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Жирона - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 лютого 2024, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 0
Оновити
59'
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
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Хід матчу
4' Odriozola, Alvaro Вийшов: Aramburu, Jon 21' Turrientes, Benat 45' Mendez, Brais
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
33%
Нічия
36%
Реал Сосьєдад
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Real Sociedad San Sebastian is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 1 times, there have been 3 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 1 times. The goal difference is 6-5 in favour of Real Sociedad San Sebastian.
  • During the last 11 meetings, Girona FC have won 1 times, there have been 7 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 3 times. The goal difference is 18-10 in favour of Real Sociedad San Sebastian.
  • Girona FC's last home win against Real Sociedad San Sebastian was in 2010.
  • Last season's matches: 3-5 (Girona FC at home) and 2-2 (Real Sociedad San Sebastian at home).
  • In LaLiga, Girona FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Girona FC have won 5 home matches in a row.
  • Girona FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't lost in their last 4 games.
  • Real Sociedad San Sebastian have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 2 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's home record this season: 9-1-1.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 14 goals. Mikel Oyarzabal has scored 8 times for Real Sociedad San Sebastian.
  • Girona FC wins 1st half in 38% of their matches, Real Sociedad San Sebastian in 37% of their matches.
  • Girona FC wins 38% of halftimes, Real Sociedad San Sebastian wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian have lost just 0 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 0, Real Sociedad San Sebastian won 1, 4 draws.
  • Real Sociedad San Sebastian have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Girona FC scores 1.2 goals in a match against Real Sociedad San Sebastian and Real Sociedad San Sebastian scores 1.6 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Real Sociedad San Sebastian is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Real Sociedad San Sebastian is 1.8.
  • Girona FC scores 2.43 goals when playing at home and Real Sociedad San Sebastian scores 1.06 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Girona FC were number 11 in the table with 27 points. Now they are number 1 with 55 points.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
0
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 19:30 Жирона 3 - 5 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2018
25.02.2019 - 22:00 Жирона 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 15:00 Сельта 0 - 1 Завершено Жирона В
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 20:30 Мальорка 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 22:00 Жирона 5 - 1 Завершено Севілья В
Кубок Іспанії 2023/2024
17.01.2024 - 22:30 Жирона 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.01.2024 - 15:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Жирона Н
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Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 15:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Кубок Іспанії 2023/2024
23.01.2024 - 22:30 Сельта 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.01.2024 - 22:00 Сельта 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Кубок Іспанії 2023/2024
17.01.2024 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.01.2024 - 19:30 Атлетік 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
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Головні події
45'
Mendez, Brais
21'
Turrientes, Benat
4'
Odriozola, Alvaro
Вийшов: Aramburu, Jon
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
33%
Нічия
36%
Реал Сосьєдад
31%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
25
Garcia, Eric
20
Couto, Yan
14
Garcia, Aleix
21
Herrera, Yangel
16
Savio
23
Martin, Ivan
8
Віктор Циганков
24
Порту
1
Remiro, Alex
2
Odriozola, Alvaro
5
Zubeldia, Igor
20
Pacheco, Jon
25
Galan, Javi
11
Becker, Sheraldo
22
Turrientes, Benat
4
Zubimendi, Martin
10
Oyarzabal, Mikel
21
Silva, Andre
23
Mendez, Brais
Стартовий склад
  • 24
    Порту
    Півзахисник
  • 16
    Savio
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
  • 25
    Garcia, Eric
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 21
    Silva, Andre
  • 23
    Mendez, Brais
    45
  • 11
    Becker, Sheraldo
    Форвард
  • 22
    Turrientes, Benat
    Півзахисник
    21
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 2
    Odriozola, Alvaro
    Захисник
    4
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 20
    Pacheco, Jon
    Захисник
  • 25
    Galan, Javi
    Захисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Альгвасиль, Иманоль
Статистика матчу
16
Штрафні
8
4
Фоли
15
54%
Володіння м'ячем
46%
1
Блоковано ударів
1
4
Офсайди
1
ЖК
2
2
Удари в отвір
1
1
Удари повз
2
1
Сейви
2
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Реал Сосьєдад
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Трансляція
49'
Непоганий момент Субіменді створив створив Андре Сілві, перший протягнув м'яч, другий зльоту пробив - поруч зі штангою воріт Гассаніги.
