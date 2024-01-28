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Сельта - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 28 січня 2024, 15:00 - Стадион Балаидос . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матчу:
Сельта
Виго
0 - 1
Оновити
перерыв
Жирона
Жирона
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Хід матчу
20' Порту
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
26%
Нічия
26%
Жирона
48%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with RC Celta de Vigo playing at home, RC Celta de Vigo have won 3 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 2 times. The goal difference is 11-10 in favour of Girona FC.
  • During the last 16 meetings, RC Celta de Vigo have won 7 times, there have been 4 draws while Girona FC have won 5 times. The goal difference is 22-21 in favour of RC Celta de Vigo.
  • Girona FC's last away win against RC Celta de Vigo was in 2011.
  • Last season's matches: 1-1 (RC Celta de Vigo at home) and 0-1 (Girona FC at home).
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 33% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 5% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Girona FC haven't lost in their last 17 games.
  • Girona FC have lost none of their last 16 away matches.
  • When playing at home, RC Celta de Vigo have not lost to Girona FC in their last 4 encounters.
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 5 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's away record this season: 7-3-0.
  • Jorgen Strand Larsen is RC Celta de Vigo's top scorer with 7 goals. Artem Dovbyk has scored 14 times for Girona FC.
  • RC Celta de Vigo have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • RC Celta de Vigo wins 1st half in 27% of their matches, Girona FC in 36% of their matches.
  • RC Celta de Vigo wins 27% of halftimes, Girona FC wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When RC Celta de Vigo leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than RC Celta de Vigo.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • In the last 5 meetings RC Celta de Vigo won 2, Girona FC won 2, 1 draws.
  • RC Celta de Vigo scores 1.2 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.2 goals against RC Celta de Vigo (on average).
  • Average number of goals in meetings between RC Celta de Vigo and Girona FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RC Celta de Vigo and Girona FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • RC Celta de Vigo scores 1.04 goals when playing at home and Girona FC scores 1.96 goals when playing away (on average).
  • Iago Aspas has assisted the most goals for RC Celta de Vigo with 4. Savio is Girona FC's biggest assister (7).
  • A year ago, Girona FC were number 11 in the table with 24 points. Now they are number 1 with 52 points.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Сельта
2
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 20:34 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.08.2022 - 21:00 Жирона 0 - 1 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2018
20.04.2019 - 13:45 Сельта 2 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Сельта
Кубок Іспанії 2023/2024
23.01.2024 - 22:30 Сельта 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.01.2024 - 22:00 Сельта 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Кубок Іспанії 2023/2024
17.01.2024 - 21:00 Валенсія 1 - 3 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.01.2024 - 17:15 Мальорка 1 - 1 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 20:15 Сельта 2 - 1 Завершено Бетіс В
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Останні матчі - Жирона
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 20:30 Мальорка 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 22:00 Жирона 5 - 1 Завершено Севілья В
Кубок Іспанії 2023/2024
17.01.2024 - 22:30 Жирона 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.01.2024 - 15:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Жирона Н
Кубок Іспанії 2023/2024
06.01.2024 - 19:00 Ельче 0 - 2 Завершено Жирона В
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Головні події
20'
Порту ГООЛ!
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
26%
Нічия
26%
Жирона
48%
Склади команд
25
Вiсенте Гуаїта
28
Dominguez, Carlos
2
Starfelt, Carl
4
Nunez, Unai
23
Sanchez, Manu
14
De la Torre, Luca
5
Ренато Ібарра
3
Mingueza, Oscar
18
Larsen, Jorgen Strand
12
Douvikas, Anastasios
10
Яго Аспас
13
Пауло Гассаніга
20
Couto, Yan
4
Arnau, Martinez
17
Blind, Daley
3
Gutierrez, Miguel
21
Herrera, Yangel
14
Garcia, Aleix
8
Віктор Циганков
24
Порту
16
Savio
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 18
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
  • 12
    Douvikas, Anastasios
    Форвард
  • 10
    Яго Аспас
    Форвард
  • 23
    Sanchez, Manu
    Півзахисник
  • 14
    De la Torre, Luca
  • 5
    Ренато Ібарра
    Захисник
  • 3
    Mingueza, Oscar
  • 28
    Dominguez, Carlos
    Захисник
  • 2
    Starfelt, Carl
    Захисник
  • 4
    Nunez, Unai
    Захисник
  • 25
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 24
    Порту
    Півзахисник
    20
  • 16
    Savio
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рафаэль Бенитес
  • Мишел
Статистика матчу
30%
Володіння м'ячем
70%
2
Удари повз
3
Блоковано ударів
1
7
Штрафні
5
2
Кутові
6
5
Фоли
6
4
Удари в отвір
5
4
Сейви
4
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Сельта - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+1'
Свисток
Перерва. "Жирона" зуміла забити, вона непогано атакувала, особливо до екватора 45-хвилинки, але у "Сельти" були вбивчі моменти, вона запросто могла зрівняти рахунок, якщо не вийти вперед.
