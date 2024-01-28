Сельта - Жирона онлайн трансляція матчу

між командою Сельта (Виго) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Балаидос.
Дата проведення матчу: 28.01.2024
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь Сельта (Виго) та командою Жирона (Жирона):
між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Сельта у попередньому футбольному матчі 27.10.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Рафаэль Бенитес и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Рафаэль Бенитес
команди Сельта був зіграний проти Реал Сосьєдад - 23.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
команди Жирона був зіграний проти Мальорка - 24.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.
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