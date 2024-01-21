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Реал - Альмерія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 січня 2024, 17:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Францисоко Хернандез Маэсо
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 1
Оновити
38'
Альмерія
Алмерия
Дивитись трансляцію
Хід матчу
1' Ramazani, Largie
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
30%
Альмерія
33%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 7 times, there have been 0 draws while UD Almeria have won 0 times. The goal difference is 29-6 in favour of Real Madrid.
  • During the last 15 meetings, Real Madrid have won 12 times, there have been 2 draws while UD Almeria have won 1 times. The goal difference is 47-14 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against UD Almeria (4-2 at home and 2-1 away).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Real Madrid have 4 successive home wins.
  • In LaLiga, UD Almeria have lost their last 9 away matches.
  • Did you know that Real Madrid scores 25% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that UD Almeria scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid have a winning streak of 7 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 21 games.
  • Real Madrid have won 6 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • UD Almeria haven't won in their last 10 games.
  • UD Almeria have lost 6 away matches in a row.
  • UD Almeria haven't won any of their last 8 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to UD Almeria in their last 7 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria haven't scored in 3 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 8-1-0.
  • UD Almeria's away record this season: 0-1-9.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 13 goals. Sergio Arribas has scored 5 times for UD Almeria.
  • Toni Kroos has assisted the most goals for Real Madrid with 6. Lucas Robertone is UD Almeria's biggest assister (4).
  • Antonio Rudiger has more yellow cards (7) than any other player at Real Madrid. Lucas Robertone has collected 6 for UD Almeria.
  • A year ago, UD Almeria were number 14 in the table with 22 points. Now they are number 20 with 6 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, UD Almeria in 19% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, UD Almeria wins 19%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When UD Almeria leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 70% of their matches.
  • When UD Almeria is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than UD Almeria.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
  • UD Almeria has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against UD Almeria (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 5, UD Almeria won 0, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Almeria.
  • UD Almeria have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 3.2 goals in a match against UD Almeria and UD Almeria scores 1 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and UD Almeria is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and UD Almeria is 2.2.
  • Real Madrid scores 2.46 goals when playing at home and UD Almeria scores 1.42 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
7
Перемог
7
Ігор
0
Перемог
Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.08.2023 - 20:30 Альмерія 1 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 19:30 Реал 4 - 2 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 23:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
29.04.2015 - 21:00 Реал 3 - 0 Завершено Альмерія
Останні матчі - Реал
Кубок Іспанії 2023/2024
18.01.2024 - 22:30 Атлетіко 4 - 2 Завершено Реал П
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2024
10.01.2024 - 21:22 Реал 5 - 3 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 20:15 Реал 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 22:30 Алавес 0 - 1 Завершено Реал В
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Останні матчі - Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.01.2024 - 15:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 18:00 Осасуна 1 - 0 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.12.2023 - 20:00 Барселона 3 - 2 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 15:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Альмерія П
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Головні події
1'
Ramazani, Largie ГООЛ!
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
30%
Альмерія
33%
Склади команд
25
Кепа Аррiзабалага
23
Mendy, Ferland
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
2
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
18
Tchouameni, Aurelien
15
Федеріко Вальверде
7
Junior, Vinicius
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
25
Maximiano, Luis
18
Pubill Pages, Marc
2
Melo, Kaiky
21
Chumi
15
Akieme, Sergio
3
Gonzalez, Edgar
19
Arribas, Sergio
5
Robertone, Lucas
6
Lopy, Dion
7
Ramazani, Largie
29
Milovanovic, Marko
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 25
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 29
    Milovanovic, Marko
    Форвард
  • 19
    Arribas, Sergio
    Півзахисник
  • 5
    Robertone, Lucas
    Півзахисник
  • 6
    Lopy, Dion
    Півзахисник
  • 7
    Ramazani, Largie
    Форвард
    1
  • 3
    Gonzalez, Edgar
    Захисник
  • 18
    Pubill Pages, Marc
    Півзахисник
  • 2
    Melo, Kaiky
    Захисник
  • 21
    Chumi
    Захисник
  • 15
    Akieme, Sergio
    Захисник
  • 25
    Maximiano, Luis
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Гаиска Гаритано
Статистика матчу
Удари в отвір
1
8
Штрафні
2
2
Фоли
8
73%
Володіння м'ячем
27%
2
Удари повз
1
3
Кутові
Блоковано ударів
2
LIVE
Трансляція матчу Реал - Альмерія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
36'
Каїкі в центрі поля зіграв у ногу Беллінгему, яку той залишив, коли робив передачу.
