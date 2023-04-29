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Реал - Альмерія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 29 квітня 2023, 19:30 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
3 - 1
Оновити
перерыв
Альмерія
Алмерия
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Хід матчу
5' Карім Бензема 17' Карім Бензема 37' Junior, Vinicius 42' Карім Бензема 45' Vinicius Marques, Lazaro
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
32%
Альмерія
27%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 6 times, there have been 0 draws while UD Almeria have won 0 times. The goal difference is 25-4 in favour of Real Madrid.
  • During the last 13 meetings, Real Madrid have won 10 times, there have been 2 draws while UD Almeria have won 1 times. The goal difference is 40-11 in favour of Real Madrid.
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that UD Almeria scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches.
  • UD Almeria haven't won any of their last 17 away matches.
  • UD Almeria haven't won any of their last 6 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to UD Almeria in their last 6 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria haven't scored in 5 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 10-4-1.
  • UD Almeria's away record this season: 1-4-10.
  • Karim Benzema is Real Madrid's top scorer with 14 goals. El Bilal Toure has scored 6 times for UD Almeria.
  • Vinicius Junior has assisted the most goals for Real Madrid with 8. Lucas Robertone is UD Almeria's biggest assister (8).
  • Real Madrid have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • UD Almeria have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • UD Almeria have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 39% of their matches, UD Almeria in 30% of their matches.
  • Real Madrid wins 39% of halftimes, UD Almeria wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When UD Almeria leads 0-1 away, they win in 37% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When UD Almeria is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than UD Almeria.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against UD Almeria (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 5, UD Almeria won 0, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Almeria.
  • UD Almeria have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 3.6 goals in a match against UD Almeria and UD Almeria scores 0.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and UD Almeria is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and UD Almeria is 1.4.
  • Real Madrid scores 2.33 goals when playing at home and UD Almeria scores 1 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
5
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 23:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
29.04.2015 - 21:00 Реал 3 - 0 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
12.12.2014 - 21:45 Альмерія 1 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2013/2014
12.04.2014 - 23:00 Реал 4 - 0 Завершено Альмерія
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.04.2023 - 22:00 Кадіс 0 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 20:30 Хетафе 1 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 17:15 Альмерія 1 - 2 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.04.2023 - 19:30 Альмерія 2 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.04.2023 - 19:30 Альмерія 2 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Сельта 2 - 2 Завершено Альмерія Н
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Головні події
45'
Vinicius Marques, Lazaro ГООЛ!
ГООЛ! Карім Бензема
42'
Junior, Vinicius
37'
ГООЛ! Карім Бензема
17'
ГООЛ! Карім Бензема
5'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
32%
Альмерія
27%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
21
Camavinga, Eduardo
22
Антоніо Рюдігер
3
Militao, Eder
17
Лукас Васкес
8
Тонi Кроос
18
Tchouameni, Aurelien
19
Данiель Себальос
20
Junior, Vinicius
9
Карім Бензема
21
Rodrygo
13
Martinez, Fernando
24
Mendes, Houboulang
19
Родріго Елі
21
Chumi
15
Akieme, Sergio
6
De La Hoz, César
23
Samu
18
Puigmal, Arnau
8
Portillo, Francisco
20
Vinicius Marques, Lazaro
7
Ramazani, Largie
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
    37
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
    42 17 5
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 21
    Camavinga, Eduardo
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 7
    Ramazani, Largie
    Форвард
  • 18
    Puigmal, Arnau
  • 8
    Portillo, Francisco
  • 20
    Vinicius Marques, Lazaro
    Півзахисник
  • 6
    De La Hoz, César
    Півзахисник
  • 23
    Samu
  • 24
    Mendes, Houboulang
    Захисник
  • 19
    Родріго Елі
    Захисник
  • 21
    Chumi
    Захисник
  • 15
    Akieme, Sergio
    Захисник
  • 13
    Martinez, Fernando
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Руби
Статистика матчу
3
Кутові
69%
Володіння м'ячем
31%
6
Удари в отвір
2
Удари повз
3
1
Блоковано ударів
6
Штрафні
7
1
Сейви
3
3
Фоли
6
4
Офсайди
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Реал - Альмерія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
У першій половині гри на полі були Бензема та його асистенти обабіч в атаці. Альмерія має суттєві проблеми в захисті, тож уже встигла нахапатись пропущених м'ячів. Реал розслабився на цьому тлі та пропустив непотрібний м'яч. Утім, якщо зараз не знімуть Бензема, то буде кому забивати.
Свисток
Ідемо на перерву. 3:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Акьєме з лівого флангу зіграв до штрафного на Рамазані, а той одразу покотив на дальню для Лазаро.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
45'
Поодинока подача з правого флангу від Акьєме пройшла над штрафним.
