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Сельта - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 23 травня 2023, 20:34 - Стадион Балаидос . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матчу:
Сельта
Виго
1 - 1
Оновити
90'+1
Жирона
Жирона
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Хід матчу
34' Martin, Ivan Вийшов: Artero Ruiz, Ricard 42' Perez, Carles
54' Couto, Yan Вийшов: Herrera, Yangel 55' Bueno, Santiago Вийшов: Callens, Alexander 59' Крістіан Стуані 71' Rodriguez, Miguel Вийшов: Cervi, Franco 74' Fernandez, Valery 74' Крістіан Стуані Вийшов: Castellanos, Valentin 81' Veiga, Gabriel Вийшов: Яго Аспас 81' Larsen, Jorgen Strand Вийшов: Харіс Сеферовіч
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
21%
Нічия
34%
Жирона
45%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and Girona FC is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with RC Celta de Vigo playing at home, RC Celta de Vigo have won 3 times, there have been 1 draws while Girona FC have won 2 times. The goal difference is 10-9 in favour of Girona FC.
  • During the last 14 meetings, RC Celta de Vigo have won 7 times, there have been 3 draws while Girona FC have won 4 times. The goal difference is 21-19 in favour of RC Celta de Vigo.
  • Girona FC's last away win against RC Celta de Vigo was in 2011.
  • RC Celta de Vigo have a losing streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Girona FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • RC Celta de Vigo have lost 4 matches in a row.
  • Girona FC haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, RC Celta de Vigo have not lost to Girona FC in their last 3 encounters.
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 2 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 5 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Iago Aspas is RC Celta de Vigo's top scorer with 12 goals. Valentin Castellanos has scored 13 times for Girona FC.
  • RC Celta de Vigo wins 1st half in 20% of their matches, Girona FC in 25% of their matches.
  • RC Celta de Vigo wins 20% of halftimes, Girona FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was RC Celta de Vigo.
  • On their last meeting RC Celta de Vigo won by 1 goals.
  • When RC Celta de Vigo leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than RC Celta de Vigo.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • In the last 5 meetings RC Celta de Vigo won 2, Girona FC won 2, 1 draws.
  • RC Celta de Vigo scores 1.6 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.6 goals against RC Celta de Vigo (on average).
  • Average number of goals in meetings between RC Celta de Vigo and Girona FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RC Celta de Vigo and Girona FC is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • RC Celta de Vigo scores 1.33 goals when playing at home and Girona FC scores 1.25 goals when playing away (on average).
  • Girona FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Сельта
2
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.08.2022 - 21:00 Жирона 0 - 1 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2018
20.04.2019 - 13:45 Сельта 2 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018/2019
17.09.2018 - 22:00 Жирона 3 - 2 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
27.02.2018 - 22:30 Жирона 1 - 0 Завершено Сельта
Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 17:15 Атлетік 2 - 1 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.05.2023 - 15:00 Сельта 1 - 2 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.05.2023 - 23:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.04.2023 - 17:15 Вільярреал 3 - 1 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 23:00 Сельта 1 - 0 Завершено Ельче В
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Жирона 2 - 1 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал В
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Головні події
Veiga, Gabriel
Вийшов: Яго Аспас
81'
Larsen, Jorgen Strand
Вийшов: Харіс Сеферовіч
81'
74'
Fernandez, Valery
74'
Крістіан Стуані
Вийшов: Castellanos, Valentin
Rodriguez, Miguel
Вийшов: Cervi, Franco
71'
59'
Крістіан Стуані ГООЛ!
