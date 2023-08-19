Альмерія - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Альмерія - Реал 19.08.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Альмерія (Алмерия) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Эстадио Медитерранно.

Дата проведення матчу: 19.08.2023

Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Альмерія (Алмерия) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Альмерія у попередньому футбольному матчі 29.04.2023 закінчилось со счетом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Альмерія (Алмерия)

Країна: Испания

Тренер: Хоан Франсеск Феррер Сицилия (Руби)



Предыдущий матч команди Альмерія був зіграний проти Райо Вальєкано - 11.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Атлетік - 12.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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