Севілья - Жирона онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Севілья" (Севилья) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.
Дата проведення матчу: 26.08.2023
Час початку матчу: 22:30
Історія протистоянь между командами "Севілья" (Севилья) та командою Жирона (Жирона):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та Жирона у попередньому футбольному матчі 01.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Мендилибар и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли
Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти "Алавес" - 21.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Алавес".
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Хетафе - 20.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.
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