55'
Bueno, Santiago
Вийшов: Callens, Alexander
54'
Couto, Yan
Вийшов: Herrera, Yangel
ГООЛ! Perez, Carles
42'
34'
Martin, Ivan
Вийшов: Artero Ruiz, Ricard
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
21%
Нічия
34%
Жирона
45%
Склади команд
22
Villar, Ivan
17
Galan, Javi
15
Aidoo, Joseph
4
Nunez, Unai
2
Mallo, Hugo
5
Oscar
14
Ренато Ібарра
24
Veiga, Gabriel
29
Rodriguez, Miguel
23
Larsen, Jorgen Strand
7
Perez, Carles
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
22
Bueno, Santiago
2
Бернардо
20
Gutierrez, Miguel
18
Оріоль Ромеу
20
Couto, Yan
15
Віктор Циганков
23
Martin, Ivan
11
Fernandez, Valery
7
Крістіан Стуані
Стартовий склад
  • 29
    Rodriguez, Miguel
    Форвард
    71
  • 23
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
  • 7
    Perez, Carles
    42
  • 5
    Oscar
    Півзахисник
  • 14
    Ренато Ібарра
    Захисник
  • 24
    Veiga, Gabriel
  • 17
    Galan, Javi
    Захисник
  • 15
    Aidoo, Joseph
    Захисник
  • 4
    Nunez, Unai
    Захисник
  • 2
    Mallo, Hugo
    Захисник
  • 22
    Villar, Ivan
    Воротар
  • 7
    Крістіан Стуані
    Форвард
    74 59
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
    54
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
    34
  • 11
    Fernandez, Valery
    74
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
    55
  • 2
    Бернардо
    Воротар
  • 20
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карлос Карвалхал
  • Мишел
Статистика матчу
35%
Володіння м'ячем
65%
5
Удари повз
3
16
Штрафні
9
8
Кутові
2
7
Фоли
16
3
Блоковано ударів
2
2
Офсайди
6
Удари в отвір
2
1
Сейви
5
LIVE
Трансляція матчу Сельта - Жирона
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
87'
Наближається до завершення наш матч, але очікується, що арбітр додасть достатньо, адже було багато пауз.
85'
Небезпечний момент
Знову довелося рятувати свою команду голкіперу "Жирони". Цього разу небезпечно у дальній кут пробивав Серві.
83'
Наприкінці матчу домінують господарі, але втілити ігрову перевагу у переможний м'яч вони не можуть.
81'
Заміна
Заміна у "Сельти". Аспас виходить замість Веги. Повернення ветерана після травми.
79'
Небезпечний момент
Після шикарної передачі Переса не реалізував вихід один на один Ларсен. Варто відзначити гру голкіпера гостей.
76'
Артеро отримав пошкодження, але більше замін у гостей не залишилося.
74'
Заміна
Подвійна заміна у гостей. Кастельянос та Рока виходять замість Фернандеса та Стуані.
71'
Заміна
Заміна у господарів. Серві виходить замість Мігеля Родрігеса, який зіграв не так активно у другому таймі.
70'
Небезпечний момент
Ларсен після швидкої атаки пробивав потужно у дальній кут, але повз ворота. Це перший момент для "Сельти" після перерви.
68'
Перес на правому фланзі пришвидшився, але пісял його прострілу м'яч влучив у захисника. Перспективна атака завершилася без удару.
65'
Після перерви команди почали швидко доставляти м'яч до атаки. Проте, ударів як і раніше обмаль.
62'
Після пропущеного м'яча знову почали активніше грати господарі, але поки що без гостроти у заключній третині поля.
59'
Гоооол!!!
Нуньєс вбіг у штрафну раніше, тому пенальті було перебито. Цього разу нападник спокійно пробив у протилежний кут - 1:1.
57'
Незабитий пенальті
Стуані не зміг переграти Вільяра з позначки. Блискуча гра голкіпера "Сельти".
56'
Небезпечний момент
Пенальті заробляють гості. Галан у власній штрафній збив Циганкова.
55'
Заміна
Дві заміни у гостей. Замість Коуто виходить Еррера, а замість Буено вийшов Кальєнс.
53'
Буено після стандарту отримав пошкодження. Ще одна пауза у нашому матчі. Сподіваємося, що обійдеться без замін.
