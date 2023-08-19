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Альмерія - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 19 серпня 2023, 20:30 - Эстадио Медитерранно . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Альмерія
Алмерия
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Альмерія
36%
Нічия
32%
Реал
32%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with UD Almeria playing at home, UD Almeria have won 1 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 4 times. The goal difference is 15-7 in favour of Real Madrid.
  • During the last 14 meetings, UD Almeria have won 1 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 11 times. The goal difference is 44-13 in favour of Real Madrid.
  • UD Almeria's last home win against Real Madrid was in 2008.
  • Last season Real Madrid won both games against UD Almeria (4-2 at home and 2-1 away).
  • UD Almeria haven't won in their last 4 games.
  • UD Almeria haven't won any of their last 7 games against Real Madrid.
  • UD Almeria wins 1st half in 28% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • UD Almeria wins 28% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When UD Almeria leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When UD Almeria is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than UD Almeria.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against UD Almeria (in all competitions).
  • In the last 5 meetings UD Almeria won 0, Real Madrid won 5, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Almeria.
  • UD Almeria have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • UD Almeria scores 0.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 3.4 goals against UD Almeria (on average).
  • Average number of goals in meetings between UD Almeria and Real Madrid is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between UD Almeria and Real Madrid is 2.
  • UD Almeria scores 1.33 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.84 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Альмерія
0
Перемог
6
Ігор
6
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 19:30 Реал 4 - 2 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 23:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
29.04.2015 - 21:00 Реал 3 - 0 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
12.12.2014 - 21:45 Альмерія 1 - 4 Завершено Реал
Останні матчі - Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.08.2023 - 20:30 Альмерія 0 - 2 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Еспаньол 3 - 3 Завершено Альмерія Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Вальядолід Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 20:30 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Альмерія 3 - 0 Завершено Мальорка В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 22:30 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Севілья 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Реал П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Альмерія
36%
Нічия
32%
Реал
32%
LIVE
Трансляція матчу Альмерія - Реал
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Інфо
Головний арбітр матчу: Хосе Санчес Мартінес
Головний тренер: Вісенте Морено
На лаві запасних: Аппіа, Гуй Гедес, Кайкі, Коне, Лазаро, Лопі, Маріно, Мартінес, Мелеро, Посо, Пуйгмаль, Сентельєс
Інфо
Альмерія (стартовий склад): Максимільяну - Пубіль, Чумі, Гонсалес, Ак'єме - Баба, Робертоне, Рамазані, Аррібас, Ембарба - Суарес
Головний тренер: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Фран, Пас, Аррісабалага, Діас, Камавінга, Лукас, Модрич, Начо, Хоселу
Інфо
Реал Мадрид (стартовий склад): Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Гарсія - Вальверде, Чуамені, Кроос, Беллінгем - Вінісіус Жуніор, Родріго
В минулому сезоні обидва матчі вигравали гравці Реалу. При чому, що цікаво, в минулому сезоні команди також грали на початку кола, але в першому турі, а цього разу зустрічаються у другому турі. Перший матч з рахунком 2:1, а другий матч 4:2 всі на користь вершкових. Чи зможуть сьогодні гравці Альмерії все ж таки забити та перемогти чи хоча б забрати очки у суперника та зіграти в нічию? Дізнаємося вже зовсім скоро
Так як наразі ми спостерігаємо лише за початком сезону то можна згадати результати команд у минулому сезоні. У сезоні 22/23 Реал Мадрид зайняв другу сходинку турнірної таблиці маючи 78 очок та відставши від лідера - Барселони на 10 очок. А от Альмерія в свою чергу ледве не вилетіла у нижичй дивізіон зайнявши 17 сходинку (в Сегунда Дивізіон переходять команди з 18 сходинки), набравши 41 очко та випередивши Реал Вальядолід (з 18 сходинки) лише на одне очко
Після першого туру Альмерія посідає 18 рядок турнірної таблиці маючи 0 очок в своєму активі, адже в минулому турі підопічні Вісенте Морено програли Райо Вальєкано з рахунком 2:0. Реал же наразі маючи 3 очки посідає 5 рядок турнірної таблиці. В минулому турі мадридці переграли Атлетік з рахунком 2:0
Вітання, шановні читачі UA-FOOTBALL. До вашої уваги текстова трансляція матчу другого туру іспанської Ла Ліги Альмерія - Реал. Початок матчу о 20:30 за київським часом та пройде він в одноіменному місті Альмерія на стадіоні Естадіо Медитерранно
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Анонс матчу Альмерія - Реал 19.08.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Альмерія (Алмерия) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Эстадио Медитерранно.

Дата проведення матчу: 19.08.2023
Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Альмерія (Алмерия) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Альмерія у попередньому футбольному матчі 29.04.2023 закінчилось со счетом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Альмерія - Реал можна подивитися 19.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Альмерія - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Альмерія (Алмерия)
Країна: Испания
Тренер: Хоан Франсеск Феррер Сицилия (Руби)

Предыдущий матч команди Альмерія був зіграний проти Райо Вальєкано - 11.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Атлетік - 12.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Альмерія - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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