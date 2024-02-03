Жирона - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

між командою Жирона (Жирона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 03.02.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Жирона (Жирона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал Сосьєдад та Жирона у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Альгвасиль, Иманоль розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
команди Жирона був зіграний проти Сельта - 28.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.
Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Райо Вальєкано - 27.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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