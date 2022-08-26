Сельта - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Сельта - Жирона 23.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Сельта (Виго) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 23.05.2023

Час початку матчу: 20:34

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Сельта (Виго) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Сельта, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Сельта у попередньому футбольному матчі 26.08.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карлос Карвалхал и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сельта - Жирона можна подивитися 23.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Сельта - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)

Рік заснування Сельта (Виго): 1923

Країна: Испания

Тренер: Карлуш Карвальял



Предыдущий матч команди Сельта був зіграний проти Атлетік - 20.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Вільярреал - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу Сельта - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.