43'
Інфо
Форварди/Вінгери з найбільшою кількістю карток (жовтих і червоних) у Ла Лізі 2022-2023: 10 — Таті Кастелланос, 10 — Іван Альєхо, 10 — Ерік Ламела, 9 — Рубен Собріно, 9 — Вінісіус.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бензема с пенальті пробив у правий нижній кут на виконання!
41'
Небезпечний момент
ПЕНАЛЬТІ! На правому фланзі штрафного поблизу до лицьової Васкес прибрав Рамазані замахом, а той його збив.
40'
Кошта рукою посунув м'яч м'яча в центру поля Себальйоса.
38'
Повз ближню стійку з лівого флангу з-за меж штрафного запустив удар Портільйо.
36'
Жовта картка
Усе, Вінісіуса посадили на картку за довгий язик.
34'
Занадто багато балачок наразі на полі.
32'
Повозив Чумі на лівому фланзі атаки Вінісіус, але суперник у підсумку в нього м'яч забрав.
30'
Елі головою зняв на кутовий подачу Родріго з правого флангу на ближню стійку.
28'
Кошта штовхнув у спину Себальйоса на лівому фланзі захисту, але арбітри чого дали заграти цей епізод.
26'
Подача з глибини з правого флангу від Мендеша опустилась на голову Рамазані на ближньому куті воротарського, але удар пройшов повз ближню стійку.
23'
Офсайд
Офсайд у Родріго під час передачі Васкеса до правого флангу штрафного.
23'
Уже понад 170 перед зробила команда Анчелотті в цій грі.
21'
Інфо
Бензема щойно обігнав Уго Санчеса й став 4-м бомбардиром за ВСЮ історію Ла Ліги (235 голів). Попереду них Мессі (473), Кріштіану (311) і Сарра (253).
19'
Альмерії не вдається вийти з-під тиску з власної половини.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Родріго зробив усю роботу з побудови атаки ще з центру поля, відкрився під пас Васкеса до правого флангу штрафного, обійшов Кошту фінтом, а потім покотив у центр на Бензема!
17'
Інфо
Вінісіус — перший гравець Ла Ліги 2022-2023 з двозначною кількістю голів (у нього 10) і передач (у нього 10 із сьогоднішніми). Наступним, імовірно, буде Грізманн, на рахунку якого 11 голів і 9 результативних передач.
15'
Фол від Камавінги на лівому фланзі атаки проти Пугмала.
14'
Штрафний на правому фланзі для Реала завершився подачею Крооса на дальній бік чужих володінь, де м'яч ледь дістав Камавінга, а вже з його подачі Міліато головою кволо пробив до рук воротаря.
12'
Мендеш відмахнувся на правому фланзі захисту від Вінісіуса.
11'
Продовжує втримувати на чужій половині м'яч Реал.
9'
Небезпечний момент
Бензема з лівого флангу зіграв до штрафного на Вінісіуса, а той повернув п'ятою під удар, проте Карім низом пробив у воротаря.
7'
Рамазані зайшов до лівого флангу штрафного на сольному ривку, але пробив над воротами з гострого кута.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бензема забули перед воротами під час прострілу зовнішньою стороною стопи від Вінісіуса з лівого флангу штрафного.
4'
Небезпечний момент
Подача з лівого флангу від Вінісіуса перед воротарським опустилась на коліно Бензема, але відскок пішов до рук воротаря.
3'
Подача від Себальйоса з правого флангу на Бензема до центру штрафного була перехоплена захисником.
2'
Реал одразу почав возити м'яч на чужій половині.
1'
Інфо
У першому колі Реал переміг — 2:1.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Альмерія йде п'ятнадцятою з 9 перемогами, 6 нічиїми та 16 поразками — 33 очки.
Інфо
Реал іде другим із 20 перемогами, 5 нічиїми та 6 поразками — 65 очок.
Запасні: Маріно, Мелеро, Егуарас, Робертоне, Ембарба, Соуза, Баптістао, Суарес, Посо, Сентельєс, Марсіано.
Альмерія: Фернандо — Мендеш, Чумі, Елі, Акьєме — де ла Хос, Портільйо, Саму — Пугмал, Рамазані, Лазаро.
Запасні: Лунін, Лопес, Карвахаль, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Вальверде, Одріосола, Маріано.
Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Камавінга — Кроос, Чуамені, Себальос — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Гільєрмо Куадра Фернандес (Балеарські о-ви, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 32-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Альмерія.
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Анонс матчу Реал - Альмерія 29.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою Альмерія (Алмерия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 29.04.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою Альмерія (Алмерия):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення Альмерія та Реал у попередньому футбольному матчі 14.08.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Руби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Альмерія можна подивитися 29.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Альмерія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Жирона - 25.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Альмерія (Алмерия)
Країна: Испания
Тренер: Хоан Франсеск Феррер Сицилия (Руби)

Прошедший матч команди Альмерія був зіграний проти Хетафе - 26.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Альмерія.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Альмерія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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