34'
Небезпечний момент
Карвахаль із правого флангу м'яко піднімав м'яч на ближню стійку, де Чумі його примудрився так підчепити, що той ледь не залетів під поперечину!
32'
У Беллінгема були запитання до арбітра, але суперники його швидко відкинули подалі від рефері.
30'
Кроос виконав дальній удар із центральної зони перед штрафним значно вище воріт.
29'
Фолами обмінюються команди, але все дуже дрібно.
27'
Дальній удар від Пубіля з правого флангу блокував Рюдігер.
24'
Небезпечний момент
Аррібас у центрі штрафного в дотик завершував простріл Акієме з лівого флангу, але погано влучив по м'ячу.
22'
Альмерія трохи потримала м'яч на чужій половині, але без розвитку.
19'
Кроос та Беллінгем вивели Менді до лівого флангу штрафного з глибини, але подавати було нікому.
17'
Щось із м'язами в Чумі.
17'
Вальверде невдало спробував розрізати до правого флангу штрафного на хід Беллінгему.
16'
Карвахаль із правого флангу так і не наважився подавати, після чого атаку зажували.
14'
Дальній постріл від Родріго пройшов повз дальню стійку.
12'
Рамазані не викрутив передачу з лівого флангу контратаки й Кепа м'яч перехопив.
12'
Передачу від Карвахаля з правого флангу так само спокійно прочитали захисники.
10'
Передачу Вінісіуса з лівого флангу в аут із меж штрафного вибив Чумі.
9'
Фол від Аррібаса біля центрального кола проти Крооса.
7'
Фол від Беллінгема на лівому фланзі оборони проти Лопі.
5'
Передачу з лівого флангу від Родріго перехопили захисники, після чого Менді сфолив проти Аррібаса.
4'
Реалу вдалось перетягнути м'яч на чужу половину.
2'
Реал перебуває під пресингом на власній половині.
1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Начо подарував м'яч суперникам передачею до лівого флангу штрафного, після чого Робертоне зіграв на лівий фланг штрафного для Рамазані, а той пробив Кепу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Реал — 3:1.
Інфо
Альмерія йде останньою з 6 нічиїми та 14 поразками — 6 очок.
Інфо
Реал іде другим із 15 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразкою — 48 очок.
Запасні: Маріно, Фернандо, Посо, Сентельєс, Суарес, Лазаро, Ембарба, Мелеро, Пенья, Санс, Свідерські.
Альмерія: Машиміану — Пубіль, Каїкі, Чумі, Акієме — Лопі, Гонсалес, Робертоне — Аррібас, Баптістао, Рамазані.
Запасні: Лунін, Піньєйро, Модрич, Камавінга, Хоселу, Васкес, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм, Гюлер.
Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Франсіско Хосе Ернандес Маеса (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Альмерія.
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Анонс матчу Реал - Альмерія 21.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Реал (Мадрид) та командою Альмерія (Алмерия) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 21.01.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою Альмерія (Алмерия):

між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення Альмерія та Реал у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось : 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Гаиска Гаритано розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Альмерія можна подивитися 21.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Альмерія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 18.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Альмерія (Алмерия)
Рік заснування Альмерия (Алмерия): 1989
Країна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

команди Альмерія був зіграний проти Жирона - 14.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Альмерія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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