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Севілья - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 травня 2023, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Севілья
Севилья
0 - 1
Оновити
45'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
4' Неманья Гудель 23' Juanpe
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
25%
Нічия
33%
Жирона
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sevilla FC and Girona FC is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • Girona FC have previously won 4 of 6 matches against Sevilla FC.
  • During the last 6 meetings, Sevilla FC have won 4 times, there have been 0 draws while Girona FC have won 2 times. The goal difference is 6-3 in favour of Sevilla FC.
  • Did you know that Sevilla FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Sevilla FC have a winning streak of 4 matches.
  • Sevilla FC haven't lost in their last 7 games.
  • Sevilla FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Sevilla FC haven't scored in 3 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 5 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • A year ago, Sevilla FC were number 3 in the table with 60 points. Now they are number 11 with 41 points.
  • Sevilla FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Sevilla FC wins 1st half in 31% of their matches, Girona FC in 23% of their matches.
  • Sevilla FC wins 31% of halftimes, Girona FC wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In LaLiga, Sevilla FC has better performance than Girona FC.
  • Sevilla FC's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • In the last 5 meetings Sevilla FC won 3, Girona FC won 2, 0 draws.
  • Sevilla FC scores 1 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 0.6 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and Girona FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and Girona FC is 0.2.
  • Sevilla FC scores 1.78 goals when playing at home and Girona FC scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Youssef En-Nesyri is Sevilla FC's top scorer with 8 goals. Valentin Castellanos has scored 11 times for Girona FC.
  • Sevilla FC have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
Особисті зустрічі
Севілья
3
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 17:15 Жирона 2 - 1 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2018
28.04.2019 - 16:45 Жирона 1 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2018
16.12.2018 - 13:00 Севілья 2 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
11.02.2018 - 13:00 Севілья 1 - 0 Завершено Жирона
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.04.2023 - 23:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 22:00 Севілья 2 - 1 Завершено Вільярреал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Севілья 3 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.04.2023 - 22:00 Валенсія 0 - 2 Завершено Севілья В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Севілья Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 19:30 Вальядолід 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Жирона 2 - 0 Завершено Ельче В
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Еспаньол В
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Новини команд
Головні події
23'
Juanpe ГООЛ!
Неманья Гудель
4'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
25%
Нічия
33%
Жирона
42%
Склади команд
1
Марко Дмітровіч
19
Acuna, Marcos
8
Неманья Гудель
22
Bade, Loic
4
Montiel, Gonzalo
26
Gueye, Pape
20
Фернандо
25
Salvatierra, Bryan
24
Gomez, Papu
5
Ocampos, Lucas
19
En-Nesyri, Youssef
13
Пауло Гассаніга
20
Couto, Yan
22
Bueno, Santiago
15
Juanpe
16
Hernandez, Javier
18
Оріоль Ромеу
15
Віктор Циганков
23
Martin, Ivan
22
Riquelme, Rodrigo
20
Gutierrez, Miguel
9
Castellanos, Valentin
Стартовий склад
  • 19
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
  • 25
    Salvatierra, Bryan
    Півзахисник
  • 24
    Gomez, Papu
    Форвард
  • 5
    Ocampos, Lucas
    Півзахисник
  • 26
    Gueye, Pape
    Півзахисник
  • 20
    Фернандо
    Півзахисник
  • 19
    Acuna, Marcos
    Захисник
  • 8
    Неманья Гудель
    Півзахисник
    4
  • 22
    Bade, Loic
    Захисник
  • 4
    Montiel, Gonzalo
    Захисник
  • 1
    Марко Дмітровіч
    Воротар
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 22
    Riquelme, Rodrigo
  • 20
    Gutierrez, Miguel
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 15
    Juanpe
    Захисник
    23
  • 16
    Hernandez, Javier
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Луис Мендилибар
  • Мишел
Статистика матчу
1
ЖК
3
Штрафні
10
8
Фоли
3
57%
Володіння м'ячем
43%
1
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
1
Сейви
1
6
Удари повз
1
2
Офсайди
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу "Севілья" - Жирона
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
41'
Ен Несірі пробивав з подачі Акуньї, Гассаніга зафіксував м'яч у руках.
39'
Знову Хіль загрожує воротам суперника. Відмінну комбінацію розіграли червоно-білі, не вистачило лише якісного завершального удару.
36'
Небезпечний момент
Гассаніга здійснив ще один класний сейв! Хіль пробивав у дотик з кількох метрів, але аргентинець встиг скластися та відбити удар.
33'
Севілья сильно тисне на захист Жирони, але до конкретних моментів справа поки не доходила.
30'
Окампос піймав м'яч на льоту, але спрямувати його в площину не вдалося.
28'
Ен Несірі невдало приземлився на газон після боротьби в повітрі. На щастя, обійшлося без пошкодження.
23'
Гоооол!!!
Жирона відкриває рахунок! Хуанпе відгукнувся на подачу з кутового і в красивому стрибку вразив ворота. Гольова в активі Рікельме.
20'
Ен Несірі протягнув м'яч на серйозну відстань, змістився в центр і крутив у дальній кут. Невдала спроба.
18'
Гує виграв боротьбу на штрафному та пробивав ножицями. Неточно, хоча позиція була досить непогана.
16'
Рікельме перепрошує в партнерів. М'яч після його удару здалеку полетів кудись на трибуни.
13'
Севілья потрохи захопила ініціативу, саме господарі грають зараз першим номером.
9'
Небезпечний момент
Хіль підчатував помилку Буено, але Гассаніга підстрахував свого партнера, відбивши удар упритул.
5'
Циганков невдало виконав штрафний.
4'
Жовта картка
Гудель ліктем ударив Кастельяноса в потилицю у верховій боротьбі.
3'
Обмінялися швидкими атаками команди, але поки захист сильніший за напад.
Інфо
Рефері — Алехандро Муніс Руїс.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Буну (в), Флорес (в), Корона, Ламела, Мір, Навас, Ракитич, Рекік, Сінтес, Сусо, Теллес, Торрес.
Інфо
Стартовий склад Севільї (4-2-3-1): Дмітрович — Акунья, Гудель, Баде, Монтьєль — Гує, Фернандо (к) — Хіль, Папу Гомес, Окампос — Ен Несірі. Головний тренер — Хосе Луїс Менділібар.
Запасні: Фуїдіас (в), Хуан Карлос (в), Артеро, Фаррес, Валері, Бернарду, Кальєнс, Лопес, Рейньєр.
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-1-4-1): Гассаніга — Каррера, Хуанпе (к), Буено, Коуто — Ромеу — Гуттьєрес, Рікельме, Мартен, Циганков — Кастельянос. Головний тренер — Мічел.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 32-го туру Ла Ліги Севілья – Жирона.
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Анонс матчу "Севілья" - Жирона 01.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Севілья" (Севилья) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 01.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Севілья" (Севилья) та командою Жирона (Жирона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 14.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Мендилибар и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - Жирона можна подивитися 01.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший матч команди "Севілья" був зіграний проти Атлетік - 27.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Реал - 25.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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