45'
Свисток
Поїхали, другий тайм.
45+4'
Свисток
Йдемо на перерву. Чесно кажучи, непереконлива гра "Жирони". Циганков майже непомітний. Гол господарі забили, але його скасували через офсайд.
45+1'
Жовта картка
Чотири хвилини арбітр накинув. Тим часом, Браїс отримав жовту за фол проти Савіо. Проїхався по ногах вінгера "Жирони".
45'
Бекер чи то прострілив, чи то вдарив. У будь-якому разі, вийшло ні туди, ні сюди.
42'
Володіння - 62 на 38 на користь "Жирони". Толку поки що від цього небагато.
38'
"Жирона" дійшла до воріт суперника в рамках позиційної атаки, але м'яч метався лінією штрафного майданчика "Реал Сосьєдада", до удару справа не дійшла.
34'
У ці хвилини непросто доводиться вже господарям. Комбінації поки що у "Жирони" особливо не клеяться.
30'
Офсайд
"Реал Сосьєдад" закосплеїв "Жирону", теж забив з офсайду. Але тут положення поза грою в Оярсабаля виникло на фінальній стадії атаки, а саме добивання.
27'
Інфо
Гол скасовано, все-таки офсайд знайдено у Савіо ще в зародку атаки.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Савіо таки продерся з боєм у штрафний і зробив черпачок на дальню штангу - там головою результативно зіграв Еррера.
23'
Кілька ударів завдала "Жирона", втім, вони були заблоковані.
21'
Жовта картка
Хесус Хіль Мансо витягує жовту для Турріентеса. Савіо був збитий не за правилами.
18'
"Реал Сосьєдад" застряг на своїй половині поля під пресингом "Жирони". Майже нічого у гостей не виходить у ці хвилини.
14'
Небезпечний момент
Циганков! Перший момент у матчі створює, пробиває над стінкою, але воротар на місці.
11'
Тепер уже фолить "Реал Сосьєдад" на своїй половині поля. Команди придивляються одна до одної, але зупинки справді заважають грі.
8'
Циганков зачепив гравця суперника. Епізод уже заграли, матч триває. "Жирона" контролює м'яч, але щойно втрачає снаряд, одразу ж відбирає його. Бачимо, що часто з порушенням правил.
5'
Заміна
Гра триває, але без Мікеля. Джон Арамбуру виходить замість Одріосоли.
3'
Невелике ушкодження отримав у боротьбі Одріосола.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Реал Сосьєдад": 1. Реміро, 2. Одріосола, 5. Зубелдія, 20. Пачеко, 25. Хаві Галан, 11. Бекер, 4. Зубіменді, 22. Турріентес, 23. Браїс Мендес, 21. Андре Сілва, 10. Оярсабаль
Інфо
Український нападник Артем Довбик - не в старті і навіть не в заявці. Як повідомляє пресслужба Жирони, форвард відчув певний "фізичний дискомфорт". Більше деталей поки що немає.
Інфо
"Жирона": 13. Гассаніга, 3. Мігель, 8. Циганков, 14. Алейш Гарсія (к), 16. Савіо, 17. Блінд, 20. Ян Коуту, 21. Еррера, 23. Іван Мартін, 24. Порту, 25. Ерік
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! У рамках 23-го туру Ла Ліги друга команда першості, "Жирона", приймає 6-й колектив таблиці - "Реал Сосьєдад".
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Анонс матчу Жирона - Реал Сосьєдад 03.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Жирона (Жирона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 03.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Жирона (Жирона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал Сосьєдад та Жирона у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Альгвасиль, Иманоль розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Реал Сосьєдад можна подивитися 03.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Реал Сосьєдад, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Сельта - 28.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Райо Вальєкано - 27.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Реал Сосьєдад онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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