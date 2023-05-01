Севілья - Жирона онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Жироні було важко витримати тиск суперників від самого початку, але раптовий успіх під час кутового дозволив команді Мічела трохи перепочити. Недовго, бо під завісу тайму вона пропустила рівно так само, тож тепер після перерви Севілья може піти дотискати. Час долучати до гри Довбика?