.08.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Севілья" (Севилья) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 26.08.2023
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Севілья" (Севилья) та командою Жирона (Жирона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Жирона у попередньому футбольному матчі 01.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Мендилибар и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - Жирона можна подивитися 26.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти "Алавес" - 21.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Алавес".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Хетафе - 20.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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