Реал - Альмерія онлайн трансляція матчу

між командою Реал (Мадрид) та командою Альмерія (Алмерия) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 21.01.2024
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою Альмерія (Алмерия):
між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення Альмерія та Реал у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось : 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Гаиска Гаритано розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 18.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".
Назва: Альмерія (Алмерия)
Рік заснування Альмерия (Алмерия): 1989
Країна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано
команди Альмерія був зіграний проти Жирона - 14.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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