51'
Гості активно розпочали другу половину зустрічі, але зараз ініціативу знову перехопили господарі.
48'
Небезпечний момент
Після передачі Циганкова з-за меж штрафної потужно пробивав Мартінес, але повз ворота.
46'
У перерві тренери обійшлися без замін.
Свисток
Другий тайм розпочався!
В першому таймі було багато боротьби, але обмаль конструктиву. Нічия була б закономірним результатом, але наприкіцні тайму удар Переса допоміг господарям відкрити рахунок.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:0!
42'
Гоооол!!!
А в наступній атаці Перес відкрив рахунок. Помилився на фланзі Циганков, а Галан віддав на Переса, який пробив у дальній кут.
42'
Перес змістився з флангу в центр, але пробив вище воріт.
40'
Контролюють м'яч підопічні Мітчела, але пройти організований захист суперника вони не можуть. Віктор Циганков також не помітний.
37'
Коуто з правого флангу подавав у штрафну, але ніхто з його партнерів до м'яча не дістався.
34'
Заміна
Вимушена заміна у гостей. Замість травмованого Івана Мартіна виходить Рікард Артеро.
33'
Валері пробивав з-за меж штрафної, але набагато вище воріт. Іван Мартін в центрі поля отримав пошкодження.
32'
Дуже багато боротьби у центір поля, але обмаль ударів. У заключній третині поля мало конструктиву.
29'
У ці хвилини більше контролюють м'яч господарі, які намагаються загострити гру за рахунок флангів.
26'
У нашому матчі поки що не було жодного удару у площину воріт. Голкіпери залишаються без роботи.
24'
Пошкодження у центрі поля отримав Нуньєс. Пауза у нашому матчі.
21'
Під середину тайму перехопили ініціативу гості, але розхитати захист суперників їм поки що не вдається.
18'
Кутовий
Мартін подавав з лівого флангу, але захисники "Сельти" вибили м'яч за межі штрафної.
15'
Перший удар у нашому матчі. Оскар пробивав потужно зі штрафного, але м'яч пролетів повз ближню стійку.
13'
Хочеться бачити більше конструктиву у нашому матчі, але поки що багато позиційного футболу без просування вперед.
11'
Офсайд
Перес зіграв не уважно і опинився поза грою. Проте, також варто відзначити якісну гру захисників "Жирони".
9'
На початку зустрічі багато сумбуру і помилок у перехідних фазах. Поки що нікому віддати ініціативу неможливо.
7'
У ці хвилини гості намагаються взяти м'яч під свій контроль, заспокоїти гру. Ромеу подавав у штрафну, але неточно.
4'
Кутовий
Після подачі з лівого флангу пробивав Оскар, але набагато вище воріт. Намагаються тиснути на захист суперника господарі поля.
2'
Господарі активно розпочали матч, але поки що без просування вперед.
Свисток
Матч розпочався!. Очікуємо на цікавий футбол.
Інфо
"Жирона" (стартовий склад): Гассаніга, Коуто, Валері, Бернардо, Буено, Гутьєррес, Мартен, Мартінес, Циганков,Ромеу, Стуані
Інфо
"Сельта" (стартовий склад): Вільяр - Вега, Айду, Арнаїс, Галан, Мальо, Ларсен, Нуньєс, Перес, Родрігес, Тапія
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 36-го туру Прімери між "Сельтою" та "Жироною". Гра розпочнеться в 20:30.
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Анонс матчу Сельта - Жирона 23.05.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Сельта (Виго) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 23.05.2023
Час початку матчу: 20:34

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Сельта (Виго) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Сельта, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Сельта у попередньому футбольному матчі 26.08.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карлос Карвалхал и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сельта - Жирона можна подивитися 23.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Сельта - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Карлуш Карвальял

Предыдущий матч команди Сельта був зіграний проти Атлетік - 20.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Вільярреал - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

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