Сельта - Жирона онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Ще один небезпечний момент у "Сельти", могли забивати господарі! Ларсен після навісу з правого флангу пробив головою, протиснувши Мартінеса, м'яч від руки Гассаніги відскочив у поперечину і вилетів у поле. І тут же ще один момент! Дувікас вирвався один на один, але Гассаніга встиг забрати м'яч.