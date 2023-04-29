Реал - Альмерія онлайн трансляція матчу

У першій половині гри на полі були Бензема та його асистенти обабіч в атаці. Альмерія має суттєві проблеми в захисті, тож уже встигла нахапатись пропущених м'ячів. Реал розслабився на цьому тлі та пропустив непотрібний м'яч. Утім, якщо зараз не знімуть Бензема, то буде кому забивати.