45'
Довбик притримав м'яч і акуратно вклав снаряд у ноги Циганкову, якраз на хід, але на розстріл голкіпера у Віктора вийти не вийшло.
43'
Офсайд
Офсайд у Довбика. Гассаніга вибивав, а Артем навіть не думав, що він у положенні поза грою.
39'
Арнау Мартінес мало не привіз, подарував Дувікасу м'яч, але той пробив просто в Гассанігу.
35'
Продовжує атакувати "Сельта" після пропущеного. Старфельт потилицею після подачі з кутового пробиває - над поперечиною.
31'
Небезпечний момент
Ще один небезпечний момент у "Сельти", могли забивати господарі! Ларсен після навісу з правого флангу пробив головою, протиснувши Мартінеса, м'яч від руки Гассаніги відскочив у поперечину і вилетів у поле. І тут же ще один момент! Дувікас вирвався один на один, але Гассаніга встиг забрати м'яч.
27'
Штрафний від "Сельти", Гассаніга грає на виході і забирає м'яч. Щоправда, воротар "Жирони" зіткнувся з Карлосом Домінгесом. Слава богу, обійшлося. Гассанінга вилітав із піднятим коліном і зачепив суперника тільки по дотичній.
25'
Циганков пробиває в ближній, з гострого кута - на трибуни м'яч летить. "Жирона" круто вивела Віктора на удар, але виконання підвело.
24'
Простріл від Довбика - ніхто не відгукнувся. Навіс від Циганкова - кутовий.
20'
Гоооол!!!
Не тільки ж Довбику та Циганкову забивати! Порту відзначився. 24-й номер круто набіг у штрафний майданчик, відкрився під пас Гутьєрреса, обійшов суперника на дриблінгу і влучно пробив повз Гуайту.
19'
Небезпечний момент
Перший момент у "Сельти" в цьому матчі, і небезпечний. Мінгеса приклався з правого напівфлангу, з-під Гутьєрреса, але Гассаніга взяв потужний удар, м'яч летів у ближній кут.
16'
Володіє м'ячем "Жирона", шукає простір. "Сельта" намагається пресингувати і на короткі відрізки таки забирає снаряд.
12'
Небезпечний момент
Довбик! Б'є головою під поперечину після подачі з лівого флангу, Гуайта переводить м'яч на кутовий. І ще раз Артем, уже з корнера! Знову Гуайта, пірнув у кут і дістав.
10'
"Жирона" огризнулася, м'яч після удару Еррери зльоту пройшов поруч зі штангою.
8'
У ці хвилини "Сельта" намагається контролювати снаряд. Спокійний темп гри, поки що без небезпечних моментів.
5'
Циганков відібрав м'яч на фланзі, але атака "Жирони" захлинулася. Перед цим гості завдали неточного удару здалеку.
2'
"Жирона" перекочує снаряд у центрі поля. Високо розташовується Блінд і вся оборона.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Усе готово до початку зустрічі.
Зазначимо, що Сельта йде на 16-му місці в таблиці з 17 очками. Жирона бореться за чемпіонство - 2 місце, 52 очки та два очки відставання від Реалу
Інфо
Стартовий склад Сельти: Гуайта, Старфельт, Нуньєс, Санчес, Мінгеса, Домінгес, Тапіа, де ла Торре, Аспас, Ларсен, Дувікас
Як бачимо, українці Циганков та Довбик вийдуть у старті своєї команди
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга, Коуту, Блінд, Гутьєррес, Мартінес, Еррера, Гарсія, Циганков, Савіо, Довбик, Порту
Інфо
Матч розпочнеться о 15:00. Головний суддя поєдинку – Маріо Мелеро Лопес
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 22-го туру Ла Ліги, в якому Сельта прийме Жирону
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Анонс матчу Сельта - Жирона 28.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Сельта (Виго) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 28.01.2024
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Сельта (Виго) та командою Жирона (Жирона):

між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Сельта у попередньому футбольному матчі 27.10.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рафаэль Бенитес и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сельта - Жирона можна подивитися 28.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Сельта - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Рафаэль Бенитес

команди Сельта був зіграний проти Реал Сосьєдад - 23.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Мальорка - 24.01.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Слідкуйте за результатами матчу Сельта - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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